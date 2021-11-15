Військові навчання за участі ЛитПолУкрбригу розпочалися в Грузії. ФОТО

Військовослужбовці Литовсько-Польсько-Української Бригади беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Кленова арка-2021" в Грузії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Кленова арка " — це щорічні багатонаціональні навчання. Їх мета — підвищити сумісність між країнами-учасницями, поглибити оборонні зв’язки між ними та наблизити їх до стандартів НАТО, зазначили в міністерстві.

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