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G7 (714) посол (1727) День вышиванки (16)

Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Послы стран "Большой семерки" по случаю Дня вышиванки сделали фото в традиционной украинской одежде.

Об этом послы сообщили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает хорошего Дня вышиванки", - говорится в сообщении.

День вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая.

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Послы стран Большой семерки оделись в вышиванки 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Даже Беленюк больший украинец чем зеленский Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 5348
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 6778
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20.05.2021 11:41
+11
А Зе-нарик точно вишиванку не оденет. Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 9545
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20.05.2021 11:36
+10
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1301
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20.05.2021 11:46
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А Зе-нарик точно вишиванку не оденет. Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 9545
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20.05.2021 11:36 Ответить
Даже Беленюк больший украинец чем зеленский Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 5348
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 6778
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20.05.2021 11:41 Ответить
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1973
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20.05.2021 11:49 Ответить
І добре, що не вдягнув. Не гідний він цього.
Та й вишиванка на ньому, як на корові сідло
От колись вдягав. Ви це хотіли побачити? Я ні
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 1063

Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 9222
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20.05.2021 13:19 Ответить
Посол Японии ничего не перепутал? Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 245
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20.05.2021 11:39 Ответить
Да, немного беларуский узор напоминает. Но у неого чёрный с красным и без ворота, так что всё ок
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20.05.2021 11:56 Ответить
У кацапов тоже без ворота.
См. ниже. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 759
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20.05.2021 11:57 Ответить
Называется косоворотка:
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 8391

Какая разница???
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20.05.2021 12:43 Ответить
Это совсем другой фасон. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4285
Мы говорим не про косоворотку.
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20.05.2021 12:45 Ответить
Национальная одежда свинособак!!!
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20.05.2021 12:54 Ответить
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 4709

Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 2497
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20.05.2021 11:43 Ответить
це шото мордовскоє...
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20.05.2021 11:44 Ответить
косоворотка )) тюпишь мордовский фасон
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20.05.2021 11:47 Ответить
Набери в поиске "русская вышиванка" и посмотри на посла Японии. Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 6563
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20.05.2021 11:50 Ответить
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 5568
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20.05.2021 11:52 Ответить
Эта статья с фото, на которую Вы ссылаетесь, описывает как русские, так и украинские вышиванки.
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20.05.2021 12:02 Ответить
И что? Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 7792
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20.05.2021 12:07 Ответить
Кубань, Крым, Грузия, Молдавия и многие другие земли, исконно исконно кацапские земли??? Не верьте эйдельштейну и *****...
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20.05.2021 13:02 Ответить
При чём здесь это? Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4525
Где здесь про земли?
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20.05.2021 13:04 Ответить
воно спецом над українцями іздєвається?
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 3047"
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20.05.2021 17:24 Ответить
Ру-вьішіиванка - єто туника, т.е. длинее, У-вьішиванка єто все-таки рубашка и у нее никогда не будет вьішито по нижнему канту!!!
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20.05.2021 12:11 Ответить
А они, чо не русские?
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 971
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20.05.2021 13:15 Ответить
Ты не в ту степь, Бычик.
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20.05.2021 13:22 Ответить
Я тебя не трахал! И не тычь мне, зрозумів!
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20.05.2021 13:26 Ответить
Ты меня нет.
А я тебя - да.
Зрозумів?
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20.05.2021 13:29 Ответить
Уважаемый Еши Экомуро, не могут вышиванки быть русскими, так как они (свинособаки) считают кважиздкой одеждой и яро ненавидят!!!
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20.05.2021 13:23 Ответить
У "русских" така вишиванка, як і сама назва росія, стибзена в русинів-українців. У расіян-ординців була тільки косоворотка, яку вони стибзили у монголів і лапті, які вони стибзили у липи.
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20.05.2021 16:13 Ответить
))) только об этом подумал, шо щас кто-то лаврова изобразит.
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20.05.2021 11:46 Ответить
Тюю...запишався...
Є фотка початок 60-х років- На фоні чЛеніна, КарлоМурло та енгельса - чотири національності в Вишиванках!!
УКРАЇНА!! Бабці та Мами Самі вишивали!!
😁
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20.05.2021 11:45 Ответить
Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки - Цензор.НЕТ 1301
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20.05.2021 11:46 Ответить
Вот нашёл чудесный пример русской вышиванки
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 4627
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20.05.2021 12:10 Ответить
серп і молот - це совкова свастіка.
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20.05.2021 12:13 Ответить
Ну вот здесь они обошлись без условностей
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20.05.2021 12:15 Ответить
Баба Меркель во всю продавливает северный поток у неё время до сентября, а опосля выборы..... и чхать они хотели на наши вышиванки...... всем в мире понятно что если тупин достроит северный поток то это развяжет ему руки в широкомасштабном наступлении на Украину.......
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20.05.2021 12:12 Ответить
а чё их восемь?
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20.05.2021 12:34 Ответить
Так "большая семёрка" - это и есть восемь Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 365
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20.05.2021 12:45 Ответить
Господи-и-и!,та чи вони подуріли,отії посли,чи сповна вони розуму?! А що ж скажуть скабєєва із солов"йовим,який вічно рядиться у крстюм Мао!Та вони ж разом із кисельовим рознесуть їх в пух і прах,ганьби,бідняжки ,не оберуться Це ж катастрофа для G7! А як пуцик про отую антипаРашеську витівку дізнається,то що буде? Ганьба на всеньку козломордію,Північну Корею,і на все плем"я бумбо-лумбо у центральній Африці!!!
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20.05.2021 12:54 Ответить
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 5637
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20.05.2021 12:57 Ответить
Молодці!
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20.05.2021 14:49 Ответить
почему без шаровар?
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20.05.2021 17:01 Ответить
Посли країн "Великої сімки" одяглися у вишиванки - Цензор.НЕТ 6519"
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20.05.2021 17:22 Ответить
Это просто финал. Зеля показал всю свою сучность! Это уму Ермак посоветовал такое на себя напялить?
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20.05.2021 17:32 Ответить
оно учится-учится...- эээххх..= походу не в коня корм...
а еще и пытается заявить следующий заход..(((= но НЕТТТ, нам учеников достатньо!!!)))
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20.05.2021 21:41 Ответить
Зато Зеленський в косоворотці.
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20.05.2021 17:23 Ответить
И только Президент Украины надел национальный костюм вражеской страны.

Украинцы вы спите смертельным сном как и 100 лет назад в УНР!
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20.05.2021 19:23 Ответить
какие они все...- разные, но оооооооооооооооочень красивые..!!! )))
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20.05.2021 21:38 Ответить
 
 