Медведчуку продлили домашний арест до 10 марта (обновлено)

Кума Путина и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука продлили срок пребывания под домашним арестом до 10 марта.

Об этом в Telegram сообщил соратник Медведчука по фракции Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, решение суда незаконно по нескольким причинам. Медведчука не имеют права оставлять под домашним арестом больше, чем на 6 месяцев. Также на заседании суда отсутствовали прокуроры Офиса Генпрокурора.

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Пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram сообщила, что нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года.

"В рамках этого уголовного производства мера пресечения ему была впервые избрана 12 октября 2021 года со сроком действия до 19 ноября 2021 года. 16 ноября 2021 года она была продлена до 14 января 2022 года. И 10 января 2022 года решением суда она продлена еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

"Итак срок пребывания подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве по состоянию на 10 марта 2022 года будет составлять около 5 месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом во время досудебного расследования не более 6 месяцев", - добавили в Офисе Генпрокурора.