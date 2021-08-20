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У Міловому на Луганщині модернізують стадіон, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Міловому на Луганщині в рамках реалізації програм Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна" модернізують стадіон, де будуть побудовані три спортивні майданчики для занять воркаутом.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

На стадіоні "Будівельник" наразі вже встановлено чотири волейбольні майданчики, дві волейбольні майданчики зі штучним покриттям, дитячо-розважальний майданчик, проведено водопровід, обладнано систему відеоспостереження і придбано музичну апаратуру.

Також на стадіоні була реконструйована центральна глядацька трибуна, прокладені 250 м підземних електрокомунікацій, побудовані два додаткових волейбольних майданчики із синтетичним покриттям та вже почалися роботи із оновлення системи водопостачання стадіону.

У Міловому на Луганщині модернізують стадіон, - ОДА 01

На "Будівельнику" вже проходять тренування і змагання на футбольному майданчику зі штучним покриттям 42 м на 22 м. Додаткові майданчики для воркауту стануть продовженням модернізації стадіону.

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"Багато років на Мілове ніхто не звертав уваги, тому що дуже далеко. Але завдяки позиції Президента України ми почали розвивати саме віддалені населені пункти. Зокрема, у Міловому - днями завершимо реконструкцію меморіалу "Україна - визволителям", через два місяці буде нова дорога, а наступного року - сучасний стадіон", - зазначив Сергій Гайдай.

У Міловому на Луганщині модернізують стадіон, - ОДА 02

Нагадаємо, всього в 2021 році планується побудувати і реконструювати 94 стадіони. Також буде розпочато будівництво 10 000 спортивних майданчиків у всіх регіонах України. Про це нещодавно повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

У Міловому на Луганщині модернізують стадіон, - ОДА 03

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Стадіон так стадіон.В Меловом на Луганщине модернизируют стадион, - ОГА - Цензор.НЕТ 8306
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20.08.2021 13:49 Відповісти
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/p3283816..Эй. альо гараж!!!.Кто там новость печатал..какой Донецкой..или вам там на Цензоре по барабану что Донецка что Луганская ?)))
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20.08.2021 14:00 Відповісти
Волчанск, Харьковская обл. почти такой же восточный город, Полтора года назад построили на центральные деньги волейбольную и футбольную площадки и тоже с искусственным покрытием. Тут все совпало. Но, как говорил персонаж, огорчает другое: до сих пор на спортплощадки не ступала нога человека. Позиция местных властьимущих - не приняты на баланс. Пока были живые деньги и все строилось - это было им интересно, но сейчас охладели. Конец истории. Может в Меловом будет по - другому....
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20.08.2021 16:32 Відповісти
 
 