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У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Цими вихідними Дніпро відзначить День міста. Одним із сюрпризів програми заходів стане унікальне світло-лазерне шоу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше місто".

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 01

Інсталяція Dnipro Light Flowers синхронно запалить п'ять заводських труб, розташованих на території індустріального парку Industrial Park "Innovation Forpost". Це буде географічно найбільша в світі постіндустріальна світлова інсталяція, яка працює як єдина система.

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 02

"За допомогою лазерів труби, які раніше диміли, отримують новий образ квітучих квітів - символу життя і розвитку", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожен вечір відбуватиметься 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 03

Шоу вогню, світла і лазерів відбудеться 11 вересня о 22:15 на Фестивальному причалі.
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Ага, "унікальне". В Лас-Вегасі такі "унікальні" світові шоу - кожного вечора.
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09.09.2021 20:28 Відповісти
Ну от знов, 30 років незалежності - ні-хрі-на.
День якогось імператорського папірця - свято, концерт, феєрверк і купа вбуханого бабла.
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09.09.2021 20:28 Відповісти
Що ще потрібно зебільному плебсу-хліба та видовищ !!!))))
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09.09.2021 20:31 Відповісти
про ковид никто не слышал?
опять загадят Набережную...
(а эти столбы на авиацию никак не влияют? а то вдруг кто-то мимо будет пролетать...не на наш аэропорт (тут мы ..из за возни каламойшиной пока пролетаем))), а на Запорожский)
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09.09.2021 20:49 Відповісти
это днепр, детка.. (с)
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10.09.2021 01:37 Відповісти
гуляем , плять, по - взрослому... а тут вроде на неделе волонтёр на квадрокоптеры деньгами просила помочь...
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09.09.2021 21:02 Відповісти
А Тесла сегодня получила патент на использование лазера в автомобильных дворниках
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09.09.2021 21:11 Відповісти
жаль шо я таки не еврей или днипрянин((
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09.09.2021 22:33 Відповісти
Филатову прямо в попу будут фонарики засовывать?
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09.09.2021 22:44 Відповісти
по якого біса вам цей дебільний унікальне світло-лазерне шоу - обороноздатність держави зміцнюйте, щоб ворог тремтів ще не зайшовши на вашу територію; кожна копійка протринькана на "унікальні шоу" - це в перспективі цвяхи в долмовину
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10.09.2021 02:18 Відповісти
На фронт помощь собирают всем миром,то на лекарства,то на нужную технику. А тут милионы на потребу дебильному плебсу всегда пожалуйста. Власть дебилов для дебилов
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10.09.2021 09:32 Відповісти
 
 