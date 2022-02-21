Будинок Медведчука оточила поліція, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Біля будинку Віктора Медведчука в Києві зібралися близько 30 поліцейських та охоронців.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Біля будинку Віктора Медведчука у Києві прямо зараз - близько 30 осіб охорони та поліції - передає кореспондент "Слідства.Інфо". Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука - обшукує автомобілі з ліхтариками. На питання журналістів не відповідає", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, кілька автомобілів та бусів приїхало вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети). Але про це дізналися в ДБР та направили кілька екіпажів поліції.

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Події відбуваються за адресою, за якою Медведчук перебуває під домашнім арештом.



