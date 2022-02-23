Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські збройні формування обстріляли три села у Сартанській громаді Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Від російських снарядів постраждали села Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено. У Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок.
"На щастя, жертв немає. Російські окупанти продовжують зазіхати на життя мирних українців. Кожен їхній воєнний злочин буде задокументовано, всі злочинці понесуть покарання", - зазначив Кириленко.
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Можешь еще проклясть Путина и попросить Митру, или кто там главный на облачке - шоб Шойгу отравился грибами
дебильно звучит просто - гореть могут в танках, если ты их сожжешь например.
Кстати, можно еще поп.росить попов побормотать мантры "замир" и "заздоровье" - с тем же результатом
прикинь, может кто-то не любит писать матом, а?
так получается шо ты меня заставляешь?
вот и иди на то шо ты любишь говорить - на Путина.(я согласен шо он - это слово, но и не хочу по команде кричать, как ты приказываешь)
а если ты слабе, то щасти тобі(шастай тут и дальше)