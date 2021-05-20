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G-7 (706) посол (1006) День вишиванки (16)

Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посли країн "Великої сімки" з нагоди Дня вишиванки зробили фото в традиційному українському одязі.

Про це посли повідомили в Twitter,  інформує Цензор.НЕТ.

"Група послів країн Великої сімки щодо підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки", - йдеться в повідомленні.

День вишиванки традиційно відзначають в третій четвер травня.

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Посли країн Великої сімки одяглися у вишиванки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Даже Беленюк больший украинец чем зеленский Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 5348
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 6778
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20.05.2021 11:41
+11
А Зе-нарик точно вишиванку не оденет. Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 9545
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20.05.2021 11:36
+10
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1301
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20.05.2021 11:46
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А Зе-нарик точно вишиванку не оденет. Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 9545
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20.05.2021 11:36 Відповісти
Даже Беленюк больший украинец чем зеленский Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 5348
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 6778
показати весь коментар
20.05.2021 11:41 Відповісти
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1973
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20.05.2021 11:49 Відповісти
І добре, що не вдягнув. Не гідний він цього.
Та й вишиванка на ньому, як на корові сідло
От колись вдягав. Ви це хотіли побачити? Я ні
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 1063

Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 9222
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20.05.2021 13:19 Відповісти
Посол Японии ничего не перепутал? Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 245
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20.05.2021 11:39 Відповісти
Да, немного беларуский узор напоминает. Но у неого чёрный с красным и без ворота, так что всё ок
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20.05.2021 11:56 Відповісти
У кацапов тоже без ворота.
См. ниже. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 759
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20.05.2021 11:57 Відповісти
Называется косоворотка:
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 8391

Какая разница???
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20.05.2021 12:43 Відповісти
Это совсем другой фасон. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4285
Мы говорим не про косоворотку.
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20.05.2021 12:45 Відповісти
Национальная одежда свинособак!!!
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20.05.2021 12:54 Відповісти
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 4709

Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 2497
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20.05.2021 11:43 Відповісти
це шото мордовскоє...
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20.05.2021 11:44 Відповісти
косоворотка )) тюпишь мордовский фасон
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20.05.2021 11:47 Відповісти
Набери в поиске "русская вышиванка" и посмотри на посла Японии. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 6563
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20.05.2021 11:50 Відповісти
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 5568
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20.05.2021 11:52 Відповісти
Эта статья с фото, на которую Вы ссылаетесь, описывает как русские, так и украинские вышиванки.
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20.05.2021 12:02 Відповісти
И что? Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 7792
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20.05.2021 12:07 Відповісти
Кубань, Крым, Грузия, Молдавия и многие другие земли, исконно исконно кацапские земли??? Не верьте эйдельштейну и *****...
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20.05.2021 13:02 Відповісти
При чём здесь это? Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4525
Где здесь про земли?
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20.05.2021 13:04 Відповісти
воно спецом над українцями іздєвається?
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 3047"
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20.05.2021 17:24 Відповісти
Ру-вьішіиванка - єто туника, т.е. длинее, У-вьішиванка єто все-таки рубашка и у нее никогда не будет вьішито по нижнему канту!!!
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20.05.2021 12:11 Відповісти
А они, чо не русские?
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 971
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Ты не в ту степь, Бычик.
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20.05.2021 13:22 Відповісти
Я тебя не трахал! И не тычь мне, зрозумів!
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20.05.2021 13:26 Відповісти
Ты меня нет.
А я тебя - да.
Зрозумів?
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20.05.2021 13:29 Відповісти
Уважаемый Еши Экомуро, не могут вышиванки быть русскими, так как они (свинособаки) считают кважиздкой одеждой и яро ненавидят!!!
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20.05.2021 13:23 Відповісти
У "русских" така вишиванка, як і сама назва росія, стибзена в русинів-українців. У расіян-ординців була тільки косоворотка, яку вони стибзили у монголів і лапті, які вони стибзили у липи.
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20.05.2021 16:13 Відповісти
))) только об этом подумал, шо щас кто-то лаврова изобразит.
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20.05.2021 11:46 Відповісти
Тюю...запишався...
Є фотка початок 60-х років- На фоні чЛеніна, КарлоМурло та енгельса - чотири національності в Вишиванках!!
УКРАЇНА!! Бабці та Мами Самі вишивали!!
😁
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20.05.2021 11:45 Відповісти
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1301
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20.05.2021 11:46 Відповісти
Вот нашёл чудесный пример русской вышиванки
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4627
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20.05.2021 12:10 Відповісти
серп і молот - це совкова свастіка.
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20.05.2021 12:13 Відповісти
Ну вот здесь они обошлись без условностей
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20.05.2021 12:15 Відповісти
Баба Меркель во всю продавливает северный поток у неё время до сентября, а опосля выборы..... и чхать они хотели на наши вышиванки...... всем в мире понятно что если тупин достроит северный поток то это развяжет ему руки в широкомасштабном наступлении на Украину.......
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20.05.2021 12:12 Відповісти
а чё их восемь?
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20.05.2021 12:34 Відповісти
Так "большая семёрка" - это и есть восемь Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 365
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20.05.2021 12:45 Відповісти
Господи-и-и!,та чи вони подуріли,отії посли,чи сповна вони розуму?! А що ж скажуть скабєєва із солов"йовим,який вічно рядиться у крстюм Мао!Та вони ж разом із кисельовим рознесуть їх в пух і прах,ганьби,бідняжки ,не оберуться Це ж катастрофа для G7! А як пуцик про отую антипаРашеську витівку дізнається,то що буде? Ганьба на всеньку козломордію,Північну Корею,і на все плем"я бумбо-лумбо у центральній Африці!!!
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20.05.2021 12:54 Відповісти
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 5637
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Молодці!
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20.05.2021 14:49 Відповісти
почему без шаровар?
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20.05.2021 17:01 Відповісти
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 6519"
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20.05.2021 17:22 Відповісти
Это просто финал. Зеля показал всю свою сучность! Это уму Ермак посоветовал такое на себя напялить?
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20.05.2021 17:32 Відповісти
оно учится-учится...- эээххх..= походу не в коня корм...
а еще и пытается заявить следующий заход..(((= но НЕТТТ, нам учеников достатньо!!!)))
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20.05.2021 21:41 Відповісти
Зато Зеленський в косоворотці.
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20.05.2021 17:23 Відповісти
И только Президент Украины надел национальный костюм вражеской страны.

Украинцы вы спите смертельным сном как и 100 лет назад в УНР!
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20.05.2021 19:23 Відповісти
какие они все...- разные, но оооооооооооооооочень красивые..!!! )))
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20.05.2021 21:38 Відповісти
 
 