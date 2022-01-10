Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня (оновлено)

Куму Путіна та нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку продовжили термін перебування під домашнім арештом до 10 березня.

Про це у Telegram повідомив соратник Медведчука по фракції Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, рішення суду незаконне з кількох причин. Медведчука не мають права лишати під домашнім арештом більше, ніж на 6 місяців. Також на засіданні суду були відсутні прокурори Офісу Генпрокурора.

Пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram повідомила, що нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

"В межах цього кримінального провадження запобіжний захід йому було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

"Отже строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців", - додали в Офісі Генпрокурора.

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