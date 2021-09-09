РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11730 посетителей онлайн
Новости ОбществоФоторепортаж
23 714 11
Днепр_город (3761) праздник (1683)

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На этих выходных Днепр отметит День города. Одним из сюрпризов программы мероприятий станет уникальное свето-лазерное шоу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше місто".

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 01

Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost". Это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 02

"С помощью лазеров трубы, которые ранее дымили, получают новый образ цветущих цветов — символа жизни и развития", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 03

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, "унікальне". В Лас-Вегасі такі "унікальні" світові шоу - кожного вечора.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:28 Ответить
Ну от знов, 30 років незалежності - ні-хрі-на.
День якогось імператорського папірця - свято, концерт, феєрверк і купа вбуханого бабла.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:28 Ответить
Що ще потрібно зебільному плебсу-хліба та видовищ !!!))))
показать весь комментарий
09.09.2021 20:31 Ответить
про ковид никто не слышал?
опять загадят Набережную...
(а эти столбы на авиацию никак не влияют? а то вдруг кто-то мимо будет пролетать...не на наш аэропорт (тут мы ..из за возни каламойшиной пока пролетаем))), а на Запорожский)
показать весь комментарий
09.09.2021 20:49 Ответить
это днепр, детка.. (с)
показать весь комментарий
10.09.2021 01:37 Ответить
гуляем , плять, по - взрослому... а тут вроде на неделе волонтёр на квадрокоптеры деньгами просила помочь...
показать весь комментарий
09.09.2021 21:02 Ответить
А Тесла сегодня получила патент на использование лазера в автомобильных дворниках
показать весь комментарий
09.09.2021 21:11 Ответить
жаль шо я таки не еврей или днипрянин((
показать весь комментарий
09.09.2021 22:33 Ответить
Филатову прямо в попу будут фонарики засовывать?
показать весь комментарий
09.09.2021 22:44 Ответить
по якого біса вам цей дебільний унікальне світло-лазерне шоу - обороноздатність держави зміцнюйте, щоб ворог тремтів ще не зайшовши на вашу територію; кожна копійка протринькана на "унікальні шоу" - це в перспективі цвяхи в долмовину
показать весь комментарий
10.09.2021 02:18 Ответить
На фронт помощь собирают всем миром,то на лекарства,то на нужную технику. А тут милионы на потребу дебильному плебсу всегда пожалуйста. Власть дебилов для дебилов
показать весь комментарий
10.09.2021 09:32 Ответить
 
 