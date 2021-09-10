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Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Дніпрі відкрили арт-об'єкт "Звуки Міста". У незвичайний проєкт трансформували гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагона, відкриття парашута і навіть "бурчання" холодильника "Дніпро".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Ініціатором проєкту стала продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко.

За її словами, для створення арт-об'єкта була проведена велика робота, над якою працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Спочатку ретельно "збирали" звуки, записані аудіо супроводу обробили в програмі звукового дизайну, а потім виготовили на виробництві.

Серед інших звуків, із яких утворили дніпровську скульптуру, - дзвін балончиків стріт-арту, шум моторного човна, що мчить по хвилях, тріск багаття, відлуння в порожньому залі, оплески і гучний сміх.

Арт-обєкт Звуки Міста відкрили в Дніпрі 01

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На відкритті був присутній також мер міста Борис Філатов.

"Скульптура має модерний вигляд. Рухаємося в майбутнє. Відкрито для інновацій. Таким шляхом ідуть розвинені міста", - сказав він.

В об'єкті врахували і асоціації інших відомих дніпрян: гумориста, актора і шоумена Юрія Ткача, співзасновника, голови правління ГО "Асоціація Noosphere" Михайла Рябоконя, художника Валерія Zdesroy, керівника міжнародної організації "Street Workout" Дениса Мініна.

Арт-обєкт Звуки Міста відкрили в Дніпрі 02

Зазначають, що скульптура в Дніпрі є третьою у форматі "Звуки Міста". Першу відкрив президент Зеленський на саміті "Кримська платформа", вона була присвячена півострову.

Арт-інсталяції "Звуки Міста" підготували і для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя, Криму. Проєкт реалізували до 30-ї річниці Незалежності України. Над ним працювала команда зі 117 осіб.

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Как это не включили противный голос,,КОФЭ ПИТЬ ИДЕЕШЬ,ААааа?,,
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10.09.2021 16:55 Відповісти
Арт-объект "Звуки Города" открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 1715
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10.09.2021 16:56 Відповісти
что это за дерьмо?
не ищите там того чего нет - смыслов, эстетики , каких то потаенных истин
- это дерьмо и безвкусица..
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 18
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10.09.2021 17:14 Відповісти
Як людина, що непогано знається на музиці та естетиці напряму Industrial, підтверджую: на фото якась зуйня. Не так має виглядати втілена в скульптуру атмосфера міста... Урбаністичної естетики у цьому об'єкті ніт.
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10.09.2021 17:37 Відповісти
блін, а нізя було побільше фоток, а то шось на звшвкар тягне, ніззя роздивитись шедевр.
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10.09.2021 17:23 Відповісти
...гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже "брюзжание" холодильника "Днепр".

Якби це було у звуковій формі - міг би вийти трек у стилі Industrial/Rhythmic Noise, можливо навіть ще й Ambient.
Але у трансформованому в скульптуру вигляді... е-е-еее... Щось у мене сумніви щодо атмосферної цінності проекту.
Дідько, сьогодні якраз був у центрі міста - не здогадався уважніше переглянути новини (хоча на вулиці не дуже зручно, ще й сонце лупить на екран смартфона...) Можна було сходити подивитися/пофоткати цей об'єкт.
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10.09.2021 17:33 Відповісти
А пердёж есть? Я имею ввиду озвучку великих и заброшенных строек - метро, аэропорт, гостиница Днепр, объездные дороги для фур, которые калечат городской асфальт.
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10.09.2021 18:07 Відповісти
Еще из нового в Днепре. На самом деле, если говорить о туристическом потенциале, это все работает.
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9241
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10.09.2021 18:10 Відповісти
Бульвар Южный
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9057
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10.09.2021 18:16 Відповісти
 
 