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Весь громадський транспорт Праги прикрасили прапорами України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На весь громадський транспорт Праги нанесено прапори України на знак солідарності з нашою державою.
Про це у Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.
"Так тепер прикрашений весь громадський транспорт у Празі. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Gaussedge
показати весь коментар28.02.2022 09:19
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.02.2022 09:12
+20 Николай 75107634
показати весь коментар28.02.2022 09:12
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