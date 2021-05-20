Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки. ФОТО
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Послы стран "Большой семерки" по случаю Дня вышиванки сделали фото в традиционной украинской одежде.
Об этом послы сообщили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает хорошего Дня вышиванки", - говорится в сообщении.
День вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая.
Топ комментарии
+15 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.05.2021 11:41
+11 Small Jerboa
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+10 Valery Greff
показать весь комментарий20.05.2021 11:46
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Та й вишиванка на ньому, як на корові сідло
От колись вдягав. Ви це хотіли побачити? Я ні
См. ниже.
Какая разница???
Мы говорим не про косоворотку.
Где здесь про земли?
"
А я тебя - да.
Зрозумів?
Є фотка початок 60-х років- На фоні чЛеніна, КарлоМурло та енгельса - чотири національності в Вишиванках!!
УКРАЇНА!! Бабці та Мами Самі вишивали!!
😁
а еще и пытается заявить следующий заход..(((= но НЕТТТ, нам учеников достатньо!!!)))
Украинцы вы спите смертельным сном как и 100 лет назад в УНР!