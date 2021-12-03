Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

3 грудня о 6:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальників ДПРЧ-5 обласного центру з’ясувалося, що дійсно сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни близько 19 тонн.

О 9:40 розпочато роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.

На місці події працює МОГ ГУ ДСНС, залучено додаткові сили та засоби – група РХБЗ АРЗ СП, автокран, ОКЦ та ДПРЧ-3 (всього 31 чоловік особового складу та 9 одиниць спецтехніки).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО









Фото: сайт ДСНС