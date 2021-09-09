В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу. ФОТО

На этих выходных Днепр отметит День города. Одним из сюрпризов программы мероприятий станет уникальное свето-лазерное шоу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше місто".

Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost". Это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

"С помощью лазеров трубы, которые ранее дымили, получают новый образ цветущих цветов — символа жизни и развития", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.