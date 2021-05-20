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Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Посли країн "Великої сімки" з нагоди Дня вишиванки зробили фото в традиційному українському одязі.
Про це посли повідомили в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Група послів країн Великої сімки щодо підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки", - йдеться в повідомленні.
День вишиванки традиційно відзначають в третій четвер травня.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.05.2021 11:41
+11 Small Jerboa
показати весь коментар20.05.2021 11:36
+10 Valery Greff
показати весь коментар20.05.2021 11:46
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Будь ласка, зачекайте...
Та й вишиванка на ньому, як на корові сідло
От колись вдягав. Ви це хотіли побачити? Я ні
См. ниже.
Какая разница???
Мы говорим не про косоворотку.
Где здесь про земли?
"
А я тебя - да.
Зрозумів?
Є фотка початок 60-х років- На фоні чЛеніна, КарлоМурло та енгельса - чотири національності в Вишиванках!!
УКРАЇНА!! Бабці та Мами Самі вишивали!!
😁
а еще и пытается заявить следующий заход..(((= но НЕТТТ, нам учеников достатньо!!!)))
Украинцы вы спите смертельным сном как и 100 лет назад в УНР!