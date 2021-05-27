Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження. ФОТО

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки в Донецьку область передав воїнам 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади комплект відеоспостереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

В комплекті - камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об'єднані в єдину мережу, інформація буде надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами воїнів, це дозволяє чітко контролювати переміщення ворога і підсилює безпеку бійців на лінії фронту.

"На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту", - пояснив Порошенко.

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За словами лідера "ЄС", ці камери врятують життя воїнів і зміцнять оборону. Крім того, очікується, що вони будуть укріплені антидроновими засобами радіоелектронної боротьби.

"Але на цьому ми справу не завершуємо. У нас ще є інші батальйони, інші бригади. І ми з сьогоднішнього дня – і "Справа Громад", і наші ветерани починають краудфандинг, і ми збираємо гроші для того, щоб наступного разу ми приїхали з новою допомогою для українських Збройних Сил", – повідомив п’ятий Президент.

Командир батальйону, капітан Володимир Болехан подякував Порошенку за допомогу.

Присутні також вшанували пам'ять загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі.

"Ми поклали квіти зараз біля місця, де загинув півтора місяці тому наш боєць. Капітан також був поранений, але в строю, у бою. І я від імені всіх українців, які піклуються зараз про армію, бажаю вам перемоги, твердості. З великою вдячністю за ту величезну роботу, яку ви робите", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

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В ході візиту Порошенко Порошенко побував на контрольно-спостережних пунктах 108-го та 109-го батальйонів 10-ї ОГШБ і поспілкувався з військовими.

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