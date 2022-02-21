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Будинок Медведчука оточила поліція, - "Слідство.Інфо". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Біля будинку Віктора Медведчука в Києві зібралися близько 30 поліцейських та охоронців.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Біля будинку Віктора Медведчука у Києві прямо зараз - близько 30 осіб охорони та поліції - передає кореспондент "Слідства.Інфо". Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука - обшукує автомобілі з ліхтариками. На питання журналістів не відповідає", - йдеться у повідомленні.
За даними журналістів, кілька автомобілів та бусів приїхало вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети). Але про це дізналися в ДБР та направили кілька екіпажів поліції.
Події відбуваються за адресою, за якою Медведчук перебуває під домашнім арештом.
Топ коментарі
+125 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар21.02.2022 19:46
+94 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар21.02.2022 19:50
+70 alex1919
показати весь коментар21.02.2022 19:51
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Будь ласка, зачекайте...
Даю наводку - еще можно поискать склады оружия в церквях РПЦ.
Не для таких же диверсантов Медведчук вывозил оружие и бронежилеты из своего дома?
ото кум би за куму порадовался 😏
Мертвечук - главная разменная фигура теперь.
И если б только он один.
Любым олигархом, близким суседям по общему бизнесу, можно теперь суседей шантажировать, мол, мы активы у зайки беглого национализируем по причине обострения положения в стране.
А как можно шантажировать обеспокоенное прогрессивное европейское человечество, которое поосльств аиз Киева повывело...
Сами понимаете, война - дело серьезное, кто же будет сберегать олигархические активы?
От справедливого народного гнева.
Считаете, нужно снять охрану?
Суседи по этому поводу очень опечалены: кто же на них работать то будет инагентом, если мертветчука не смогли они уберечь ни от колонии, ни от конфискации активов?
Это же будет просто какой-то позор, "я даже больше скажу: фиаско"(С)
Тобі полегшало від цього , чи кроваве бабло від зебені чи фуфрича
душу твою щурячу гріє ?😡
https://polygraf.net/2634-oce-tak-medvedchuk-takozh-kum-poroshenka
Можно (такие были обстоятельства) "крестить" кого-то у кого-то - и быть патриотом Украины, а можно никого ни у кого не крестить - и быть Украины предателем.
Можно изгнать Порошенко, который договороспособный, и посадить на Бнковую Бубочку, с которуым по-определению договориться невозможно - и получить Мертветчука под домашним арестом, а в перспективе в колонии с конфискацией всех активов.
Стесняюсь спросить: где Дерьмак, куратор донбасской наркоты от Кремля?
Жив ли?
Очень, знаете, "беспокоюсь".
Цінний кадр п'ятого....., зв'язковий з обнуленим....
Пересекут суседские войска границу Украины (которой, согласно Золотову, нет) - и пойдет Мертветчук под конфискацию активов.
Лишите сбежавших нардепов от ОПЗЖ их мандатов.
Это совершенно легально, между прочим, и полностью в рамках закона.
Это именно то, что сказано в Конституции.
Все нардепы ОПЗЖ, которыв покинули Украину. должны быть лишены мандатов (согласно Конституции Украины).
Беги, нардеп ОПЗЖ, беги, зайка.
Также это не намерены делать и союзники Америки, заверила постпред
https://www.kp.ru/online/news/4638827/
Стесняюсь спросить: Макарыч с Данилычем спят спокойно?
А чего ж это они так?
Мерветчук не спит, а эти, сдавшие ЯО, дрыхнут?