В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город, - СМИ

В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков.

Об этом сообщила изданию "Суспільне" глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, самолет упал в районе рынка "Лоск". Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме и рядом погибли 8 человек, 8 травмированы.

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