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"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Члени військово-патріотичного клубу "Десантник" у Палаці культури імені Добриніна в Ярославлі 29 серпня показали мініатюру, в якій висловилися проти гомосексуалів у лавах ВДВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський портал 76.ru.

Учасники вийшли на сцену, підхопивши на руки одного зі своїх товаришів, на якому лежала декорація у вигляді білої цегли з написом "Смерть п#дарам". У кінці перфомансу цеглу розбили кувалдою.

Голова ярославського відділення організації ветеранів чеченської війни "Захисник" Тарас Сидорін негативно оцінив такий виступ юних десантників. За його словами, це можна розцінити як заклик до вбивства, що неприпустимо.

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Аналогічної точки зору також дотримується директор Будинку культури Ігор Дербін. "Їхня витівка була для нас несподіваною. Це не було сплановано заздалегідь або узгоджено, тому що вони знали, що ми не дозволимо. <...> Зараз ми розбираємося в ситуації, що склалася, і намагаємося мінімізувати негативні наслідки", - розповів він порталу.

Водночас керівник військово-патріотичного клубу "Десантник" Андрій Палачев нічого поганого у виступі своїх вихованців не побачив. "Дітлахи просто вирішили пожартувати і намалювали цей напис в останній момент. [Гомосексуалам] взагалі в Росії робити нема чого", - заявив він.

Смерть п#дарам! - російські десантники провели акцію проти гомосексуалів 01

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Топ коментарі
+68
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9617
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31.08.2021 20:32
+35
Россия это полицейское, репрессивное государство стукачей, шпиономании, цензуры, произвола, диктатуры, расстрелов, холуйства и всевластия жандармов. В 90е годы она сошла со своей исторической орбиты и сделала несколько вдохов свободы, но Путин быстро вернул ее обратно.

"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 6155
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31.08.2021 19:32
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"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 7537 "Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 2076
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31.08.2021 19:41
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Как самокритично. "Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 3664
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31.08.2021 20:18 Відповісти
"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 6259
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31.08.2021 20:20 Відповісти
с 76-го с рампы?? "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 8940 ??
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31.08.2021 20:45 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 5499
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31.08.2021 20:24 Відповісти
я видел ролики где вот таким как эти российским "десантник" отрезают головы не пи"дары. Лежат на земле и ждут своей очереди. В соплях и слезах
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31.08.2021 20:24 Відповісти
Ну тут ни как не обойтись без Ореста Лютого))) ******** Победы)))
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31.08.2021 20:25 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 8477
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31.08.2021 20:26 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 4940
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31.08.2021 20:26 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 6705
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31.08.2021 20:27 Відповісти
а вшивый-о бане
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31.08.2021 20:31 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9617
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31.08.2021 20:32 Відповісти
ну что ж. воистину смерть *******!
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31.08.2021 21:19 Відповісти
CЭто шедёвр!!!
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31.08.2021 22:33 Відповісти
но убивать стоит, что одних, что вторых...
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01.09.2021 16:53 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 5229
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31.08.2021 20:35 Відповісти
Дивує хаос в кацапських головах - 1) всюди стоять памятники пасивному гомосексуалісту Леніну (Бланку) а його труп в Мавзолеї на головній площі ********** є об'єктом паломництва та поклоніння; 2) В Москві кількість гей-клубів більша ніж в Амстердамі; і нарешті 3) який ще народ має приказку "нєту лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... Дебіли... "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 6294
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31.08.2021 20:45 Відповісти
"Смерть п***рам"

Акция против самих себя? Забавно.
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31.08.2021 21:01 Відповісти
А потом пришел замкомвзвода чечен и посадил всех на бутылку для профилактики...
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31.08.2021 21:02 Відповісти
Підари проти підарів?як це?
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31.08.2021 21:02 Відповісти
Зі статті - "По его словам, это ("Смерть п#дорам!") можно расценить как призыв к убийству ":

"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 4217
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31.08.2021 21:03 Відповісти
А Жиріка коли валити підуть? Він сам розповів про випадок у сараї...
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31.08.2021 21:04 Відповісти
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 7265
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01.09.2021 14:05 Відповісти
Ниче, Бабай тоже очень мужественный был, а как все закончилось для него. Короче, российский десантник, не зарекайся, у тебя впереди много приключений.
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31.08.2021 21:40 Відповісти
Страна педофилов 🤬🤬,борется с гомосексуалами . !!!!!В России ,было убито педофилами тысяча детей ,изнасиловано 100000 детей . 👎👎👎
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31.08.2021 21:57 Відповісти
Забавная анотация,во времена завоевания Кавказа некий некий генерал-адьютант царя прибыл с инспекцией в армию Ермолова.Он был поражен массовой *********** в российской армии.Да и кстати эта информация в свободном историческом доступе.Просто нынешние передасты не слишком любопытны и образованы.
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31.08.2021 22:10 Відповісти
в расіських десантників просто не було іншого способу довести свою мужність
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31.08.2021 22:28 Відповісти
Талибы.
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31.08.2021 22:29 Відповісти
Тут я їх цілком підтримую - смерть кац@пським під*рам!!
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31.08.2021 22:53 Відповісти
А разве "Смерть п#дорам" это не призыв к свержению нынешней власти 3/14дерации?
Рисковые пацаны....
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31.08.2021 22:55 Відповісти
Вот к чему приводит латентный гомосексуализм.
Мучаются, а причины своих мук загоняют в бессознательное, отсюда причины всех их бед.
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31.08.2021 23:24 Відповісти
а Сцарьок не образиться? а Володiн, Мiллєр, Греф....? ))


"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 1755
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01.09.2021 13:14 Відповісти
"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию и пьяными отправились в бараки жарить друга до утра.
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31.08.2021 23:32 Відповісти
О, так это же активисты украинской христианской организации Традиции и порядок, не?
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31.08.2021 23:35 Відповісти
Да шо ж им те ******** так жить не дают?
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01.09.2021 00:13 Відповісти
у защитников рашистского свинарника как всегда мысли о сраке
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01.09.2021 02:03 Відповісти
Чоткие пацанчики, дерзкие десантники. Роисся ВПЕРДЕ!!!

"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 1672
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01.09.2021 03:54 Відповісти
Реально жорстока конкуренція....
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01.09.2021 07:04 Відповісти
*идоры притив *идаров???

Оригинально!!!

Шалунишки!!!
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01.09.2021 08:29 Відповісти
********* проти пiд...в? )) та невже?







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01.09.2021 13:12 Відповісти
На расее все потомственные ******. Кого не успели сделать пидаром в армии, того доделают пидаром на зоне.
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01.09.2021 14:22 Відповісти
красавцы!!! ****** никакой армии не нужны, в этом плане я с Россеей согласен, европейский либерализм к гомосексуалистам не поддерживаю......
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01.09.2021 15:13 Відповісти
Так давайте усім училещем застрельтесь на плацу ..От ми і подивимось на смерть підаров... О може і ваш головний з вами захоче...
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01.09.2021 17:10 Відповісти
...А закінчуватися ця публікація мала б словами: В ході проведення акції жоден Жирік не постраждав.
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 37 "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9457
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Ваш пахан рашистофюрер сказал мудрую мудрость - ХТО ТАК ОБЗИВАЄТСЯ ТОТ САМ ТАК І НАЗИВАЄТСЯ , ви не вояки ,
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01.09.2021 19:46 Відповісти
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