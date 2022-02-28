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Весь громадський транспорт Праги прикрасили прапорами України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

На весь громадський транспорт Праги нанесено прапори України на знак солідарності з нашою державою.

Про це у Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.

"Так тепер прикрашений весь громадський транспорт у Празі. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Весь громадський транспорт Праги прикрасили прапорами України 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Сьогодні встає сонце України.
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28.02.2022 09:19
+21
Чехам-респект...
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28.02.2022 09:12
+20
в Бердянске убили мужика за то что тот не дал телефон позвонить кацапам домой !!!
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
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28.02.2022 09:12
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Чехам-респект...
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28.02.2022 09:12 Відповісти
в Бердянске убили мужика за то что тот не дал телефон позвонить кацапам домой !!!
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
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28.02.2022 09:12 Відповісти
Як приємно розуміти,що ти не один,що тебе розуміють…Пуйло зробило світ солідарним проти себе.Геніяльно!
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28.02.2022 09:13 Відповісти
*** ну я не помню чтобы вообще хоть какую-то страну в истории так сильно поддерживали в войне как нас. прям куда ни глянь одни украинские флаги.
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28.02.2022 09:19 Відповісти
Ну так не одну страну после второй мировой не пытались нагло захватывать угрожая ядерным оружием всему миру, Путин действует как Гитлер
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28.02.2022 10:02 Відповісти
Сьогодні встає сонце України.
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28.02.2022 09:19 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!!

іншої можливості у них НЕ буде!

ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом! Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
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28.02.2022 09:36 Відповісти
Это правда, могу подтвердить.
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28.02.2022 09:44 Відповісти
Польські телеканали розмістили український прапорець в кутку екрана, з надписом солідарності. Величезні кошти громадяни переказують до фондів допомоги. Уряд Польщі перерахував Україні мільярд євро. Допомога продуктами і речами звичайних громадян Польщі негайно відправляється до України. Це сотні тон. Критий стадіон у Варшаві став госпіталем і разом з іншими госпіталями приймає поранених з України.

Велику фінансову та іншу допомогу надала УГОРЩИНА.
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28.02.2022 10:08 Відповісти
похоже - уже до окончания войны границ с евросоюзом у нас уже не будет
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28.02.2022 10:24 Відповісти
Даже очень может быть.
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28.02.2022 12:38 Відповісти
У Гданську (Польша) також увесь громадянський транспорт з прапорцями Польщі і України їздить. Наші прапора на вулицях, разом с прапорами Польші та EU, бачили також на приватних авто.
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28.02.2022 12:28 Відповісти
чехи красавы!
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28.02.2022 17:39 Відповісти
 
 