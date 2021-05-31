Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую

Юрий Москаленко с группой волонтеров собирается через неделю выехать на передовую и просит помочь в приобретении дизтоплива.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Друзья! Ориентировочно через неделю выезд на фронт. Предусмотрена работа двух экипажей в 5 подразделениях в течение 7-8 суток. Будем благодарны за помощь с дизельным топливом (очень желательно в талонах разветвленных сетей) ~ 240-260 л", - написал Москаленко.

Карта ПриватБанка:

💳 4731 2191 1291 2989 на имя Юлии Скотарь (Юлия Саво).

💳 4731 2196 1003 3262 на имя Юрия Москаленко.

Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы. Он все годы войны помогает военным: ездит на передовую, устанавливая оборудование, с помощью которого защитники Украины могут видеть на несколько километров вокруг. Москаленко постоянно доставляет в зону ООС обмундирование, устройства бесшумной стрельбы, продовольственные товары и различное оборудование, в котором нуждаются военные.

Также читайте: Волонтер Толмачева просит помочь собрать средства на покупку квадрокоптера для украинских воинов