На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Патрульні на Херсонщині збирали "данину" з водіїв перевантажених вантажівок. У день вони могли "заробити" до 25 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
На Херсонщині співробітники СБУ викрили і заблокували злочинну схему.
Організували її троє співробітників Управління патрульної поліції в Херсонській області, які залучили місцевого підприємця як посередника. Зловмисники вимагали по 500 гривень у водіїв перевантажених автомобілів.
Поліцейські "перевіряли" вантажівки на "перегруз" на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав "знімати данину" з водіїв місцевий підприємець – посередник.
За даними слідства, схема тривала з жовтня 2020 року і приносила ділкам 25 тис. гривень "прибутку" щодня.
Наразі двох учасників злочинного угруповання затримано.
Тривають обшуки у приміщенні Управління патрульної поліції області, на стаціонарних постах здійснення габаритно-вагового контролю та за місцями мешкання учасників схеми. У ході обшуків вилучили велику кількість готівки, платіжні картки, через які проходило більшість розрахунків.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 368 ( прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
И эти ваши "простые преступления", упираются в неработающую и такую же коррумпированную, СИСТЕМУ правосудия. Реформы там и все такое....
У нас уже есть один "нелох" у которого все просто....
Просто по факту, вам к примеру нужно забить гвоздь, вы идете в магазин и со словами "меня инструмент не интересует, а только результат его работы" покупаете красивое красное ведро! А потом возмущаетесь, что гвоздь так и не забит!
Все зебилы почему-то, как только начинают катить бочку на Клоуна, тут же обвиняют оппонента, что он порохобот - Это четкий маркер. А если добавить любовь к простым решениям
Порошенко кстати олигархом не является. Богатый+политик это еще не олигарх (иначе тот же Трамп тоже будет олигархом)
Говорил про президента, как инструмент - я... Следовательно, вы упрекнули меня, что мол я считаю Порошенко эффективным инструментом.. т.е. де-факто сделали меня порохоботом
Ахметов - олигарх, Коломойский - олигарх, Фирташ -олигарх ....Порошенко - не олигарх (суть в зависимости бизнеса/прибыли этих людей от нахождения у власти и контроле ключевых отраслей экономики) У Портникова хорошо это объяснено
Так и с "вашим" Порошенко....
Олигарх это тот, кто контролирует целые отрасли (или значительные их части) например металлургию, химпром...авиаперевозки....естественные монополии и для них жизненно важно иметь рычаги давления в правительстве, устанавливать тарифы, получать доступ к распределению дешевой э/э, бороться с конкуренцией путем демпинга, акцизов....их доходы напрямую от этого зависят!!!! И каким бокум тут Порошенко?! НИ-КА-КИМ!!! У него есть конечно предприятия, но его доля в отрасли практически нулевая! Не, может он конечно продавил какие то налоги для импортных конфет Но мне про это ничего неизвестно
Но все же, положа руку на сердце, за 30 лет независимости, это лучший президент что у нас был! И ЛИЧНО Я, за то что с его помощью фактически было остановлено продвижение расейских войск, готов выдать "индульгенцию" на то как был получен первоначальный капитал. (аналогично я такое же готов был простить Коломойше, когда он остановил продвижение орков на Днепр, но потом он все перечеркнул...)
Больше мне сказать вам нечего, считаю диалог исчерпан!
Унизить я никого не собирался, я лишь хотел чтобы идиоты почувствовали, что они идиоты, которые реально нихрена не понимают и больше не ходили голосовать, чтобы потом не чувствовать себя идиотами!
Мало того, что она вообще никак не контролирует ситуацию на дорогах, водятлы носятся как хотят, за рулем много пьяни и наркоманья, мотодебилы на спортбайках вообще вне какого либо контроля, так она еще и способствуют уничтожению дорожной инфраструктуры, позволяя перегруженным фурам ездить по дорогам.
Место такое...
Наслышан, что много хороших ребят увольняются а на руководящие должнося ставят родственников, именно своих или удобных Департаменту Киева людей.
Уверен, нужно срочно менять руководство Департамента Патрульной полиции в целом.
Очень много пиара например в лице зам. Белошицкого, который как раз отвечает за направление работы по конртолю службы и борьбе с корупцией, но к сожалению результат как от такого зама и организации им службы в целом нет.
Вот только за какие такие заслуги он получил досрочное звание, да и что дальше...
Побитие одним из руководителей в Днепре просто обычного рядового патрульного, который высказал свое мнение опять же связанное с корупцией.
Думаю Белошицкий снова всё спишет по служебному расследование, как обычно.
Жаль, что доверили эту реформу таким людям, в особенности жаль тех ребят, которые поверили в 2015 году.
Три сержанта ПТУ-шной внешности.. А начальство ж мусорское - ни сном, ни духом.
2.Ремонт дороги у зоні відповідальності "Бендерів" провести за їхній рахунок як поточний,так і капітальний (де у тому є потреба).
3.Якщо вже цим займається СБУ ,то "витягти увесь ланцюжок" від сержанта Редьки до київського високопосадовця із великими "бздірками" на погонах.
4.Про виконання відчитатись у "цензорі" за 2 тижні.
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Тепер за їх рахунок потрібно відремонтувати всі дороги на Херсонщині.