Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Дніпрі відкрили арт-об'єкт "Звуки Міста". У незвичайний проєкт трансформували гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагона, відкриття парашута і навіть "бурчання" холодильника "Дніпро".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.
Ініціатором проєкту стала продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко.
За її словами, для створення арт-об'єкта була проведена велика робота, над якою працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Спочатку ретельно "збирали" звуки, записані аудіо супроводу обробили в програмі звукового дизайну, а потім виготовили на виробництві.
Серед інших звуків, із яких утворили дніпровську скульптуру, - дзвін балончиків стріт-арту, шум моторного човна, що мчить по хвилях, тріск багаття, відлуння в порожньому залі, оплески і гучний сміх.
На відкритті був присутній також мер міста Борис Філатов.
"Скульптура має модерний вигляд. Рухаємося в майбутнє. Відкрито для інновацій. Таким шляхом ідуть розвинені міста", - сказав він.
В об'єкті врахували і асоціації інших відомих дніпрян: гумориста, актора і шоумена Юрія Ткача, співзасновника, голови правління ГО "Асоціація Noosphere" Михайла Рябоконя, художника Валерія Zdesroy, керівника міжнародної організації "Street Workout" Дениса Мініна.
Зазначають, що скульптура в Дніпрі є третьою у форматі "Звуки Міста". Першу відкрив президент Зеленський на саміті "Кримська платформа", вона була присвячена півострову.
Арт-інсталяції "Звуки Міста" підготували і для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя, Криму. Проєкт реалізували до 30-ї річниці Незалежності України. Над ним працювала команда зі 117 осіб.
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не ищите там того чего нет - смыслов, эстетики , каких то потаенных истин
- это дерьмо и безвкусица..
Якби це було у звуковій формі - міг би вийти трек у стилі Industrial/Rhythmic Noise, можливо навіть ще й Ambient.
Але у трансформованому в скульптуру вигляді... е-е-еее... Щось у мене сумніви щодо атмосферної цінності проекту.
Дідько, сьогодні якраз був у центрі міста - не здогадався уважніше переглянути новини (хоча на вулиці не дуже зручно, ще й сонце лупить на екран смартфона...) Можна було сходити подивитися/пофоткати цей об'єкт.