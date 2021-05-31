Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую
Новости Цензор.НЕТ Общество
Юрий Москаленко с группой волонтеров собирается через неделю выехать на передовую и просит помочь в приобретении дизтоплива.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Друзья! Ориентировочно через неделю выезд на фронт. Предусмотрена работа двух экипажей в 5 подразделениях в течение 7-8 суток. Будем благодарны за помощь с дизельным топливом (очень желательно в талонах разветвленных сетей) ~ 240-260 л", - написал Москаленко.
Карта ПриватБанка:
💳 4731 2191 1291 2989 на имя Юлии Скотарь (Юлия Саво).
💳 4731 2196 1003 3262 на имя Юрия Москаленко.
Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы. Он все годы войны помогает военным: ездит на передовую, устанавливая оборудование, с помощью которого защитники Украины могут видеть на несколько километров вокруг. Москаленко постоянно доставляет в зону ООС обмундирование, устройства бесшумной стрельбы, продовольственные товары и различное оборудование, в котором нуждаются военные.
Пожалуйста, подождите...
Захватив Смоленск 16 июля, силы фон Бока продвинулись примерно на 500 км за 25 дней боев, побив при этом все рекорды стремительности наступления, поставленные вермахтом в ходе кампаний в Европе. И до главной цели операции - Москвы - оставалось, таким образом, всего 300 км. То есть, если исходить из прежних темпов наступления - 20 км в день и 140 км в неделю, учитывая паузы на отдых, ремонт техники и пополнение запасов, от Москвы фон Бока отделяли 2-3 недели.
, да на картах были обозначены дороги, на самом деле болота по пояс.