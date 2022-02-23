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Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські збройні формування обстріляли три села у Сартанській громаді Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Від російських снарядів постраждали села Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено. У Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок.

"На щастя, жертв немає. Російські окупанти продовжують зазіхати на життя мирних українців. Кожен їхній воєнний злочин буде задокументовано, всі злочинці понесуть покарання", - зазначив Кириленко.

Читайте також: Війська РФ обстрілювали із "Градів" Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 01
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 02
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 03
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 04
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 05

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи, горіть у пеклі!
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23.02.2022 11:33 Відповісти
ага, ща, тока портки наденут и сгорят.
Можешь еще проклясть Путина и попросить Митру, или кто там главный на облачке - шоб Шойгу отравился грибами
дебильно звучит просто - гореть могут в танках, если ты их сожжешь например.
Кстати, можно еще поп.росить попов побормотать мантры "замир" и "заздоровье" - с тем же результатом
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23.02.2022 11:44 Відповісти
Той, хто називає ***** путіним є кацап, або підкацаплена істота. Тому просто йди подалі.
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23.02.2022 11:48 Відповісти
Ну да, я должен обосрать штаны, упасть в лужу, подняться и уже в таком виде грязно материться, шоп быть похожим на тя
прикинь, может кто-то не любит писать матом, а?
так получается шо ты меня заставляешь?
вот и иди на то шо ты любишь говорить - на Путина.(я согласен шо он - это слово, но и не хочу по команде кричать, как ты приказываешь)
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23.02.2022 12:17 Відповісти
Я тобі щось наказую...? яке кончене... Ходи здорове, хай щастить.
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23.02.2022 12:25 Відповісти
а что, с твоей реплики не видно шоли?
а если ты слабе, то щасти тобі(шастай тут и дальше)
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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23.02.2022 11:53 Відповісти
В Алчевск всю ночь заходили грады более 50 машин и более 30 танков. Инфа для спецов!!!
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23.02.2022 12:12 Відповісти
москва будет разрушена.
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23.02.2022 12:42 Відповісти
 
 