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війна (7386) 72 окрема механізована бригада (108)

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Захищаючи Київ, підрозділ робить все, аби не допустити ворога в столицю.

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 01

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ.

"Машина управління доуправлялася. Бо не можна намагатися взяти на себе управління в зоні відповідальності 72-ої бригади. Вісім років цей підрозділ показує росії свою міць і витримку, а "супердержава" ніяк в це не повірить, хоча вже скільки разів обламували зуби об наших піхотинців. От і зараз вони всі дні захищають Київ, кришать ворога, не даючи йому дістаться Києва", - говориться у повідомленні.

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 02

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 03

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 04

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Топ коментарі
+63
кшм десантура кацапская а тельники покидали во мля в чём они потом милостыню на Москве просить будут
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01.03.2022 17:54
+37
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01.03.2022 17:58
+35
З кожним днем я більше і більше починаю вірити, що УКРАЇНЦі викопали Чорне море.
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01.03.2022 17:58
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кшм десантура кацапская а тельники покидали во мля в чём они потом милостыню на Москве просить будут
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01.03.2022 17:54 Відповісти
переодягнулись мабуть в рясу і попиз...ли "на север"
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01.03.2022 17:56 Відповісти
https://youtu.be/YbmpCn0QA5Y

Поширюйте крізь!
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01.03.2022 18:09 Відповісти
кетайские тельняшки для кацаспкого мяса
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01.03.2022 18:29 Відповісти
кацапи шо там з голою дупою бiгають десь ? ну це по фото видно шо роздяглися
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01.03.2022 17:55 Відповісти
А пайки 2015г. похоже забрали с собой
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01.03.2022 17:57 Відповісти
Вони були придатні ДО 02.2015, а Дата вироблення взагалі стояла 2013
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01.03.2022 18:14 Відповісти
БТР-МК...
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01.03.2022 17:55 Відповісти
це БТР-Д-3 Ракушка. самий ******** що в орди є на озброєнні
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01.03.2022 18:04 Відповісти
на 21 рік їх всього було виготовлено 200 штук
цінний трофей!
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01.03.2022 18:19 Відповісти
Здох Максим, ну і хер с ним
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01.03.2022 17:55 Відповісти
Я думаю у мирний час орати угноєнний московитами чорнозем згодиться.
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01.03.2022 17:56 Відповісти
разоришься на дизеле
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01.03.2022 18:40 Відповісти
Писець! Ця залізяка ще у 1980-і барахлом вважалася.
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01.03.2022 17:56 Відповісти
сверхдержава мля
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01.03.2022 17:57 Відповісти
нагадуе маленького смердючого клопа
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Не зовсім - цей БТР випускається в Кацапстані з 2015 року.... Але гівно все одно...)))
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01.03.2022 18:02 Відповісти
смотрю там краник какой-то как в сортире. аналоговнет
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01.03.2022 18:20 Відповісти
Дуже нагадує бтр115, штабну машину. Ходова та сама, і корпус майже не відрізняється.
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02.03.2022 21:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo
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01.03.2022 17:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FU1W08xLpRo
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01.03.2022 18:28 Відповісти
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01.03.2022 17:58 Відповісти
Амінь
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01.03.2022 18:01 Відповісти
З кожним днем я більше і більше починаю вірити, що УКРАЇНЦі викопали Чорне море.
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01.03.2022 17:58 Відповісти
Наблюдатель™

@Nablyudatel11Tm

9 ч

Kитай c нeподдельным интeресом нaблюдает зa эффeктивностью рoссийской aрмии в бoевых услoвиях.
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01.03.2022 17:58 Відповісти
китай так само как и пидорорашка сел на жопу-а то в первый день какое то чмо из их министерства обороны тявкать начало за тайвань в родную гавань.
сейчас засели наверное по бункерам и ******** с украинского шторма
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01.03.2022 18:08 Відповісти
ПУТЛЕРА_ в ГААГУ.Срочно!!!
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01.03.2022 17:58 Відповісти
А куди подівся вміст полосатих алкоголічок?
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01.03.2022 17:58 Відповісти
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01.03.2022 17:58 Відповісти
⚡️ВСУ продолжают вести бой с российскими войсками в районе Энергодара.

В районе села Днепровка сосредоточено 90 единиц военной техники. Подразделения РФ пытаются пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС. - МВС Украины
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01.03.2022 17:59 Відповісти
моя станция. там ***** сухое хранилище отработанного топлива
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01.03.2022 18:31 Відповісти
БТР-МДМ "Ракушка". была ракушка, стала сракушка.

СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.03.2022 17:59 Відповісти
Давайте им с этой машины команду к атаке на Беларусь. Говорите, что лукашенко предал и подставил.
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01.03.2022 17:59 Відповісти
А почему на всех почти фото и видео их кирзачи валяются? Так тикают, что из сапог выпрыгивают.
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01.03.2022 18:00 Відповісти
Так они уже где-то ограбили магазин, приоделись наконец-то
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01.03.2022 18:02 Відповісти
Тогда понятно, обувь увидели. А то лапти, лапти. Табуретка в танке вместо сиденья.
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01.03.2022 19:46 Відповісти
Ватный скот идёт подыхать за шизофреника пуйла.
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01.03.2022 18:00 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
2 ч



Если вы ещё не знали: Запад внимательно выслушал атомные угрозы Путина. Попросил переводчиков ещё раз перевести, чтобы не было ошибки. И принял решение - разрушить экономику России до нуля. Как сказала немецкий министр иностранных дел ФРГ "руинировать", т.е. превратить в руины.
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Ну що, може Ісраєль все ж таки чимось допоможе ?
⚡️Прямо сейчас Президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Россия совершила ракетную атаку на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр. «Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз», - заявил Глава Офиса Президента Андрей Ермак
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01.03.2022 18:02 Відповісти
И только шапочка со звьоздочкой от мальчика осталась...конец сказки.
И лишь теперь понятно мне,
Что ети звезди до *****...
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01.03.2022 18:02 Відповісти
у США сейчас переговоры с Китаем, чтоб они присоединились к санкциям. Если это произойдет, то проект "россия" можно закрывать.
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01.03.2022 18:03 Відповісти
Ну, что путин - воистину собиратель земель. только не "руських".
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Обсиратель.
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01.03.2022 19:12 Відповісти
си цзинь пиньхуй хитрожопый с бункера тоже наблюдает ********* глазами-а то в первый день тявкать начали за тайвань
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01.03.2022 18:10 Відповісти
в них на озброєнні переважно така ж техніка, як і в ********* - бо своєї довго не було - основа совкова. Тож переосмислення рейтингу своїх збройних сил в них теж наповну зараз. І звісно, переосмислення значущості та сили *****...
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02.03.2022 20:01 Відповісти
при такой войне как в украине чья там техника-совковая,рассейская ,американская или германская -не важно,это техника не для такой войны (примерно такой же ********* получили сша в афгане,как получит россияния в украине)
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02.03.2022 20:27 Відповісти
смотря как договорятся поделить....может быть загвостка в разделе территории
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01.03.2022 18:12 Відповісти
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01.03.2022 18:16 Відповісти
Так ось він який,кацапомобіль!!!
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01.03.2022 18:04 Відповісти
аналагавнет
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01.03.2022 18:32 Відповісти
розплескали хлопці "сциневу" по окрузі...
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01.03.2022 18:04 Відповісти

⚡️В Украину прибыли новые комплексы NLAW и Javelin. Об этом сообщило Оперативное командование «Север» на своей странице в Фейсбук
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01.03.2022 18:05 Відповісти
когда эти идиоты из МО перестанут звонить о том сколько и чего прибыло???
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01.03.2022 18:11 Відповісти
А хіба в новині зазначено кількість???
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01.03.2022 18:15 Відповісти
Психологическая война Едет оно такое в танке зная что ОПЯТЬ прибыла ОЧЕРЕДНАЯ партия вкусняшек и думает-прилетит не прилетит-а если прилетит то когда?сейчас или через 47 секунд
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Правильно ви кажете. руський ванька горіти від кумулятивної струї джавелину вже не дуже бажає. Тому і кидає свої танки та іншу техніку. Бо "нічого вони не знають" - це дурня відверта. Все вони знають. Віджати смарт та подивитись місцеві новини, поки командир відвернувся - 5 хвилин.

PS: я б на місці генштабу домовився з мобільними операторами та тупо купив за бюджетні кошти в них безкоштовний інтернет в областях, де загарбники є, на місяць, але з повною фільтрацією ************** сайтів - та взагалі щоб був доступний тільки 1 сайт - з відеоматеріалами знищення колонн кацапів та з кадрами полонених.
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02.03.2022 20:07 Відповісти
НАМ нужны ПЕТРИОТЫ !
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01.03.2022 18:05 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
20 ч



После того как Европа ввела сегодня санкции против агитатора RT Красовского, Антоша завопил: - Европа, я же гей! Гей я же!
На что Европа ответила: - Ну и соси по месту прописки!

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01.03.2022 18:05 Відповісти
Это *****, а не гей
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01.03.2022 18:21 Відповісти
******** сдохнет от спида теперь без западных пилюль
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01.03.2022 18:33 Відповісти
Шапка ушанка
А лапті де ?
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01.03.2022 18:05 Відповісти
Так ось він який,кацапомобіль!
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01.03.2022 18:08 Відповісти
Зато в расийский армии шапки из меха.
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01.03.2022 18:11 Відповісти
крашеный кролик
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01.03.2022 18:16 Відповісти
сактыкарский тушкан
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01.03.2022 18:34 Відповісти
из меха чебурашки
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01.03.2022 20:36 Відповісти
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01.03.2022 18:12 Відповісти
Ещё из приятного: не успела в 19:00 открыться питерская биржа, как рупель мгновенно на десятку полинял, за пару секунд)
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01.03.2022 18:13 Відповісти
Вони, навіть у гумових, китайських чоботях. Юфть (шкіра) пішла на оббивку яхт и кіріла.
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01.03.2022 18:21 Відповісти
все чудо оружие таинственно материализовалось в виде яхт и замков на проклятом западе. и теперь не оружие и не замков.
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01.03.2022 18:37 Відповісти
Шапочку передайте Януковичу. Він їх колекціонує.
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01.03.2022 18:20 Відповісти
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01.03.2022 18:40 Відповісти
Це від бука
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01.03.2022 18:52 Відповісти
это звиздец а не воины у нас бомжы и то краше
https://www.youtube.com/watch?v=gTTX933Bi8E
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Страшно представить, сколько разнообразной техники на OLX появится
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01.03.2022 19:07 Відповісти
Шантрапа так драпала що забула шапку,але навіщо вона коли в голові немає мізків.
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01.03.2022 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nqv-r5b8N-U

тихий ужас кого кидают против нас
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01.03.2022 23:08 Відповісти
це звиздець...
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02.03.2022 00:32 Відповісти
 
 