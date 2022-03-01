У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто, - ЗМІ

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував Харків.

Про це повідомила виданню "Суспільне" глава Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, літак впав у районі ринку "Лоск". Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку та поруч загинули 8 людей, 8 травмовані.

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