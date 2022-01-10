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Кузьмін (106) Медведчук (1694) суд (11505) домашній арешт (190)

Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня (оновлено)

Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня (оновлено)

Куму Путіна та нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку продовжили термін перебування під домашнім арештом до 10 березня.

Про це у Telegram повідомив соратник Медведчука по фракції Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, рішення суду незаконне з кількох причин. Медведчука не мають права лишати під домашнім арештом більше, ніж на 6 місяців. Також на засіданні суду були відсутні прокурори Офісу Генпрокурора.

Пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram повідомила, що нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

"В межах цього кримінального провадження запобіжний захід йому було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

"Отже строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців", - додали в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Венедіктова про підозру Медведчуку: Всі вважали, що цей "дракон" нам не по зубах, але ніяке кумівство не допоможе

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Топ коментарі
+17
страдает от этого наверно только оксана марченко
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10.01.2022 13:18
+10
Это и есть та жесткая борьба, которую там рекламировала тупая курица Венедиктова.
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10.01.2022 13:21
+8
А должен сидеть в тюрьме , а не дома .
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10.01.2022 13:21
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страдает от этого наверно только оксана марченко
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10.01.2022 13:18 Відповісти
Она вчера страдала в Палермо с любовником. Завтра будет страдать с другим любовником в Барселоне. Работа женой олигарха нелегкая. Трудиться не покладая ягодиц рук.
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10.01.2022 13:46 Відповісти
да зебилы наслаждаются, захлебывая с удовольствием)
По факту (о медведчуке):
Арестовать имущество- это по сути ведь ничего страшного для собственника, если он не собирается продавать это имущество или закладывать. Хоздеятельность не запрещают вести.
В основном имущество арестовывают чтоб собственник который реально виновен в преступлении, не продал его пока идут судебные разбирательства.
Обвинения в госизмене связаны с Медведчуком, он корень зла.
Окей, но ведь тогда должно быть арестованы все активы и все имущество Медведчука... но чет не могу найти этой информации, санкции на три телеканала (конечно не 1+1, что вы, вы видели в чьих отелях наш презЕдент отдыхает?),
только на яхту что плавала в Крым и старый арест на нефтетрубу) очень уж она коломойскому нравится).

Все. Ну еще домашний арест.

Окай, но если госизмена пляшет к Порошенку от Медведчука, то наверное надо арестовать активы Медведчука, я там слышал что он кум Путина, прикиньте, он реально может свалить в РФ...
Но Медведчука мы отправили на домашний арест и арестовали активы Порошенко чтобы что? Ну арестовали, и что? Рошен закроется?
Так у нас не Липецк, вроде он может спокойно и дальше работать в украинском поле.
И вот эту всю тупорылую многоходовочку реализуют во время когда:

1) Порошенко нет в Украине.
2) На Рождество, чтоб снизить время ответной реакции.
3) В аккурат тогда, когда страна обсуждает как Зеля с Беней тусят вместе.

Если бы верхушка Зеленского не была такой тупой чтоб самому руинить Зелин рейтинг в угоду Порошенко, то я бы мог подумать что Ермак с Венедиктовой у Пороха на зарплате...
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10.01.2022 14:11 Відповісти
ужассс как же ему плохо. Страдает там во дворце, бедолага...
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10.01.2022 13:19 Відповісти
А должен сидеть в тюрьме , а не дома .
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10.01.2022 13:21 Відповісти
Це не будинок - це палац.
Зі слугами, з особистою охороною, привізними дівчатами та артистами, з шашликами щодня та пияками.

Вдома, якщо нас з тобою посадять.
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10.01.2022 13:30 Відповісти
ДАЙТЕ ЕМУ СЕЛЕДКИ И ПАРАБЕЛУМ!
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10.01.2022 13:35 Відповісти
Когда оголосят вирок суду, тогда и сядет. А пока что...?
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10.01.2022 14:11 Відповісти
Дааа , . ..
https://life.ru/p/1450110 https https://life.ru/p/1450110 ://life.ru/p/1450110 -Оччень достоверный источник! Оттуда вещали о распятых мальчиках, снегирях,испанском диспетчере Карлосе и прочей лабуде....
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10.01.2022 20:45 Відповісти
Ну морда на фото унылая.
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10.01.2022 13:27 Відповісти
а об этом речь? открой УПК. домашний арест, по ЗАКОНУ, не может быть дольше 2 месяцев, с продлением до 6-МАКСИМУМ! вы же придурки на этом примере поймите, что если так грузят этого дядю, то жидовня криворогая тебя просто упакует на 5 лет за нарушение ПДД, и ты не кукарекнешь.
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10.01.2022 15:25 Відповісти
Та даже не столько это... Этим они ему помогают оспорить любое дальнейшее судебное решение. Само дело построено так, что закончится оправданием) А второй раз по одним и тем же эпизодам не судят) Ну как Кучму в свое время овощ судил за Гонгадзе...
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10.01.2022 16:11 Відповісти
не по "эпизодам". за одно и тоже правонарушение нельзя судить 2 раза. в деле может быть тысяча эпизодов, и что бы снова начать, можно по вновь открывшимся обстоятельствам, т.е. по новым эпизодам, до бесконечности. лично мне не понятно ликование. ну закрыли каналы, народ радуется, а когда спросишь, то никто не ответит за что! за что судят Медведчука, и собираются судить Порошенко?
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10.01.2022 16:48 Відповісти
Надо ему еще прогулки запретить)
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10.01.2022 13:21 Відповісти
Это и есть та жесткая борьба, которую там рекламировала тупая курица Венедиктова.
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10.01.2022 13:21 Відповісти
вот это таки да наказали он наверное исстрадался там у себя в помемстье не то что патриоты в тюрьмах
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10.01.2022 13:23 Відповісти
За таку діяльність мав би вже давно баланду їсти.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
Не есть - а кормить! Червей.
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10.01.2022 13:25 Відповісти
! це в ідеалі !
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10.01.2022 13:28 Відповісти
а какую конкретно "таку"? ))) открыто чухали по его телевизору о прелестях рюзькага мира? сегодня то же самое ты слышишь от ишака оманского, пархатого недоумка наркомана. у них просто конкуренция, поэтому и закрыли медведТВ.
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10.01.2022 15:22 Відповісти
раз конкуренти з зеленими ішаками,то й закривати не потрібно ?Нехай зжеруть один одного, мов пацюки в діжці.
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10.01.2022 15:39 Відповісти
как медведПацюк может сожрать жидоПацюков в бочке? только через своего патрона #уйла. но в этом случае страдает не чмо пархатое, а наша Украина! родина зе*мойских израиль, на Украину им положить свой обрезанный болт, они тут бабки на лохах73 зарабатывают и все.
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10.01.2022 15:49 Відповісти
Сурова, сурова украинская Фемида к врагам путлера Украины...
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10.01.2022 13:24 Відповісти
О "жестокости" такого наказания форумчане уже прошлись. Добавить нечего.
Но у меня другой вопрос: А он выполняет этот самый "домашний арест"? Терзают меня смутные сомнения ...
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10.01.2022 13:26 Відповісти
Нет,конечно
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10.01.2022 13:40 Відповісти
За агента КГБ Соколовского дела ведет Оксанка Марченко...не миллиардерша...
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10.01.2022 13:41 Відповісти
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10.01.2022 13:42 Відповісти
Если на фоне всего этого беспредела и шапито за решетку посадят Порошенко, то это будет конец этой зелено-барыжной прокацапской власти.
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10.01.2022 13:42 Відповісти
Так именно этого зебилы с }{уйлом и добиваются. Вспомните, как Зелю "путчило" перед 1 декабря.
Уже тогда }{уйло приготовило близкий сценарий Украине и Казахстану.
Украина не повелась, а Казахстану пришёл каюк. Так что думай-ТЕ...
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10.01.2022 13:46 Відповісти
...а кого же вы предлагаете ..интересно, не мураева и тп...из оппозажоповских типа "отрубей"...?
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10.01.2022 13:49 Відповісти
Шта?
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10.01.2022 13:55 Відповісти
Если Порошенко будут закрывать, то вместе с Медведчуком. Два этих деятеля, по одному делу и на одной скамье подсудимых- крайне удачный медийный ход. Это придаст доводам порохоботов в защиту гктьмана ещё более идиотский вид.
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10.01.2022 14:06 Відповісти
Даже клавиатура отказалась корректно отпечатать слово «гетьман» по отношению к Петру.))
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10.01.2022 14:09 Відповісти
это потому, что у тебя руки под хер заточены, как и рот
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10.01.2022 17:17 Відповісти
А ваше говно коломойский молодец! сидеть не должен, или пинчук?(( Ах да по Г+Г про это ни чего не говорят)))
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10.01.2022 14:40 Відповісти
Почему кузьмин не нюхает парашу,а комментарии раздаёт?
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10.01.2022 13:43 Відповісти
Голобородька разрешил Оксане Марченко закупить для Ведмедчука кило Скумбрии по 8 гр.
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10.01.2022 13:44 Відповісти
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10.01.2022 13:46 Відповісти
Розстріляти, якщо його кум полізе далі)
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10.01.2022 13:46 Відповісти
В какой странге Мира есть еще адвокат-миллиардер,варианты ответов : РАБссия,Украина,Гондурас...,спрашивает воспитателка в детсаду...Вовочка тянет руку и кричит...на Дамбассе Вера Павловна...
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10.01.2022 13:48 Відповісти
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10.01.2022 13:51 Відповісти
....так ваш Дамбасс это же Украина.... где не только адвокаты но и прокуроры и судьи покупаются, к сожалению...
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10.01.2022 13:51 Відповісти
Хмырь Мавзолейный в 2012 году сказал коротко..Украины нет,есть Новороссия от Харькова до Одессы...
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10.01.2022 13:54 Відповісти
Дай Бог медведчуку закінчити свої дні, як їх закінчив у радянській буцигарні його підзахисний Василь Стус.
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10.01.2022 13:54 Відповісти
Ведмедчук агент КГБ с 1972 года,погремушка Соколовский... адвокат долбанный посадивший и убивший по факту украинского поэта Василя Стуса...
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10.01.2022 13:56 Відповісти
а почему подельника мертвяка еще не стреножили ?
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Это того Мертвяка, который владеет частью канала г+г, где круглосуточно облизывают преЗЕдента?...
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10.01.2022 16:24 Відповісти
Потому что нынешняя власть мало чем отличается от Мудачука
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10.01.2022 14:27 Відповісти
понятно. петю низя потому что онжыдети.
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10.01.2022 14:31 Відповісти
Дети у нас -это 73%, которые сплясали под дудку коломойши.
И теперь он помыкает этими не детьми, но дурными телятами как хочет
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10.01.2022 14:37 Відповісти
ИМЕННО ДЕТСКАЯ ВЕРА В ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕЗАПНОГО И ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ЧУДА,

ЗАВЛАДЕВШАЯ РЕКОРДНЫМ ЧИСЛОМ УКРАИНСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ПРИВЕЛА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ВО ВЛАСТЬ.

Сегодня большая часть этих избирателей разочарована этим выбором, но значит ли это, что наше общество в целом стало более зрелым? Вряд ли.

Зеленский самое точное зеркало, в котором отражаются лучшие и худшие проявления нашего общества
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10.01.2022 15:02 Відповісти
https://crime-ua.com/node/28607 КОНВЕРТАТОР АРТУР-НАТАН ЗОЛОТАРЕВСКИЙ: VIP-ОБНАЛ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента, пишет https://narodna-pravda.ua/2021/04/28/konvertator-artur-natan-zolotarovskij-vip-obnal-dlya-prezidenta/ "Народная правда" .

Артур (для близких - НАТАН) ЗОЛОТАРЕВСКИЙ зять одного из самых богатых людей Украины Геннадия Боголюбова, член попечительского совета евреев города Днепра, авторитетное среди еврейской общины Украины лицо.

Натан Золотаревский известный как главный «обнальщик» Днепропетровщины.

Эту славу он заработал себе уже давно, работая в интересах экс-главы ГФС Клименко, а за последние два года сумел приумножить свой капитал и объем незаконных сделок работая в интересах «новых Днепропетровских» - президента Зеленского и его окружения из Офиса Президента, что радушно дает землякам «зеленый свет».
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10.01.2022 14:28 Відповісти
«Звездное» время для Золотаревского наступило после избрания Зеленского президентом. Получив «зеленый свет» из Офиса Президента Золотаревский развернул масштабную сеть конвертационных центров в Днепропетровской области.

Компании тесно связаны с группой «Приват», неформальной Днепропетровской группой влияния, Еврейским бизнес-сообществом Украины и Днепропетровской еврейской общиной.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВ, ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ КОНВЕРТЦЕНТРЫ ЗОЛОТАРЕВСКОГО, ЕЖЕМЕСЯЧНО СОСТАВЛЯЕТ 30 МЛРД. ГРИВЕН.

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПОЛУЧАЕТ 5% ОТ ЭТОЙ СУММЫ ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, а также «люксовые» беспроцентные тарифы на конвертационные услуги компаниям из окружения Зеленского и его команды.
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10.01.2022 14:29 Відповісти
Собственную «заначку» Артур Золотаревский имеет в Израиле, куда выводит средства из Украины через оффшоры. Представитель еврейской общины вполне логично имеет гражданство Израиля, а эта страна, как известно, не экстрадирует преступников со своей территории.

Сейчас, когда тема конвертаторов и «обнальщиков» стала топовой, интересно будет наблюдать за тем, включат ли Золотаревского в санкционный список конвертаторов, учитывая его тесные и близкие связи с властью и Офисом Президента.

https://narodna-pravda.ua/2021/04/28/konvertator-artur-natan-zolotarovskij-vip-obnal-dlya-prezidenta/ "Народная правда" https://narodna-pravda.ua/ru/
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10.01.2022 14:30 Відповісти
На фоні здорожчання продуктів , зе-****** можуть мастити на хліб зелені відосіки і Шоу " посадить Медведчука" і "посадить Порошенка"... Головне не заважати Додікам відпочивати 215 день під час війни...
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10.01.2022 14:33 Відповісти
Та так сидеть можно… зеля, а чего ты мертвечука на настоящую кичу не посадишь? Или сцыкотно? Путлера рассердить боишься? Порох значит предатель а мертвечук голубь мира???
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10.01.2022 14:34 Відповісти
Хоч би якими пригнобленнями Медведчука особисто мене розчулити неможливо. Медведчук заслужив СТУСани кожного дня до скону.
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10.01.2022 14:45 Відповісти
Как же ему бедному теперь мучительно тяжело жрать лобстеров, омаров и черную икру самому, в громадном доме с громадным участком!!! Горе то какое!!! Мучается страшно. Главное, что все это в зачет тюремного срока идет.
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10.01.2022 14:49 Відповісти
А как же постоянные волания Зюзи, что мы должны перестать стрелять и интегрировать Ордло в Украину? Там же ж "наши люди"?
Или не наши? Может вы Зюзи сначала определитесь?

Когда Порох договорился с донецкими шахтерами, то он договорился с людьми, которые на тот момент еще хотели быть "нашими", потому и платитили налоги в Украине.

А потом пришли редутники Коломойского -Курченко и сказали - нафиг тут наши-не наши, мы тут сами все будем иметь
А теперь они поют об интеграции.

А когда при Порохе покупали уголь у шахт, зарегистрированых в Украине и платящих налоги в Украине - это плохо?

А сейчас Зюзя завел целого министра по интеграции
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10.01.2022 14:50 Відповісти
У діда явні ознаки старечого маразму... Таких потрібно іолювати від суспільства.
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10.01.2022 15:02 Відповісти
Цирк від зелених клоунів...
- терміново потрібно звільнити "політичного в'язня" Медведчука!
- Віддати йому "чесно віджату" в України трубу
- Дозволити чартерні польоти до кума в Москву
- Надати йому повноваження для вирішення долі України у відносинах з РФ та ОРДЛО.
- Зняти санкції та відновити роботу його ЗМІ...
Справжній глава держави-патріот саме так би й зробив.... Де ж ти наш сивочолий гетьмане! Рятуй Україну...
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10.01.2022 15:00 Відповісти
, не выдумывай ерунды.

Мудачук должен сидеть, за то , что будет доказано судом.

И не надо тут какие-то детские сказочки выдумывать.

Лучше бы наши зюзики, у которых моновласть давно создали проект закона о колаборационизме с четкими определениями. Тогда было бы гораздо легче осудить таких как Мудачук.

Но наша власть этого не делает, потому что во власти много таких, которые ничем не уступают Мудачуку, начиная с Ермака и пр.антиукраинских мразей

А насчет трубы и т.п. - в чем проблема ?Это не идейный вопрос
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10.01.2022 15:41 Відповісти
А наша Конституция гласит

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.
Так может тут что-то нужно менять?
А то ведь никого нельзя засудить за антиукраинскую деятельность
С "трубами" разобраться гораздо легче
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10.01.2022 15:52 Відповісти
Не надо этой власти постоянно перекрывать одни просеры другими.
Отвлечь общество от сдачи операции по вагнеровцам.

А относительно Мудачука - ничто не мешает вести суд над ним, доказать его вину и огласить приговор.

Да, он вызывает моральное отторжение, но это не значит, что можно использовать неправовые методы.
Это для тех, кто просто убивает того, кто ему не нравится. Так почему "герои" так рьяно здесь выступающие не сделали этого? А?

Если позволить власти судить кого-либо без правил, то тогда никто не может быть огражден от самодурства и попрания прав человека.

Т.Ч. пусть судят, а не рассказывают сказки.
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10.01.2022 15:15 Відповісти
ЧТО Б У НЕГО ГЕМОРОЙ ВЫЛЕЗ ПОЖИЗНЕННО !)
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10.01.2022 15:41 Відповісти
Может он у него уже вылез?
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10.01.2022 15:53 Відповісти
Чё зелёная гниль так пердак рвет,
чувствует ,что скоро каюк будет.
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10.01.2022 15:56 Відповісти
до 10 марта...идиоты...
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10.01.2022 16:27 Відповісти
Благородність цієї особи зашкалює: щоб заперти пороха до буцегарні (дуже принизити від імені кремлівської мафії та наших ************* на службі крелівської мафії)навіть згодився на "домашній арешт (данилюк теж саме велике "ГЕ" зі своїми сраними санціями-цяцянками-сміх на увесь світ)!!!!Сором України,шкідник і ворог!
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10.01.2022 17:39 Відповісти
Он достойнее многих теперяшных.не бежал...
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10.01.2022 20:08 Відповісти
Зелене шапіто для лохів.
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10.01.2022 23:30 Відповісти
А шо актив? Г+Г арештували? Алі Беня нє вєліт?
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10.01.2022 23:34 Відповісти
Сидит в дворце на сотню комнат после договорняка с актером-наркоманом играющим роль президента
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10.01.2022 23:50 Відповісти
треба до 10 березня 2222 року
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11.01.2022 07:59 Відповісти
 
 