Волонтер Москаленко просить допомогти з дизпальним для виїзду на передову
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Юрій Москаленко з групою волонтерів збирається через тиждень виїхати на передову і просить допомогти в придбанні дизпального.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Друзі! Орієнтовно через тиждень виїзд на фронт. Передбачена робота двох екіпажів у 5 підрозділах упродовж 7-8 діб. Будемо вдячні за допомогу з дизельним пальним (дуже бажано в талонах розгалужених мереж) ~ 240-260 л", - написав Москаленко.
Картка ПриватБанку:
💳 4731 2191 1291 2989 на ім'я Юлії Скотар (Юлія Саво).
💳 4731 2196 1003 3262 на ім'я Юрія Москаленка.
Москаленко - координатор Білоцерківської волонтерської групи. Він всі роки війни допомагає військовим: їздить на передову, встановлюючи обладнання, за допомогою якого захисники України можуть бачити на кілька кілометрів навколо. Москаленко постійно доставляє в зону ООС обмундирування, пристрої безшумної стрільби, продовольчі товари та різне обладнання, якого потребують військові.
Будь ласка, зачекайте...
Захватив Смоленск 16 июля, силы фон Бока продвинулись примерно на 500 км за 25 дней боев, побив при этом все рекорды стремительности наступления, поставленные вермахтом в ходе кампаний в Европе. И до главной цели операции - Москвы - оставалось, таким образом, всего 300 км. То есть, если исходить из прежних темпов наступления - 20 км в день и 140 км в неделю, учитывая паузы на отдых, ремонт техники и пополнение запасов, от Москвы фон Бока отделяли 2-3 недели.
, да на картах были обозначены дороги, на самом деле болота по пояс.