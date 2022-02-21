УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14683 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодії
17 928 91
Медведчук (1323) Нацполіція (13917) ДБР (2552)

Будинок Медведчука оточила поліція, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Біля будинку Віктора Медведчука в Києві зібралися близько 30 поліцейських та охоронців.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Біля будинку Віктора Медведчука у Києві прямо зараз - близько 30 осіб охорони та поліції - передає кореспондент "Слідства.Інфо". Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука - обшукує автомобілі з ліхтариками. На питання журналістів не відповідає", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, кілька автомобілів та бусів приїхало вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети). Але про це дізналися в ДБР та направили кілька екіпажів поліції.

Також читайте: Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня (оновлено)

Події відбуваються за адресою, за якою Медведчук перебуває під домашнім арештом.

Будинок Медведчука оточила поліція, - Слідство.Інфо 01
Будинок Медведчука оточила поліція, - Слідство.Інфо 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+125
А можна пристрелити цю суку за спробу втечі?
показати весь коментар
21.02.2022 19:46
+94
Нихрена себе домашний арест в доме со складом оружия и бронежилетов!
Даю наводку - еще можно поискать склады оружия в церквях РПЦ.
показати весь коментар
21.02.2022 19:50
+70
Якщо почнеться наступ, з цією тварюкою і йому подібними треба буде розібратися по закону воєнного часу
показати весь коментар
21.02.2022 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна пристрелити цю суку за спробу втечі?
показати весь коментар
21.02.2022 19:46 Відповісти
Його треба пристрелити тільки за те що дихає
показати весь коментар
21.02.2022 19:48 Відповісти
Бронежилети для борців за мірь З парашкою?
показати весь коментар
21.02.2022 19:51 Відповісти
Урод,который должен быть уничтожен
показати весь коментар
21.02.2022 20:15 Відповісти
Не можна, а треба
показати весь коментар
21.02.2022 19:48 Відповісти
За Стуса - шкіру на спині на ремені різати. Та й того буде замало.
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
Краще зараз собачкою на ланцюгу десь на межі розграничення з мордором , і наші вояки ціліші будуть
показати весь коментар
21.02.2022 20:02 Відповісти
Ви вважаєте - "стріляти не будуть"... То Ви - ідеалісто-оптиміст. За висловом старлея Таманцева _ "Они из родной мамы колбасы наварят"(с)
показати весь коментар
21.02.2022 20:12 Відповісти
Тут інше , тут близькість ментальна
показати весь коментар
21.02.2022 20:24 Відповісти
Знаєте - погоджусь. Стерво до стерви...
показати весь коментар
21.02.2022 20:37 Відповісти
Не можна а "нужно"!!!
показати весь коментар
21.02.2022 20:07 Відповісти
а ти не питай - роби.
показати весь коментар
21.02.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 19:47 Відповісти
Эвакуируют сволочь, под охраной зеленского
показати весь коментар
21.02.2022 19:49 Відповісти
Нихрена себе домашний арест в доме со складом оружия и бронежилетов!
Даю наводку - еще можно поискать склады оружия в церквях РПЦ.
показати весь коментар
21.02.2022 19:50 Відповісти
В монастырях и лаврах московских попов в 2014 укрывались боевики Гиркина и оружие. И сейчас там полно "монахов" с военной выправкой, которые ждут часа "Ч" .
Не для таких же диверсантов Медведчук вывозил оружие и бронежилеты из своего дома?
показати весь коментар
21.02.2022 19:57 Відповісти
Якщо почнеться наступ, з цією тварюкою і йому подібними треба буде розібратися по закону воєнного часу
показати весь коментар
21.02.2022 19:51 Відповісти
тоді усіх колаборантів треба швиденько жмурити інакше спокою українцям не буде.
показати весь коментар
21.02.2022 20:29 Відповісти
скорее всего он уже давно сбежал
показати весь коментар
21.02.2022 19:51 Відповісти
Убежден.там есть подкоп.если не целые катакомбы.когда ему будет надо он просто и спокойно уйдет.если он еще там
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
Там може бути провокація.
показати весь коментар
21.02.2022 19:51 Відповісти
прыжок на месте - провокация - погиб при попытке к бегству 😕
показати весь коментар
21.02.2022 19:53 Відповісти
Заїбашити мертведчука-досить пристойна провокація.
показати весь коментар
21.02.2022 20:32 Відповісти
дарма Оксанку випустили, треба було по путінськи із нею: тєрпі моя красавіца.

ото кум би за куму порадовался 😏
показати весь коментар
21.02.2022 19:52 Відповісти
Вона ж "спадкоємець" в якого віджати натирене та надароване ****** мертвечуку майно буде дуже легко.
показати весь коментар
21.02.2022 19:56 Відповісти
Майно уже давно именно на нее и записано
показати весь коментар
22.02.2022 01:40 Відповісти
Собирается драпать гнида. Насрало и наутек. А как же твои рузгоговорящие в защиту которых ты тут окупантов в Украину звало?
показати весь коментар
21.02.2022 19:53 Відповісти
Да кто же его выпустит.
Мертвечук - главная разменная фигура теперь.
И если б только он один.
Любым олигархом, близким суседям по общему бизнесу, можно теперь суседей шантажировать, мол, мы активы у зайки беглого национализируем по причине обострения положения в стране.
А как можно шантажировать обеспокоенное прогрессивное европейское человечество, которое поосльств аиз Киева повывело...
Сами понимаете, война - дело серьезное, кто же будет сберегать олигархические активы?
показати весь коментар
22.02.2022 07:20 Відповісти
А, что, полиция охраняет предателя?
показати весь коментар
21.02.2022 19:53 Відповісти
А как же.
От справедливого народного гнева.
Считаете, нужно снять охрану?
показати весь коментар
22.02.2022 07:21 Відповісти
Считаю.
показати весь коментар
22.02.2022 09:02 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 11:23 Відповісти
Це охорона. В разі нападу ***** можуть застрелити мертвечука. Зе така перспектива лякає. Як не дивно це звучить але смерть мертвечука вигідна всім без винятку як в Україні так і в **********.
показати весь коментар
21.02.2022 19:54 Відповісти
И даже уже не молодой, но ещё ничего себе Оксанке
показати весь коментар
21.02.2022 20:01 Відповісти
Мож памятаєте як в овоща у межигірї купу зброї знайшли, а в ставку то взагалі кулемети і ящики патронів
показати весь коментар
21.02.2022 19:55 Відповісти
То овощ собі підводний музей організував
показати весь коментар
21.02.2022 20:34 Відповісти
Таке нескромне питання... А де ,власне,сам Медведчук ?
показати весь коментар
21.02.2022 19:56 Відповісти
Певно відпустили в паРашку під чєсноє слово.
показати весь коментар
21.02.2022 19:59 Відповісти
Вже є привід закрити його в буцигарню !!!
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
Если он ещё в стране.
показати весь коментар
21.02.2022 20:01 Відповісти
Щось мені підказує, що зброя та інша амуніція була адресована не нашим воїнам ВСУ, і не учасникам тероборони, і навіть не партизанам. А кому? Це ще те питаннячко!
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
бойовим пєтухам Ківи..
показати весь коментар
21.02.2022 21:05 Відповісти
А може поставити в Медведчука на ланцюгу на мосту в Станиці Луганській ?
показати весь коментар
21.02.2022 20:00 Відповісти
В МО України мертвечука прикувати - хай кум його калібрами та тополями херачить, по очереді - раз калібром, а потім тополєм... 😁
показати весь коментар
21.02.2022 20:04 Відповісти
Треба було і його шльондру Марченко не випускати її можна було би в широкино прив'язати )
показати весь коментар
21.02.2022 20:06 Відповісти
Да Вы знаете, сейчас с Медвертчуком можно сделать всё...
Суседи по этому поводу очень опечалены: кто же на них работать то будет инагентом, если мертветчука не смогли они уберечь ни от колонии, ни от конфискации активов?
Это же будет просто какой-то позор, "я даже больше скажу: фиаско"(С)
показати весь коментар
22.02.2022 07:23 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 20:01 Відповісти
А що вони бояться нападу? То може його того закрити в СІЗО треба там безпечніше
показати весь коментар
21.02.2022 20:03 Відповісти
бубаноид гниде кремлядской охрану предоставил...
показати весь коментар
21.02.2022 20:07 Відповісти
Виявляється, Медведчук хрестив Мішу Порошенко. Це той, що в Лондоні тусувався у футболці russia.
показати весь коментар
21.02.2022 20:10 Відповісти
Діжка , млять , ну що ж ти су@ ка брешеш так нагло і підступно ?

Тобі полегшало від цього , чи кроваве бабло від зебені чи фуфрича
душу твою щурячу гріє ?😡
показати весь коментар
21.02.2022 21:25 Відповісти
Це правда.
https://polygraf.net/2634-oce-tak-medvedchuk-takozh-kum-poroshenka
показати весь коментар
21.02.2022 21:35 Відповісти
Та наша вся Иліта між собою пере.......блася...Повне очищення треба...
показати весь коментар
22.02.2022 11:42 Відповісти
Я вам скажу медведчука назначат президентом ордло, и он якобы будет вести их на войну против якобы хфашистов в Киеве
показати весь коментар
21.02.2022 20:12 Відповісти
Охорона Мертвечука це потенційні диверсанти парашки, їх потрібно знищити..СБУ АУ!!!!
показати весь коментар
21.02.2022 20:14 Відповісти
********* шукають?
показати весь коментар
21.02.2022 20:14 Відповісти
Хочется верить, что контрразведка не даст чтобы этого **.ного мусолини не вывезли к куму.
показати весь коментар
21.02.2022 21:31 Відповісти
Та зайдіть вже в хату,та найдіть його покінчившого з життям.
показати весь коментар
21.02.2022 21:31 Відповісти
Хочется верить, что контрразведка не даст чтобы этого **.ного мусолини вывезли к куму.
показати весь коментар
21.02.2022 21:33 Відповісти
Виявляється, Медведчук хрестив Мішу Порошенко. Це той, що в Лондоні тусувався у футболці russia.
показати весь коментар
21.02.2022 21:52 Відповісти
Вот видите, как получается.
Можно (такие были обстоятельства) "крестить" кого-то у кого-то - и быть патриотом Украины, а можно никого ни у кого не крестить - и быть Украины предателем.
Можно изгнать Порошенко, который договороспособный, и посадить на Бнковую Бубочку, с которуым по-определению договориться невозможно - и получить Мертветчука под домашним арестом, а в перспективе в колонии с конфискацией всех активов.

Стесняюсь спросить: где Дерьмак, куратор донбасской наркоты от Кремля?
Жив ли?
Очень, знаете, "беспокоюсь".
показати весь коментар
22.02.2022 07:27 Відповісти
Принять закон и выкинуть из Украины
показати весь коментар
21.02.2022 22:00 Відповісти
правильно, чтоб не сбежал.
показати весь коментар
21.02.2022 22:06 Відповісти
"Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ і медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина. А про роль Медведчука як політика і посередника в контактах між президентами - це інша тема, яка не стосується мінських переговорів",Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" сказав Євген Марчук

Цінний кадр п'ятого....., зв'язковий з обнуленим....
показати весь коментар
21.02.2022 22:25 Відповісти
Мочите его
показати весь коментар
21.02.2022 23:36 Відповісти
може то він "малчик в трусиках"
показати весь коментар
21.02.2022 23:44 Відповісти
Відьму мертвечуківську випустили, а могли б і захопити, як заручницю. Чому вони тікають? Це ж їхній рузкій мір та кум йдуть.
показати весь коментар
22.02.2022 00:24 Відповісти
Кум своего кума, идёт освобождать.Назначит его президентом … Если дойдут его войска до Киева… Срочно эвакуировать Медведчука во Львовскую област
показати весь коментар
22.02.2022 00:37 Відповісти
обеспечивают безопасную эвакуацию?
показати весь коментар
22.02.2022 01:10 Відповісти
Да не, суседей шантажируют, демонстрируя им, что Мертветчука можно и в Качановскую с конфискацией всего имущества, то есть всех активов.
Пересекут суседские войска границу Украины (которой, согласно Золотову, нет) - и пойдет Мертветчук под конфискацию активов.
показати весь коментар
22.02.2022 07:15 Відповісти
Не исключаю, что ху.ло может за кумом прислать боевую группу своего спецназа вод видом гражданских отбить этот кусок говна ! Думаю, что копам нужно быть готовым к подобному !
показати весь коментар
22.02.2022 01:13 Відповісти
Зачем ?
показати весь коментар
22.02.2022 01:46 Відповісти
чтото не ясно. мертвяка мусора обыскивают или охраняют от патриотов.
показати весь коментар
22.02.2022 01:48 Відповісти
Видимо и делают, чего не было ранее
показати весь коментар
22.02.2022 01:48 Відповісти
Скотиняку - на гиляку!
показати весь коментар
22.02.2022 05:44 Відповісти
Начните с малого.
Лишите сбежавших нардепов от ОПЗЖ их мандатов.
Это совершенно легально, между прочим, и полностью в рамках закона.
Это именно то, что сказано в Конституции.
показати весь коментар
22.02.2022 07:13 Відповісти
ОПЗЖ в полном составе слиняла в Европу или еще нет?
Все нардепы ОПЗЖ, которыв покинули Украину. должны быть лишены мандатов (согласно Конституции Украины).

Беги, нардеп ОПЗЖ, беги, зайка.
показати весь коментар
22.02.2022 07:11 Відповісти
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Штаты не намерены поставлять ядерное оружие Киеву
Также это не намерены делать и союзники Америки, заверила постпред
https://www.kp.ru/online/news/4638827/


Стесняюсь спросить: Макарыч с Данилычем спят спокойно?
А чего ж это они так?
Мерветчук не спит, а эти, сдавшие ЯО, дрыхнут?
показати весь коментар
22.02.2022 07:38 Відповісти
Опасаются, что Медведчук поднимет вооруженный бунт?
показати весь коментар
22.02.2022 08:27 Відповісти
Шкода, що цього ублюдка ще не завалили. Зараз недоречно.
показати весь коментар
22.02.2022 09:41 Відповісти
Вы че не понимаете что дед войны устроивает вторжение чтобы своего пацана другана да к тому же и кума ... вытащить под ареста. Из за урки януковича он затеял Донбасс а теперь медведчука от страданий спасает. Зрите в корень. .
показати весь коментар
22.02.2022 10:07 Відповісти
Як би це не виглядало, але причина банальна - мусора охороняють путінського кума від народного гніву.
показати весь коментар
22.02.2022 10:50 Відповісти
Схоже, Пу подзвонив Зе, і той вирішив діяти: відпустити Ме.
показати весь коментар
22.02.2022 12:10 Відповісти
обісціть йому дружно забор
показати весь коментар
22.02.2022 14:49 Відповісти
не легче его закрыть на деда лукьяна и копам работы меньше.
показати весь коментар
23.02.2022 12:27 Відповісти
грохните этого ******** медведчука1 Иначе может смыться к своему куму путину.
показати весь коментар
27.02.2022 14:35 Відповісти
А Шуфрич, Рабінович, Бойко, Королевська - де ці найближча до Медвидчука нечисть ?
показати весь коментар
27.02.2022 15:10 Відповісти
 
 