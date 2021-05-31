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Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую

Юрий Москаленко с группой волонтеров собирается через неделю выехать на передовую и просит помочь в приобретении дизтоплива.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Друзья! Ориентировочно через неделю выезд на фронт. Предусмотрена работа двух экипажей в 5 подразделениях в течение 7-8 суток. Будем благодарны за помощь с дизельным топливом (очень желательно в талонах разветвленных сетей) ~ 240-260 л", - написал Москаленко.

Карта ПриватБанка:

💳 4731 2191 1291 2989 на имя Юлии Скотарь (Юлия Саво).

💳 4731 2196 1003 3262 на имя Юрия Москаленко.

Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы. Он все годы войны помогает военным: ездит на передовую, устанавливая оборудование, с помощью которого защитники Украины могут видеть на несколько километров вокруг. Москаленко постоянно доставляет в зону ООС обмундирование, устройства бесшумной стрельбы, продовольственные товары и различное оборудование, в котором нуждаются военные.

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Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
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26.05.2021 21:16
+4
15 ноября 1941 года передовые дивизии Вермахта стояли в Ясной Поляне в 30 км от стен Кремля, готовясь к окончательному броску.
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26.05.2021 21:40
+3
И таки размотали. За 4 месяца дошли до Москвы, делая в среднем 10 км в день, оставив после себя тысячи километров выжженной земли.
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26.05.2021 21:14
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Если я правильно понял и это собирают дизтопливо для военных то это конец… кацапы такую армию размотают на раз-два…
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26.05.2021 20:59 Ответить
250 литров? Нет,ты неправильно понял.
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26.05.2021 21:06 Ответить
Если я правильно понял в 41 бабушки сдавали деньги на нужды РККА , то это конец… немцы такую армию размотают на раз-два…
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26.05.2021 21:08 Ответить
И таки размотали. За 4 месяца дошли до Москвы, делая в среднем 10 км в день, оставив после себя тысячи километров выжженной земли.
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26.05.2021 21:14 Ответить
брехунок, до Москвы не дошли, завязли под Сталинградом в итоге нацистов размотали на раз-два, то есть срок войны в два раза короче чем на Украине.
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26.05.2021 21:21 Ответить
15 ноября 1941 года передовые дивизии Вермахта стояли в Ясной Поляне в 30 км от стен Кремля, готовясь к окончательному броску.
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26.05.2021 21:40 Ответить
маскву тогда спас 30 градусный мороз, а основные проблемы у немцев были с русскими дорогами, они шли воевать в шортах -
Захватив Смоленск 16 июля, силы фон Бока продвинулись примерно на 500 км за 25 дней боев, побив при этом все рекорды стремительности наступления, поставленные вермахтом в ходе кампаний в Европе. И до главной цели операции - Москвы - оставалось, таким образом, всего 300 км. То есть, если исходить из прежних темпов наступления - 20 км в день и 140 км в неделю, учитывая паузы на отдых, ремонт техники и пополнение запасов, от Москвы фон Бока отделяли 2-3 недели.
, да на картах были обозначены дороги, на самом деле болота по пояс.
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27.05.2021 10:15 Ответить
Брехунок, это не Москва.
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27.05.2021 12:56 Ответить
И как продвижение на центральном направлении зависит от их продвижения на южном? Ты или прикидываешься шлангом или специально вкидываешь дезу. Под Москвой мало того что были немцы, то еще и красные генералы угробили кучу народу, бросая в атаку по снегу то конницу то пехоту на пулеметы. И Сталинград тут разве что оттянул силы немцев.
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27.05.2021 11:07 Ответить
Хыватит брехать, до Москвы немцы не дошли, нет таких данных.
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27.05.2021 12:57 Ответить
Эх Валентин, ты такой Валентин...
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26.05.2021 21:18 Ответить
Як ви мене задрали своїми мечтухами.СКИНЕМОСЬ, а припізденту таки навіть без байди буде капут.
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26.05.2021 21:25 Ответить
все вопросы сюда https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/zelenskij-volodimir-oleksandrovich.html
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26.05.2021 21:06 Ответить
https://www.president.gov.ua/
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26.05.2021 22:43 Ответить
+
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26.05.2021 21:16 Ответить
Скрутно нині волонтерам.
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26.05.2021 21:19 Ответить
РАБссия сраная 2 раза Чечню брала и 4 раза Сирию... Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую - Цензор.НЕТ 9120 по докладам фюреру всея РАБссии Путлеру генеСралиссимусса РАБссии ШойХУВолонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую - Цензор.НЕТ 1662
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26.05.2021 21:27 Ответить
Пусть у Рината Ахметова попросит, Вместе с автоматом и побратимами. Уверен, Ахметов не откажет - дело-то святое.
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26.05.2021 21:34 Ответить
Скобеевой нехилый хлебушек подаем да всем уже давно похер на эту войну , людей просто жалко
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26.05.2021 21:37 Ответить
Напишите в личку, заправим без Карты
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26.05.2021 23:48 Ответить
Вот потому на совет НАТО нас и не зовут.
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27.05.2021 00:43 Ответить
 
 