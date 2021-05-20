Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки. ФОТО

Посли країн "Великої сімки" з нагоди Дня вишиванки зробили фото в традиційному українському одязі.

Про це посли повідомили в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Група послів країн Великої сімки щодо підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки", - йдеться в повідомленні.

День вишиванки традиційно відзначають в третій четвер травня.

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