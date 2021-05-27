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Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки в Донецьку область передав воїнам 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади комплект відеоспостереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

В комплекті - камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об'єднані в єдину мережу, інформація буде надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами воїнів, це дозволяє чітко контролювати переміщення ворога і підсилює безпеку бійців на лінії фронту.

"На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту", - пояснив Порошенко.

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Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження 01

За словами лідера "ЄС", ці камери врятують життя воїнів і зміцнять оборону. Крім того, очікується, що вони будуть укріплені антидроновими засобами радіоелектронної боротьби.

"Але на цьому ми справу не завершуємо. У нас ще є інші батальйони, інші бригади. І ми з сьогоднішнього дня – і "Справа Громад", і наші ветерани починають краудфандинг, і ми збираємо гроші для того, щоб наступного разу ми приїхали з новою допомогою для українських Збройних Сил", – повідомив п’ятий Президент.

Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження 02

Командир батальйону, капітан Володимир Болехан подякував Порошенку за допомогу.

Присутні також вшанували пам'ять загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі.

Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження 03

"Ми поклали квіти зараз біля місця, де загинув півтора місяці тому наш боєць. Капітан також був поранений, але в строю, у бою. І я від імені всіх українців, які піклуються зараз про армію, бажаю вам перемоги, твердості. З великою вдячністю за ту величезну роботу, яку ви робите", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

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В ході візиту Порошенко Порошенко побував на контрольно-спостережних пунктах 108-го та 109-го батальйонів 10-ї ОГШБ і поспілкувався з військовими.

ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+56
Дякую справжньому президенту
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27.05.2021 17:41
+47
Вообще-то это контрснайперское оборудование, поможет защитить жизни и здоровье наших ребят.
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27.05.2021 17:40
+42
А ранее передал ССОшникам кучу вооружения и боеприпасов для точечного отстрела "ихтамнетов"
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27.05.2021 17:45
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так как там буба, армии помогать будет или все бабло на недоумков вроде тебя ушло?
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28.05.2021 08:53 Відповісти
Для бубочки это тоже не деньги, мультимиллионер как никак,почему ничего не слышно о его личной заботе об армии? И почему нет ни претензий ни оценок от его избирателей?
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28.05.2021 12:16 Відповісти
А ему не нужно бегать от дачи показаний в СБУ.
А тут классная отмазка, типа "забота об армии"
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28.05.2021 12:19 Відповісти
Какие нахрен бега, когда новоиспеченный лейтенант Баканов свой в доску пацан?
"Не для того мама квiточку ростила..."
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28.05.2021 15:30 Відповісти
Ваши избирательные претензии хорошо оплачиваются?
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28.05.2021 12:18 Відповісти
Не настолько как ваши.
Мне хватает совести замечать суть барыги еще с 2004 года, когда оно развалило помаранчевую коалицию, пересоривши всех.
А у вас совести нет вообще, на белое говорите черное и наоборот.
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28.05.2021 12:22 Відповісти
А суть клоуна? Или за это не платят?
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28.05.2021 12:25 Відповісти
А суть клоуна разгребать дерьмище, которое за 30 лет наложили на страну эти "политики", которые построили самое коррумпированное государство в Европе, то что за пять лет НЕ СДЕЛАЛ кондитер.
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28.05.2021 12:31 Відповісти
И как результаты-есть что показать? Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034 Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034 Аааа,я же забыл-это порохоботы только на черное говорят белоеПорошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034
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28.05.2021 15:44 Відповісти
Ну тут у нынешнего вашего вообще джекпот--вернул по кабинетам всю рыговскую шваль.Не.Тут у зели вообще антирезультат.Ищи плюсы дальше. Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 2710
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28.05.2021 17:23 Відповісти
Видать такая это была "коалиция", которая очень хотела поссориться. Лебедь, рак и щука.
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28.05.2021 15:57 Відповісти
Вот только сразу набегут Ермаки, Тараны, Хомчаки.
Все отберут, спрячут в коморку и опечатают.
Потому, что НИЗЯЯЯ!
Главный говнокомандующий Зе-наркоман - ЗАПРЕТИЛ!
Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 4633
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28.05.2021 13:17 Відповісти
Респект Пороху!
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28.05.2021 14:43 Відповісти
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