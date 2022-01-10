Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня (оновлено)
Куму Путіна та нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку продовжили термін перебування під домашнім арештом до 10 березня.
Про це у Telegram повідомив соратник Медведчука по фракції Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, рішення суду незаконне з кількох причин. Медведчука не мають права лишати під домашнім арештом більше, ніж на 6 місяців. Також на засіданні суду були відсутні прокурори Офісу Генпрокурора.
Пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram повідомила, що нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.
"В межах цього кримінального провадження запобіжний захід йому було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
"Отже строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців", - додали в Офісі Генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
ягодицрук.
По факту (о медведчуке):
Арестовать имущество- это по сути ведь ничего страшного для собственника, если он не собирается продавать это имущество или закладывать. Хоздеятельность не запрещают вести.
В основном имущество арестовывают чтоб собственник который реально виновен в преступлении, не продал его пока идут судебные разбирательства.
Обвинения в госизмене связаны с Медведчуком, он корень зла.
Окей, но ведь тогда должно быть арестованы все активы и все имущество Медведчука... но чет не могу найти этой информации, санкции на три телеканала (конечно не 1+1, что вы, вы видели в чьих отелях наш презЕдент отдыхает?),
только на яхту что плавала в Крым и старый арест на нефтетрубу) очень уж она коломойскому нравится).
Все. Ну еще домашний арест.
Окай, но если госизмена пляшет к Порошенку от Медведчука, то наверное надо арестовать активы Медведчука, я там слышал что он кум Путина, прикиньте, он реально может свалить в РФ...
Но Медведчука мы отправили на домашний арест и арестовали активы Порошенко чтобы что? Ну арестовали, и что? Рошен закроется?
Так у нас не Липецк, вроде он может спокойно и дальше работать в украинском поле.
И вот эту всю тупорылую многоходовочку реализуют во время когда:
1) Порошенко нет в Украине.
2) На Рождество, чтоб снизить время ответной реакции.
3) В аккурат тогда, когда страна обсуждает как Зеля с Беней тусят вместе.
Если бы верхушка Зеленского не была такой тупой чтоб самому руинить Зелин рейтинг в угоду Порошенко, то я бы мог подумать что Ермак с Венедиктовой у Пороха на зарплате...
Зі слугами, з особистою охороною, привізними дівчатами та артистами, з шашликами щодня та пияками.
Вдома, якщо нас з тобою посадять.
https://life.ru/p/1450110 https https://life.ru/p/1450110 ://life.ru/p/1450110 -Оччень достоверный источник! Оттуда вещали о распятых мальчиках, снегирях,испанском диспетчере Карлосе и прочей лабуде....
путлераУкраины...
Но у меня другой вопрос: А он выполняет этот самый "домашний арест"? Терзают меня смутные сомнения ...
Уже тогда }{уйло приготовило близкий сценарий Украине и Казахстану.
Украина не повелась, а Казахстану пришёл каюк. Так что думай-ТЕ...
И теперь он помыкает этими не детьми, но дурными телятами как хочет
ЗАВЛАДЕВШАЯ РЕКОРДНЫМ ЧИСЛОМ УКРАИНСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПРИВЕЛА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ВО ВЛАСТЬ.
Сегодня большая часть этих избирателей разочарована этим выбором, но значит ли это, что наше общество в целом стало более зрелым? Вряд ли.
Зеленский самое точное зеркало, в котором отражаются лучшие и худшие проявления нашего общества
Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента, пишет https://narodna-pravda.ua/2021/04/28/konvertator-artur-natan-zolotarovskij-vip-obnal-dlya-prezidenta/ "Народная правда" .
Артур (для близких - НАТАН) ЗОЛОТАРЕВСКИЙ зять одного из самых богатых людей Украины Геннадия Боголюбова, член попечительского совета евреев города Днепра, авторитетное среди еврейской общины Украины лицо.
Натан Золотаревский известный как главный «обнальщик» Днепропетровщины.
Эту славу он заработал себе уже давно, работая в интересах экс-главы ГФС Клименко, а за последние два года сумел приумножить свой капитал и объем незаконных сделок работая в интересах «новых Днепропетровских» - президента Зеленского и его окружения из Офиса Президента, что радушно дает землякам «зеленый свет».
Компании тесно связаны с группой «Приват», неформальной Днепропетровской группой влияния, Еврейским бизнес-сообществом Украины и Днепропетровской еврейской общиной.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВ, ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ КОНВЕРТЦЕНТРЫ ЗОЛОТАРЕВСКОГО, ЕЖЕМЕСЯЧНО СОСТАВЛЯЕТ 30 МЛРД. ГРИВЕН.
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПОЛУЧАЕТ 5% ОТ ЭТОЙ СУММЫ ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, а также «люксовые» беспроцентные тарифы на конвертационные услуги компаниям из окружения Зеленского и его команды.
Сейчас, когда тема конвертаторов и «обнальщиков» стала топовой, интересно будет наблюдать за тем, включат ли Золотаревского в санкционный список конвертаторов, учитывая его тесные и близкие связи с властью и Офисом Президента.
https://narodna-pravda.ua/2021/04/28/konvertator-artur-natan-zolotarovskij-vip-obnal-dlya-prezidenta/ "Народная правда" https://narodna-pravda.ua/ru/
Или не наши? Может вы Зюзи сначала определитесь?
Когда Порох договорился с донецкими шахтерами, то он договорился с людьми, которые на тот момент еще хотели быть "нашими", потому и платитили налоги в Украине.
А потом пришли редутники Коломойского -Курченко и сказали - нафиг тут наши-не наши, мы тут сами все будем иметь
А теперь они поют об интеграции.
А когда при Порохе покупали уголь у шахт, зарегистрированых в Украине и платящих налоги в Украине - это плохо?
А сейчас Зюзя завел целого министра по интеграции
- терміново потрібно звільнити "політичного в'язня" Медведчука!
- Віддати йому "чесно віджату" в України трубу
- Дозволити чартерні польоти до кума в Москву
- Надати йому повноваження для вирішення долі України у відносинах з РФ та ОРДЛО.
- Зняти санкції та відновити роботу його ЗМІ...
Справжній глава держави-патріот саме так би й зробив.... Де ж ти наш сивочолий гетьмане! Рятуй Україну...
Мудачук должен сидеть, за то , что будет доказано судом.
И не надо тут какие-то детские сказочки выдумывать.
Лучше бы наши зюзики, у которых моновласть давно создали проект закона о колаборационизме с четкими определениями. Тогда было бы гораздо легче осудить таких как Мудачук.
Но наша власть этого не делает, потому что во власти много таких, которые ничем не уступают Мудачуку, начиная с Ермака и пр.антиукраинских мразей
А насчет трубы и т.п. - в чем проблема ?Это не идейный вопрос
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.
Так может тут что-то нужно менять?
А то ведь никого нельзя засудить за антиукраинскую деятельность
С "трубами" разобраться гораздо легче
Отвлечь общество от сдачи операции по вагнеровцам.
А относительно Мудачука - ничто не мешает вести суд над ним, доказать его вину и огласить приговор.
Да, он вызывает моральное отторжение, но это не значит, что можно использовать неправовые методы.
Это для тех, кто просто убивает того, кто ему не нравится. Так почему "герои" так рьяно здесь выступающие не сделали этого? А?
Если позволить власти судить кого-либо без правил, то тогда никто не может быть огражден от самодурства и попрания прав человека.
Т.Ч. пусть судят, а не рассказывают сказки.
чувствует ,что скоро каюк будет.