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авто (2015) вантажі (162) СБУ (10034) Херсонщина (4256) патрульна поліція (1400)

На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Патрульні на Херсонщині збирали "данину" з водіїв перевантажених вантажівок. У день вони могли "заробити" до 25 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Херсонщині співробітники СБУ викрили і заблокували злочинну схему.

Організували її троє співробітників Управління патрульної поліції в Херсонській області, які залучили місцевого підприємця як посередника. Зловмисники вимагали по 500 гривень у водіїв перевантажених автомобілів.

Поліцейські "перевіряли" вантажівки на "перегруз" на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав "знімати данину" з водіїв місцевий підприємець – посередник.

Також читайте: Національний парк "Кременецькі гори" намагалися перетворити на кар'єр з нелегального видобутку піску, - СБУ

За даними слідства, схема тривала з жовтня 2020 року і приносила ділкам 25 тис. гривень "прибутку" щодня.

Наразі двох учасників злочинного угруповання затримано.

Тривають обшуки у приміщенні Управління патрульної поліції області, на стаціонарних постах здійснення габаритно-вагового контролю та за місцями мешкання учасників схеми. У ході обшуків вилучили велику кількість готівки, платіжні картки, через які проходило більшість розрахунків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 368 ( прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

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На фурах з перегрузом заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних 01
На фурах з перегрузом заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних 02
На фурах з перегрузом заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних 03
На фурах з перегрузом заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Рассмешили! Так работают мусора по всей Украине. Просто на Херсонщине скорее всего не делились с Киевом.
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30.08.2021 15:42
+19
Если семи лет реформ и каденции двух президентов не решило проблему несложных преступлений - то это значит,что страна не на верном пути.
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30.08.2021 15:41
+18
Блин, едьте в Фастов на окружную. Там перегрузы массово объезжают весы на Житомирской и Одесской трассах. Скоро от дороги ничего не останется. Там тоже скорее всего патрульные в доле
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30.08.2021 15:43
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Если семи лет реформ и каденции двух президентов не решило проблему несложных преступлений - то это значит,что страна не на верном пути.
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30.08.2021 15:41 Відповісти
"несложные преступления" это из той же серии, что и "простые решения" - сказка для лохов!
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30.08.2021 15:45 Відповісти
Как раз наоборот. Для лохов все усложняют и представляют немыслимо трудоемким. А на деле ставят безграмотных прокурорами.И ты это хаваешь. Та даже такое дурко как янык презом почти срок дотягивал. И многие его шас хвалят )) - Из тех лохов.
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30.08.2021 15:49 Відповісти
Подчиненные не могут быть честными при корумпированном начальстве...РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!!!!!
И эти ваши "простые преступления", упираются в неработающую и такую же коррумпированную, СИСТЕМУ правосудия. Реформы там и все такое....
У нас уже есть один "нелох" у которого все просто....
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30.08.2021 15:58 Відповісти
У кого это у нас ? Я же говорю о каденции ДВУХ президентов. Семь лет это очень большой срок.Порядка не было и нет.
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30.08.2021 16:01 Відповісти
Если тянуть в разные стороны, то толку не будет и после 20го президента. Порошенко начал судовую реформу, но недоделал, а Клоун вместо того чтобы ее продолжить, начал все без разбору валять переделывая систему чисто под себя
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30.08.2021 16:04 Відповісти
Меня не интересуют президенты. Лишь результат их работы.
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30.08.2021 16:06 Відповісти
Президент - это инструмент....Мы выбрали этот инструмент для достижения конкретной цели... Или вы голосовали просто за того кто больше понравился?
Просто по факту, вам к примеру нужно забить гвоздь, вы идете в магазин и со словами "меня инструмент не интересует, а только результат его работы" покупаете красивое красное ведро! А потом возмущаетесь, что гвоздь так и не забит!
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30.08.2021 16:15 Відповісти
На самом деле инструмент не интересует тебя. Ибо олигарх не может быть действенным инструментов в деолигархизации. Иначе как бы он ,будучи нищим нагреб миллионы. В этом суть его наживы. И невозможность подрыва самой системы как способ уничтожения самого себя.
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30.08.2021 16:22 Відповісти
А с чего вы взяли, что я за Порошенко?!
Все зебилы почему-то, как только начинают катить бочку на Клоуна, тут же обвиняют оппонента, что он порохобот - Это четкий маркер. А если добавить любовь к простым решениям На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3781
Порошенко кстати олигархом не является. Богатый+политик это еще не олигарх (иначе тот же Трамп тоже будет олигархом)
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30.08.2021 16:32 Відповісти
+5
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30.08.2021 16:36 Відповісти
А я вообще никого не обвиняю. Это не мое дело. Глупо сравнивать страну капитала США с развалившимся совком. И мгновенно ставшими миллионерами бывших коммунистов при власти.
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30.08.2021 16:38 Відповісти
Ну да, как же, я не любитель простых решений и умею делать выводы: "два президента", "последние сем лет", "олигарх не может быть действенным инструментоВ...". И кого же из двух последних президентов, называют олигархом...вот задача так задача!
Говорил про президента, как инструмент - я... Следовательно, вы упрекнули меня, что мол я считаю Порошенко эффективным инструментом.. т.е. де-факто сделали меня порохоботом
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30.08.2021 16:46 Відповісти
И дело не в США, вы как и Зеленский не понимаете что такое олигарх.
Ахметов - олигарх, Коломойский - олигарх, Фирташ -олигарх ....Порошенко - не олигарх (суть в зависимости бизнеса/прибыли этих людей от нахождения у власти и контроле ключевых отраслей экономики) У Портникова хорошо это объяснено
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30.08.2021 16:52 Відповісти
Поверю если вменяемо объяснишь откуда взял деньги на покупку дорогостоящих объектов.Будучи нищим.
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30.08.2021 17:08 Відповісти
Не путайте разные понятия. Если у начальника местного управления МВД есть двухэтажная вилла - это не значит, что он олигарх - это значит, что он коррупционер или вор!
Так и с "вашим" Порошенко....
Олигарх это тот, кто контролирует целые отрасли (или значительные их части) например металлургию, химпром...авиаперевозки....естественные монополии и для них жизненно важно иметь рычаги давления в правительстве, устанавливать тарифы, получать доступ к распределению дешевой э/э, бороться с конкуренцией путем демпинга, акцизов....их доходы напрямую от этого зависят!!!! И каким бокум тут Порошенко?! НИ-КА-КИМ!!! У него есть конечно предприятия, но его доля в отрасли практически нулевая! Не, может он конечно продавил какие то налоги для импортных конфет На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 5367 Но мне про это ничего неизвестно
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30.08.2021 18:43 Відповісти
PS Лично у меня, до 2013/14 было "дохрена и трошки" вопросов, по поводу происхождения активов Порошенко, так же у меня были вопросы по поводу "Свинарчуков" и всяких его договорняков....И я неустанно все повторяю, что в первом туре выборов я голосовал против Порошенко! (Во втором я уже голосовал против Клоуна).
Но все же, положа руку на сердце, за 30 лет независимости, это лучший президент что у нас был! И ЛИЧНО Я, за то что с его помощью фактически было остановлено продвижение расейских войск, готов выдать "индульгенцию" на то как был получен первоначальный капитал. (аналогично я такое же готов был простить Коломойше, когда он остановил продвижение орков на Днепр, но потом он все перечеркнул...)
Больше мне сказать вам нечего, считаю диалог исчерпан!
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30.08.2021 18:53 Відповісти
Чому я згаю історію про «Свинарчуків», а у тебе «були питання»? Всі ці «історії» розтанули в повітрі-це все фейки але ось в «пересічних українців» залишились питання.
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31.08.2021 12:41 Відповісти
«Свинарчукі» то не фейк! Факт имел место быть, но то была "мелочевка", раздутая до космических размеров, да и сам Порошенко был причастен не к самой схеме, а просто к назначению....отреагировал на скандал и снял его. По сравнению с выходками зеленых коммунистов то все ничто!!!!
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31.08.2021 14:06 Відповісти
Сорі ... Посада Президента це інструмент. А особисто Зе Президент - це вже "зелене відро" ...
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30.08.2021 16:36 Відповісти
PS Сложно и усложнять - это разные вещи. И если вы, чего то не понимаете, то это не значит, что вам все усложнили, что бы вас запутать, возможно это слишком большая задача для вашего моска. Я конечно понимаю, что сложно принять свою умственную неполноценность...
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30.08.2021 16:02 Відповісти
Как бы ты не хотел унизить,но факт есть то - что семь лет не дает результатов.Тебе видимо это тоже сложно осознать ))
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30.08.2021 16:04 Відповісти
Да есть результат и к примеру реформой Верховного Суда (которая была завершена), как и результатом его деятельности, я вполне доволен! Остальное следующему презу придется начинать с нуля.
Унизить я никого не собирался, я лишь хотел чтобы идиоты почувствовали, что они идиоты, которые реально нихрена не понимают и больше не ходили голосовать, чтобы потом не чувствовать себя идиотами!
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30.08.2021 16:26 Відповісти
По сути ,ты сказал что для тебя и кобыла невеста )) Меня такое не устраивает.
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30.08.2021 16:30 Відповісти
Семь лет реформ,кто был министром МВД? Аваков по карте народного фронта,так как у Петра Порошенко не было большинства пришлось создавать каолицию.Порошенко хотел замены Авакяна но не было голосов А вот у Зе были и есть и что он оставил Авакяна то это только его вина и теперь чисто ихний министр так что спрашивать нужно у Зелёного.
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30.08.2021 16:32 Відповісти
А що питати ? Монастирського тільки призначили.
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30.08.2021 16:38 Відповісти
Ну не вчора ж? Ви сподіваетесь що їх посадять? Я впевнений що пожурятьті звільнять але через рік суд їх поверне на службу і ще компенсації виплатять.
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30.08.2021 16:42 Відповісти
вы посмотрите, что полицейские в Киеве творят. ГАИшники, теперь называются патрульная полиция, просто решили, что можно бабло стричь в столице. *******, тут 50/50 или взятку дадут, или какой-то ГБРщик попадётся, сам с гаишника всю кассу струсит, или дочь, брат, сват, любовница прокурора министра НАБУшника. есть кстати ролик на эту тему. поэтому зеленой чувырле коррупции можно посоветовать только одно - вам скоро събываться, не злите киевлян, уберите патрульных взяточников с Киевких дорог, вам уже не дадут смыться, как януковичу, а фидбек будет колоссальный, тем более что Банковая планирует использовать полицию против народа. Сентябрь покажет уровень поддержки шмаркли, так пишет Аваков
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30.08.2021 19:31 Відповісти
История с Трухиным и Брагаром уже на его совести.
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30.08.2021 21:32 Відповісти
Ну вот, никогда такого не было, и снова появилось!
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30.08.2021 15:41 Відповісти
Рассмешили! Так работают мусора по всей Украине. Просто на Херсонщине скорее всего не делились с Киевом.
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30.08.2021 15:42 Відповісти
В Луганской области мусора в 2019 году были счастливы, когда бубочка пришел к власти. С августа 19 года началось крышевание таксистов и перевозчиков в Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.
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30.08.2021 15:44 Відповісти
Беда тут в другом - в том, что те, кто дают взятку, считают это нормальным. И самое главное - полицаи требуют взятку в 90% тех дел, которые рассыпятся в суде при правльной защите. Заплатите адвокату, их много, все профессиональные, накажите патрульных взяточников, страна станет чище
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30.08.2021 19:38 Відповісти
Ну так система не працює... Судів не має відповідно ніфіга не працює. Просто якщо запрацюють 99% зеленого па..ла сяде.
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31.08.2021 15:15 Відповісти
Блин, едьте в Фастов на окружную. Там перегрузы массово объезжают весы на Житомирской и Одесской трассах. Скоро от дороги ничего не останется. Там тоже скорее всего патрульные в доле
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30.08.2021 15:43 Відповісти
Теперь эту тему там оседлают птенцы литинанта бакланова.... возможно и предприниматель останется тем же...только процент урежут....
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30.08.2021 15:44 Відповісти
Семьи этих клоунов жалко .
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30.08.2021 15:46 Відповісти
не поедут в египты больше, и новый айфон уже не светит.
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30.08.2021 15:49 Відповісти
Ничего с ними не будет. Урежут пайку пока папик не устроится на новое прибыльное место. Такие жесткие будни семей пограничников, таможенников, налоговиков, ментяр, прапорщиков и поваров в детских лагерях, школах, воинских частях, пожарников, чиновников в горадминистрациях, председателей громад, кадастровиков, архитекторов и прочее и прочее...
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30.08.2021 16:00 Відповісти
Все что нужно знать про сегодняшнюю полицию.
Мало того, что она вообще никак не контролирует ситуацию на дорогах, водятлы носятся как хотят, за рулем много пьяни и наркоманья, мотодебилы на спортбайках вообще вне какого либо контроля, так она еще и способствуют уничтожению дорожной инфраструктуры, позволяя перегруженным фурам ездить по дорогам.
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30.08.2021 15:51 Відповісти
охренительные правоХоронительные органы...
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30.08.2021 15:53 Відповісти
Та на Херсонщине для ДБР непочатый край работы...
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30.08.2021 15:57 Відповісти
"Зиленский! Пачиму ты неборешся с корупцией???!!!"

Место такое... На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные - Цензор.НЕТ 7561
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30.08.2021 15:57 Відповісти
в Николаеве и взвешивать не нужно,въезд днём на мост запрещён,дают денег - и едут
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30.08.2021 15:59 Відповісти
Это уже "Потужно реформовані" или еще нет?
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30.08.2021 16:02 Відповісти
Короче, преЗедент с "засранцами" (водителями фур - В.А.З) так и не разобрался !
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30.08.2021 16:03 Відповісти
В последние 2-3 года очень много грязи вылазит из патрульной полиции разных регионов, в особенности это коррупция.
Наслышан, что много хороших ребят увольняются а на руководящие должнося ставят родственников, именно своих или удобных Департаменту Киева людей.
Уверен, нужно срочно менять руководство Департамента Патрульной полиции в целом.
Очень много пиара например в лице зам. Белошицкого, который как раз отвечает за направление работы по конртолю службы и борьбе с корупцией, но к сожалению результат как от такого зама и организации им службы в целом нет.
Вот только за какие такие заслуги он получил досрочное звание, да и что дальше...
Побитие одним из руководителей в Днепре просто обычного рядового патрульного, который высказал свое мнение опять же связанное с корупцией.
Думаю Белошицкий снова всё спишет по служебному расследование, как обычно.
Жаль, что доверили эту реформу таким людям, в особенности жаль тех ребят, которые поверили в 2015 году.
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30.08.2021 16:07 Відповісти
По данным следствия, схема действовала с октября 2020 года и приносила организаторам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Три сержанта ПТУ-шной внешности.. А начальство ж мусорское - ни сном, ни духом. На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные - Цензор.НЕТ 8510
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30.08.2021 16:07 Відповісти
они с такими деньгами уже в Раду могли баллотироваться! На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 9813
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30.08.2021 17:04 Відповісти
Будет прикольно , когда они заговорят .
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30.08.2021 16:11 Відповісти
было-бы!..))
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31.08.2021 15:33 Відповісти
И шо они на вкрх не отсылали На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3520 или потому что , работали на себя их решили наказать На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3520
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30.08.2021 16:34 Відповісти
на верх
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30.08.2021 16:34 Відповісти
!.Чому цією байдою займається СБУ?
2.Ремонт дороги у зоні відповідальності "Бендерів" провести за їхній рахунок як поточний,так і капітальний (де у тому є потреба).
3.Якщо вже цим займається СБУ ,то "витягти увесь ланцюжок" від сержанта Редьки до київського високопосадовця із великими "бздірками" на погонах.
4.Про виконання відчитатись у "цензорі" за 2 тижні.
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30.08.2021 16:37 Відповісти
От цікаво, а Талібан зміг би навести порядок в цьому питанні!?
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30.08.2021 16:44 Відповісти
На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 6017

.
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30.08.2021 16:45 Відповісти
И это лучшие из лучших -элита нации, отобранные со всего населения самые честные , самые смелые, и самые высококультурно-моральные представители народа. А три года назад тут писали шо тот случай был единичный. А оно как оказывается ? На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 9451
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30.08.2021 16:47 Відповісти
Эти трое ДОИтелей планомерно,сознательно убивали дорожное полотно,кстати качественное,за бабки, которыми наверное делились с ****** с управления ДОИ. На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 1209 не бери взяток!!
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30.08.2021 16:48 Відповісти
на общую зону упырей за разбитые дороги, с конфискацией и без права на УДО!
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30.08.2021 16:53 Відповісти
а я б пустил их в расход и по телику шоб показали
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30.08.2021 17:09 Відповісти
укротолибан будет для скотобеевой
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30.08.2021 18:28 Відповісти
"...Патрульные на Херсонщине собирали "дань" с водителей перегруженных грузовиков. В день они могли "заработать" до 25 тыс. грн..."

Тепер за їх рахунок потрібно відремонтувати всі дороги на Херсонщині.
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30.08.2021 18:24 Відповісти
и шо им сделать в день зп за два мес ..онли расстрел наместе с травматического нагана как контру
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30.08.2021 18:28 Відповісти
зачем им форма хоть бы застрелились или обойму для очистки совести разрядили в орестовующих..так нет.обычные рекетиры копы
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30.08.2021 18:31 Відповісти
Їх затримали , бо вони не платили податки . На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 2251 .
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30.08.2021 19:59 Відповісти
 
 