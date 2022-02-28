Весь громадський транспорт Праги прикрасили прапорами України. ФОТО

На весь громадський транспорт Праги нанесено прапори України на знак солідарності з нашою державою.

Про це у Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.

"Так тепер прикрашений весь громадський транспорт у Празі. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль