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Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Захищаючи Київ, підрозділ робить все, аби не допустити ворога в столицю.
Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ.
"Машина управління доуправлялася. Бо не можна намагатися взяти на себе управління в зоні відповідальності 72-ої бригади. Вісім років цей підрозділ показує росії свою міць і витримку, а "супердержава" ніяк в це не повірить, хоча вже скільки разів обламували зуби об наших піхотинців. От і зараз вони всі дні захищають Київ, кришать ворога, не даючи йому дістаться Києва", - говориться у повідомленні.
Топ коментарі
+63 Шимус
показати весь коментар01.03.2022 17:54
+37 Юрий Хорошунов
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+35 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар01.03.2022 17:58
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цінний трофей!
@Nablyudatel11Tm
9 ч
Kитай c нeподдельным интeресом нaблюдает зa эффeктивностью рoссийской aрмии в бoевых услoвиях.
сейчас засели наверное по бункерам и ******** с украинского шторма
В районе села Днепровка сосредоточено 90 единиц военной техники. Подразделения РФ пытаются пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС. - МВС Украины
СЛАВА УКРАИНЕ!
@SergejTalk
·
2 ч
Если вы ещё не знали: Запад внимательно выслушал атомные угрозы Путина. Попросил переводчиков ещё раз перевести, чтобы не было ошибки. И принял решение - разрушить экономику России до нуля. Как сказала немецкий министр иностранных дел ФРГ "руинировать", т.е. превратить в руины.
⚡️Прямо сейчас Президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Россия совершила ракетную атаку на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр. «Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз», - заявил Глава Офиса Президента Андрей Ермак
И лишь теперь понятно мне,
Что ети звезди до *****...
⚡️В Украину прибыли новые комплексы NLAW и Javelin. Об этом сообщило Оперативное командование «Север» на своей странице в Фейсбук
PS: я б на місці генштабу домовився з мобільними операторами та тупо купив за бюджетні кошти в них безкоштовний інтернет в областях, де загарбники є, на місяць, але з повною фільтрацією ************** сайтів - та взагалі щоб був доступний тільки 1 сайт - з відеоматеріалами знищення колонн кацапів та з кадрами полонених.
@SergejTalk
·
20 ч
После того как Европа ввела сегодня санкции против агитатора RT Красовского, Антоша завопил: - Европа, я же гей! Гей я же!
На что Европа ответила: - Ну и соси по месту прописки!
А лапті де ?
https://www.youtube.com/watch?v=gTTX933Bi8E
тихий ужас кого кидают против нас