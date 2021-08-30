Національний парк "Кременецькі гори" намагалися перетворити на кар'єр з нелегального видобутку піску, - СБУ

СБУ заблокувала нелегальний видобуток надр у промислових масштабах із території Національного природного парку "Кременецькі гори" в Тернопільській області.

Як повідомляє пресслужба СБ України, щодня із заповідної зони ділки вивозили десятки тонн піску та каменю для збуту на чорному ринку, інформує Цензор.НЕТ.

Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар'єр.

За попередніми даними, зловмисники підпільно реалізували природних ресурсів на більш ніж 7 млн ​​грн.

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Наразі фахівці встановлюють розмір збитків, завданих екосистемі регіону. Адже на місці незаконної розробки копалин об’єкти природно-заповідного фонду зазнали незворотних порушень.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували 5 представників місцевої комерційної структури. Щоб розпочатий самовільний видобуток копалин, ділки із залученням екскаваторної техніки, зняли ґрунтовий покрив паркової зони на площі майже 8 га.

У межах кримінального провадження, розпочатого за матеріалами СБУ, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Тернопільській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.