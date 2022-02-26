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Війська РФ не змогли прорватися до Чернігова: Знищено два ворожих танка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська не змогли прорватися до Чернігова.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Спроба прорватися в Чернігів не вдалася.

- 2 ворожих танки", - зазначили в командуванні.

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Війська РФ не змогли прорватися до Чернігова: Знищено два ворожих танка 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
слава ЗСУ!
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26.02.2022 15:43
+48
Кроваті приварені на башні , - Не йпомогли
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26.02.2022 15:43
+35
красивое
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26.02.2022 15:43
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слава ЗСУ!
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26.02.2022 15:43 Відповісти
Танк с мангалом
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26.02.2022 16:50 Відповісти
красивое
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26.02.2022 15:43 Відповісти
збоченець)))
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26.02.2022 16:12 Відповісти
всегда приятно видеть работу ЗСУ
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26.02.2022 16:14 Відповісти
А якщо там були хароші кацапи? ( з анекдоту)
)))))))))))
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26.02.2022 16:17 Відповісти
ну палкой потыкать только пепел поднять
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26.02.2022 16:17 Відповісти
krasivo!!!! . chleni v "************" s bukvoj "z". estetichno.
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26.02.2022 16:22 Відповісти
Оооо) Коллега вы тоже ценитель прекрасного
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26.02.2022 16:30 Відповісти
хатели стать хероями а стали удобрением
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26.02.2022 15:43 Відповісти
Раздражает, что они при этом делают большой крюк через Украину. Могли бы трансформироваться в удобрения сразу у себя дома, в своих вросших в землю избах.
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26.02.2022 15:45 Відповісти
пережарили шашлики наші наші бійці...... Тепер хрін хто їх їсти буде.
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26.02.2022 19:36 Відповісти
Кроваті приварені на башні , - Не йпомогли
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26.02.2022 15:43 Відповісти
треба ж якось було мотивувати ватників перти проти джавелінів
от їм і сказали що "ета надьожная защіта протів хвальоних пєндосскіх вундєрвафєль!"
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26.02.2022 15:47 Відповісти
- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?

- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб вискакувать важче було!

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26.02.2022 15:59 Відповісти
в джавеліна "тандемний заряд". Спочатку лідуючий заряд пробиває динамічну броню, а потім основний заряд створює кумулятивну струю, яка прожигає броню і спалює все всередині танку.

Тобто екіпаж танку просто вариться заживо, якщо не підриваєтья моментально. Причому ДУЖЕ швидко.

На фотці - видно, що заряд попав зверху в задню частину танку або навіть в задню частину башти - там був підрив БК - башту розкололо і скинуло вперед.

Будьте певні - якщо рашковани були в момент ураження в танку - ніхто з них не вижив. І корочка на трупах...Та немає там корочки - там не трупи, там вугольки.
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26.02.2022 17:45 Відповісти
Я - кадровий Тому трохи "в курсі"
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26.02.2022 17:53 Відповісти
А котлети без мозку можна назвати?
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26.02.2022 18:18 Відповісти
Кабздун в дікам васторгє...
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26.02.2022 15:43 Відповісти
На кроватях будуть його слухати.
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26.02.2022 15:47 Відповісти
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26.02.2022 16:15 Відповісти
А чому тільки два?
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26.02.2022 15:44 Відповісти
Торгуєшся?
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26.02.2022 15:45 Відповісти
все що було
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Інші розвернулися і увімкнули режим сйобінга
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 15:44 Відповісти
А згори на танку "антиджавелінівська" конструкція. Як писав Гоголь:" Ну, що, допомогла вона тобі?"
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Так выдержала же, видишь же - целая
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26.02.2022 16:00 Відповісти
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26.02.2022 17:10 Відповісти
башта і конструкція розколоті навпіл - джавелін потрапив в задню частину башти - там БК, наскільки я знаю. Він підірвався - тому така картина.
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26.02.2022 17:48 Відповісти
на такі кадри можна дивитися вічно
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будемо вбивати!
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26.02.2022 15:45 Відповісти
!!!
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей - Зеленский
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Брехня, металобрухт приймають на Дарданелах.
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Пишуть, шо султан перекрив кацапам Босфор. Оце вже діло. Смерть москалям!
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26.02.2022 15:46 Відповісти
где почитать ?
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26.02.2022 15:51 Відповісти
https://novyny.live/ru/politics/turtsiia-zapretila-prokhod-********-rossiiskikh-korablei-v-chernoe-more-41072.html
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26.02.2022 16:40 Відповісти
спасибо !
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26.02.2022 16:57 Відповісти
От би він запер їх там в чорному морі весь тіхоокєанский мєталлолом, а друзі японці тим часом куріли віджали
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26.02.2022 16:51 Відповісти
а як жеш кроватi?
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26.02.2022 15:46 Відповісти
то "єротічесскіє фантазії" ...
Джавелін залітає навіть без "вазелін" ...
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26.02.2022 16:04 Відповісти
те що горить танк це вже стало звичним.
ПРОШУ ВСІХ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТЕ ЩО ВІН ГОРИТЬ ІЗ МНАГАЛОМ НА БАШТІ!
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО НІФІГА ТІ ЗАХИСНІ РЕШІТКИ ОРКАМ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ВІД ДЖЕВЕЛІНІВ ЧИ НЛО!!!!
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26.02.2022 15:46 Відповісти
ЦЕ ФОТО ТРЕБА ПОШИРИТИ ЩОБ ОРДИНСЬКІ ТАНКІСТИ ЗНАЛИ ЩО ЇХ ЧЕКАЄ!
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Дарма тільки приварювали, дурікі
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26.02.2022 15:47 Відповісти
там уже писюнков начал отмазывать "остановку" в успехах. типо ***** вчера приказало остановить наступление из-за просьб Украины начать переговоры. но сегодня стало понятно, что они подло отказались от переговоров и просроченный отдал сегодня приказ продолжить наступление. похоже там, крепостным пришло время хоть какие-то успехи предьявить "задваднясдадутся", а их то и нет ))) опасается как бы роптать холопы на кухнях не начали )))
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Хороша новина.Це говорить про те,що ***** реально вже обісрався.
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26.02.2022 15:48 Відповісти
цитировать говносми не комильфо, но скину оригинальный высер писюнкова. "Представитель Кремля отметил, что 25 февраля в связи с ожидавшимся проведением диалога президент РФ отдал приказ остановить продвижение войск в Незалежной. Украина отказалась проводить переговоры с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.«По сути, украинская сторона отказалась от переговоров», - сказал пресс-секретарь президента РФ.Песков отметил, что накануне, 25 февраля, в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Сегодня же они восстановили своё движение."
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26.02.2022 16:27 Відповісти
Ти маєш на увазі що вони відновили рух по переробці біосміття в добрива?
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Гниди,не шкода зовсім!Відчуваю,що у Кобздона скоро аншлаг намічається.
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Шановні!
Ще раз. Даю бізнес проект.
Потрібен кран та трейлер.
Прийом по 8 грв.
Танк до 40 тонн.
Гроші на армію.
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Несколько вопросов:
- внутренности бронетехники обязательно отмывать (очень воняет)?
- принимаете целиком, или необходимо разрезать?
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26.02.2022 20:21 Відповісти
Интересно, кацапский свин успел удивиться, что горит? Ведь наверняка же ему показывали политруки репортажи звизды, что хрюске танки анало говнет не пробиваются даже бфг9000
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26.02.2022 15:48 Відповісти
pozvoni kobzonu.pustj posprasivaet.
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26.02.2022 16:36 Відповісти
По-моєму, там підрив БК був з-за потрапляння джавеліну (чи чогось такого) в задню частину башти. Тома вона розірвана навпіл і скособочена вперед.

За таких умов "здивуватись" могли тільки ті рашковани, які ще до підриву обісцялися і заздалегідь вилізли з танку...
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26.02.2022 17:52 Відповісти
Ну для того треба рухатись як метеор, і ще люк відкинути.
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26.02.2022 18:23 Відповісти
І етажерка на даху не допомогла!
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Бач! Їхали з мангалом- стали шашликами...
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26.02.2022 15:50 Відповісти
По ходу видно, что боекомплект рванул! Смерть рашистам!!!
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26.02.2022 15:50 Відповісти
Чисто потеряшек отправили в рай
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26.02.2022 15:52 Відповісти
в рай на танках не прут))
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26.02.2022 16:12 Відповісти
от такий він, натепер, феншуй в Україні
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26.02.2022 15:55 Відповісти
Мангал догори дригом
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26.02.2022 15:57 Відповісти
Я уже молчу про тех кацапов.....
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26.02.2022 16:16 Відповісти
а чего это пацаки свою хвалёную танк Срамоту в бой не пускают ?) Или они даже до границы не доедут ?)А сколько пузырей у себя под носом надували , когда хвастались этим барахлом )
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26.02.2022 16:00 Відповісти
армата только для парадов
каждый раз подкручивать гайки надо
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Джавелін залітає навіть без "вазелін" ...
А приварені "кроваті", - то напевно їх "єротічесскіє фантазії" ...
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26.02.2022 16:02 Відповісти
О,вижу поработали Джавелины )) Ничто так не колбасит как они.
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26.02.2022 16:13 Відповісти
они че двумя танками войти хотели?
и там бы их ждали с цветами?
да блин
они реально тупые
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26.02.2022 16:13 Відповісти
Заблудились и ......... нашли дорогу в ад.
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26.02.2022 16:14 Відповісти
И мангал над башней не спас. Картина маслом! Шикарный вид!
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Это сколько же металлолома у нас будет!
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26.02.2022 16:17 Відповісти
А я думал что срыв башни это киношная постановка. Или это танки такие "крепкие" у кацапов
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26.02.2022 16:18 Відповісти
У меня от "Градов" окно открылось.
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26.02.2022 16:18 Відповісти
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26.02.2022 16:28 Відповісти
Жаль, что они даже не поняли, что произошло. Это как от бояры вырубиться.
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26.02.2022 16:30 Відповісти
руцкий ваенный танк - пашёл на ***!
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Гарний відосік. А коли почнуть турецькі пташки оооо то буде ляпотааа
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26.02.2022 16:50 Відповісти
Мангал над баштою не допоміг...
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Как это не помог?! Вот как раз мангал отработал на все 100 по своему прямому назначению. Думаю, местные коты и песики оценят мяско кацапов по достоинству.
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26.02.2022 18:11 Відповісти
 
 