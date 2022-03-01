УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
36021 95
війна (7386) обстріл (5105) Харків (2044)

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто, - ЗМІ

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував Харків.

Про це повідомила виданню "Суспільне" глава Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, літак впав у районі ринку "Лоск". Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку та поруч загинули 8 людей, 8 травмовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+73
Чудова новина! Будь ласка ще!!!
показати весь коментар
01.03.2022 16:33
+50
Ловите пилота - падлу! Снять шкуру с живого! Чтобы другим было не повадно!
показати весь коментар
01.03.2022 16:34
+40
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·7 ч

Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦‍♂️

Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, бля!!!
показати весь коментар
01.03.2022 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудова новина! Будь ласка ще!!!
показати весь коментар
01.03.2022 16:33 Відповісти
что там начинается? когда будут гореть дома по всей территории и взрываться каждый час, тогда начнется. а пока что горе в Украине
показати весь коментар
01.03.2022 17:10 Відповісти
на всей территории орды
показати весь коментар
01.03.2022 17:21 Відповісти
а вот я хорошо помню видео бунтов рабочих крупных предприятий без работы в 2008))
показати весь коментар
01.03.2022 17:32 Відповісти
А летун в каком состоянии?
показати весь коментар
01.03.2022 16:33 Відповісти
наверно в поджареном
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
В "бурятском"?
показати весь коментар
01.03.2022 16:36 Відповісти
Надеюсь разорванный на клочья....разложить по конвертам и по кусочку высылать семье.
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
подіваюся що живий і дуже покалічений. Бо то гірше.
показати весь коментар
01.03.2022 16:45 Відповісти
И написать: "Собери пазл с портретом плешивой крысы"
показати весь коментар
01.03.2022 17:28 Відповісти
В мелкодисперсном ...
показати весь коментар
01.03.2022 16:36 Відповісти
як хороший рускій)
показати весь коментар
01.03.2022 16:53 Відповісти
"Ловят? Когда поймают - первым делом на кол посадить, а уж потом!!!,,,"

(Иван Василиевич меняет професию)
показати весь коментар
01.03.2022 16:59 Відповісти
Esli ziv- otdatj na ploscadi ljudjam.! Bljad! Nenavizu! Pocital tolko cto komenti v youtube ot rossijan. Oni ne ljudi i nikogda uze nebudet. Tam bog mimo ne hodil. Ego tam nebilo kogda rodilsa ruSSkii. Ja dumaju i cort b udivilsa za svoih detei- ruSSkih.
показати весь коментар
01.03.2022 18:10 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
показати весь коментар
01.03.2022 19:42 Відповісти
Ловите пилота - падлу! Снять шкуру с живого! Чтобы другим было не повадно!
показати весь коментар
01.03.2022 16:34 Відповісти
НИКАК НЕ ВЫЖИВЕТ.. ****** НА ФОРСАЖЕ + НИЗКАЯ ВЫСОТА
показати весь коментар
01.03.2022 16:44 Відповісти
Підфартило йому, легко відбувся...(((
показати весь коментар
01.03.2022 16:47 Відповісти
Земля ему цементом.
показати весь коментар
01.03.2022 16:34 Відповісти
Укрцементом
показати весь коментар
01.03.2022 17:29 Відповісти
Пілота знайти. І зняти заживо шкіру. І повісити на обстріляної, Площі свободи, на стовбі. І
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
А тварь за штурвалом???
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
От бы и русофашиста, если он не сдох, поймать и народу выдать.
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
Станет ли летчик распятым мальчиком?
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
Ящко йому на голову натягнуть його "трюсікі" !
показати весь коментар
01.03.2022 16:38 Відповісти
Як знайдемо, то обов"язково стане.
показати весь коментар
01.03.2022 16:53 Відповісти
Може, на цей раз обмежимося четвертуванням?
показати весь коментар
01.03.2022 17:03 Відповісти
Ні, сказано на палю, значить на палю!
показати весь коментар
01.03.2022 17:12 Відповісти
Шваброваньем
показати весь коментар
01.03.2022 17:31 Відповісти
Надеюсь, да
показати весь коментар
01.03.2022 17:37 Відповісти
Напевно, пілот вже знайдений самозадушений стропами парашута?
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·7 ч

Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦‍♂️

Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, ***!!!
показати весь коментар
01.03.2022 16:35 Відповісти
Але трохи більше, ніж кількість росіян, яких з'їдають акули....)))
показати весь коментар
01.03.2022 16:37 Відповісти
В білому морі))
показати весь коментар
01.03.2022 16:41 Відповісти
В Москве-реке
показати весь коментар
01.03.2022 16:41 Відповісти
они всех жмуриков в войне с Украиной, которые выходят за пределы допустимых утрат спишут на коронавирус. та скорее всего уже списывают
показати весь коментар
01.03.2022 16:38 Відповісти
Почему же только стариков? Боярка - вполне естественная смерть, скрепа, тассказать.
показати весь коментар
01.03.2022 16:40 Відповісти
Хрестоматійний росіянин.
показати весь коментар
01.03.2022 16:54 Відповісти
Мишустин: " не пойму, откуда такая паника? У меня в семье, например, никто в Украине не погиб."
показати весь коментар
01.03.2022 17:29 Відповісти
Летчика кастрировали уже? Яйца ***** отправили?
показати весь коментар
01.03.2022 16:36 Відповісти
Мали б запропонувати йому альтернативу: або самостійно сам себе каструєш, або ми тебе заб'ємо до смерті.
показати весь коментар
01.03.2022 16:42 Відповісти
Я помню возмущались что у нас нет фото полностью разрушенных многоэтажных домов как в Сирии или Сербии. Оттого эта война не такая "плохая". Вот вам фото харьковской обладминистрациии.
показати весь коментар
01.03.2022 16:36 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
01.03.2022 16:37 Відповісти
А пілота забили на смерть, якщо він вцілів після збиття літака (женевські гарантії не мають прикривати негідника, який свідомо бомбардував мирних мешканців)?
показати весь коментар
01.03.2022 16:39 Відповісти
Дайте мне хоть подержатся за его горло...
показати весь коментар
01.03.2022 16:40 Відповісти
Знаем это" подержатся" Вам только дай потом хрен оторвешь
показати весь коментар
01.03.2022 19:15 Відповісти
Сподіваюсь, що лінчують. Якщо вже не фарш.
показати весь коментар
01.03.2022 16:42 Відповісти
обязательно сообщить харьковчанам личные данные летчика-мерзавца, кто, откуда, кто его такого родил, где учился, кто с ним женился... даже если он сдох, все это должно быть опубликовано...
показати весь коментар
01.03.2022 16:46 Відповісти
Повесить летчика на площади Свободы и пусть висит пока война идет
показати весь коментар
01.03.2022 16:47 Відповісти
Відрізати яйця і праву руку, і відправити на московію.
показати весь коментар
01.03.2022 16:49 Відповісти
Зробiть будь ласка вiдео з трупом пiлота! Але не матерiться, бо будемо дивитися разом з маленькими дiтьми!
показати весь коментар
01.03.2022 16:49 Відповісти
- Украинцы, вы будете радоваться смерти бедного летчика, который просто выполнял приказ?
- Смерті - не дуже... А ось тому, що буде з ним перед смертю...
показати весь коментар
01.03.2022 16:50 Відповісти
Я увесь плачу...
показати весь коментар
01.03.2022 17:06 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 16:50 Відповісти
Очередные фантазии очередного катапского идиота.
показати весь коментар
01.03.2022 17:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Пока что ватники своей военной техникой действительно сумели создать нам немало проблем. Пусть и ценой огромных жертв и потерь.
показати весь коментар
01.03.2022 17:38 Відповісти
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
показати весь коментар
01.03.2022 17:50 Відповісти
Это 30, ибо изменений по летакам нет?
показати весь коментар
01.03.2022 16:53 Відповісти
+31 ВЕРТОЛЕТ.. начинают бздеть
дело не в технике, а в пилотах
лучших ******
показати весь коментар
01.03.2022 17:06 Відповісти
да, летчика быстро не родишь. а железа совкового у них полно
показати весь коментар
01.03.2022 17:27 Відповісти
Могущих оторвать от земли свои шасся - не богато!
показати весь коментар
01.03.2022 17:33 Відповісти
Якщо пілот живий, спаліть його живим.
показати весь коментар
01.03.2022 16:59 Відповісти
Дайте фото, хочу распечатать и поссать на него. СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 🇺🇦
показати весь коментар
01.03.2022 17:00 Відповісти
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
показати весь коментар
01.03.2022 17:49 Відповісти
а ну пошла нхр, свнсбка
показати весь коментар
01.03.2022 18:42 Відповісти
бери любого:
https://s3.documentcloud.org/documents/21280272/orcs.pdf
показати весь коментар
01.03.2022 17:55 Відповісти
как там в лживом фильме про бравого летуна, который только и умел бомбить безорыжных в сирии
"за пацанов" успел сказать?

русский самолет иди ....
показати весь коментар
01.03.2022 17:17 Відповісти
На палю його!
показати весь коментар
01.03.2022 17:19 Відповісти
А де пилот?? Його вже повісили чи втопили??
показати весь коментар
01.03.2022 17:19 Відповісти
Tak im... Dajte im ješčio poka oni na zemle v belarusi i rosii
показати весь коментар
01.03.2022 17:21 Відповісти
Горло б перегризда! ****! Скількох людей загубил, а діточок..
показати весь коментар
01.03.2022 17:22 Відповісти
Они действительно верят, что летают бомбить террористов и нацистов.
показати весь коментар
01.03.2022 17:36 Відповісти
Пропал сигнал ТВ в сети т2 Харьков, похоже это то о чем предупреждали, будут дезинформировать людей☹️
показати весь коментар
01.03.2022 17:22 Відповісти
Если они живы примотайте Сволоту системе Град и закуярте обратно домой Рашу парашу...
показати весь коментар
01.03.2022 17:24 Відповісти
Хочется верить вы пилота скоро поймаете.
показати весь коментар
01.03.2022 17:28 Відповісти
в Одесской обл. пропал тв сигнал , ВКЛЮЧИЛ радио Украины !!!
показати весь коментар
01.03.2022 17:32 Відповісти
Попробовал раскидать инфу о происходящем по всяким гейм-стримерам. Голуби мира фиговы. Есть такое предложение-может Федоров попробовать дать запрос на приостановку Стима в рашке?
показати весь коментар
01.03.2022 17:32 Відповісти
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
показати весь коментар
01.03.2022 17:50 Відповісти
Я думаю, что у пилотов нет времени снимать ролики. Так что пусть пока будет так. Вам колонн с бронетехникой мало? Если вы даже найдет ролики со сбитием техники, вам скажут, что это были наши самолеты. Так что убеждать кацапов бесполезно. Их могут убедить только десятки тысяч мешков трупов. А вот среди военных правда со временем просочится. К тому же их довольно сильно деморализует население, пытающееся прогнать их голыми руками.
показати весь коментар
01.03.2022 18:28 Відповісти
это е.ный провокатор
показати весь коментар
01.03.2022 18:43 Відповісти
еще одно чучело) домой, тундропитек
показати весь коментар
01.03.2022 19:00 Відповісти
А вы себе радиус разлета осколков представляете? Сейчас есть время ходить по полям и лесам фотографировать фрагменты? Да и по полям сейчас точно не походишь - погода не позволяет. Для вас привлечение белорусской армии (это видео точно есть) не является доказательством успешности действий ВСУ?
показати весь коментар
01.03.2022 19:01 Відповісти
Харків---місто-герой України!
показати весь коментар
01.03.2022 17:35 Відповісти
Россияне заявят что в Харькове сбили их самолет, мирно бомбивший Харьков.
показати весь коментар
01.03.2022 17:50 Відповісти
а где эта *********? раССеянских пилотов, бомбящих мирное население - в плен не брать, гасить им купол или стрелять по суке чтоб сдохло. При нахождении вешать позорно на дереве, как преступника вражеской армии с доказательной базой на лицо.
показати весь коментар
01.03.2022 18:00 Відповісти
В плен - не брать
показати весь коментар
01.03.2022 18:30 Відповісти
 
 