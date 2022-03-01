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У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував Харків.
Про це повідомила виданню "Суспільне" глава Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, літак впав у районі ринку "Лоск". Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку та поруч загинули 8 людей, 8 травмовані.
Топ коментарі
+73 Simeon Kukushkin 189be33b
показати весь коментар01.03.2022 16:33
+50 Джон КРОУТЕР e20898b9
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+40 Перехватчик
показати весь коментар01.03.2022 16:35
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(Иван Василиевич меняет професию)
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦♂️
Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, ***!!!
- Смерті - не дуже... А ось тому, що буде з ним перед смертю...
дело не в технике, а в пилотах
лучших ******
https://s3.documentcloud.org/documents/21280272/orcs.pdf
"за пацанов" успел сказать?
русский самолет иди ....