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Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

3 грудня о 6:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальників ДПРЧ-5 обласного центру з’ясувалося, що дійсно сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни близько 19 тонн.

О 9:40 розпочато роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.

На місці події працює МОГ ГУ ДСНС, залучено додаткові сили та засоби – група РХБЗ АРЗ СП, автокран, ОКЦ та ДПРЧ-3 (всього 31 чоловік особового складу та 9 одиниць спецтехніки).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО

Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС 01
Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС 02
Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС 03
Автоцистерна з аміаком перекинулася поблизу Вінниці, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС
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Водила то хоть живой?? А то ни слова об этом...или то мелочи??
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03.12.2021 12:14 Відповісти
Цистерна ціла.
Якісна.
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03.12.2021 12:23 Відповісти
відбійник, на здивування, теж майже машину втримав як зміг, хоч і низеньким для такої машини виявився
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03.12.2021 12:28 Відповісти
Та й ще, судячи з фото, на відносно м'який грунт лягла
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03.12.2021 12:38 Відповісти
щось занадто часто почали траплятися аварії з транспортом та на підприємствах, які працюють з отрутою.... лаптєрейхом смердить!
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03.12.2021 12:26 Відповісти
А вас не настораживает, что почти одновременно прошли сразу две аварии .....с амиаком?. Вы устойчиво и уверенно думаете, что это совпадение????......
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03.12.2021 12:40 Відповісти
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03.12.2021 12:41 Відповісти
Вполне агенты могли помазать маслом дорогу. Ведь наши водители это железные роботы, без каких либо изъянов и человеческих слабостей.
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03.12.2021 12:47 Відповісти
Хорошие боты, исправно работают и имена простые. Видно ботоферма новая.
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03.12.2021 12:52 Відповісти
Это тебе Путин-***** рассказал или зелёные человечки?
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03.12.2021 12:56 Відповісти
 
 