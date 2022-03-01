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В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город, - СМИ

В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков.

Об этом сообщила изданию  "Суспільне" глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, самолет упал в районе рынка "Лоск". Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме и рядом погибли 8 человек, 8 травмированы.

Читайте также: Оккупанты ударили по Харькову авиацией. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+74
Чудова новина! Будь ласка ще!!!
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01.03.2022 16:33
+51
Ловите пилота - падлу! Снять шкуру с живого! Чтобы другим было не повадно!
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01.03.2022 16:34
+40
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·7 ч

Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦‍♂️

Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, ***!!!
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01.03.2022 16:35
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Чудова новина! Будь ласка ще!!!
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01.03.2022 16:33 Ответить
что там начинается? когда будут гореть дома по всей территории и взрываться каждый час, тогда начнется. а пока что горе в Украине
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01.03.2022 17:10 Ответить
на всей территории орды
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01.03.2022 17:21 Ответить
а вот я хорошо помню видео бунтов рабочих крупных предприятий без работы в 2008))
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01.03.2022 17:32 Ответить
А летун в каком состоянии?
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01.03.2022 16:33 Ответить
В "бурятском"?
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01.03.2022 16:36 Ответить
Надеюсь разорванный на клочья....разложить по конвертам и по кусочку высылать семье.
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01.03.2022 16:35 Ответить
подіваюся що живий і дуже покалічений. Бо то гірше.
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01.03.2022 16:45 Ответить
И написать: "Собери пазл с портретом плешивой крысы"
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01.03.2022 17:28 Ответить
В мелкодисперсном ...
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01.03.2022 16:36 Ответить
як хороший рускій)
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01.03.2022 16:53 Ответить
"Ловят? Когда поймают - первым делом на кол посадить, а уж потом!!!,,,"

(Иван Василиевич меняет професию)
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01.03.2022 16:59 Ответить
Esli ziv- otdatj na ploscadi ljudjam.! Bljad! Nenavizu! Pocital tolko cto komenti v youtube ot rossijan. Oni ne ljudi i nikogda uze nebudet. Tam bog mimo ne hodil. Ego tam nebilo kogda rodilsa ruSSkii. Ja dumaju i cort b udivilsa za svoih detei- ruSSkih.
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01.03.2022 18:10 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
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01.03.2022 19:42 Ответить
Ловите пилота - падлу! Снять шкуру с живого! Чтобы другим было не повадно!
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01.03.2022 16:34 Ответить
НИКАК НЕ ВЫЖИВЕТ.. ****** НА ФОРСАЖЕ + НИЗКАЯ ВЫСОТА
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01.03.2022 16:44 Ответить
Підфартило йому, легко відбувся...(((
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01.03.2022 16:47 Ответить
Земля ему цементом.
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01.03.2022 16:34 Ответить
Укрцементом
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01.03.2022 17:29 Ответить
Пілота знайти. І зняти заживо шкіру. І повісити на обстріляної, Площі свободи, на стовбі. І
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01.03.2022 16:35 Ответить
А тварь за штурвалом???
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01.03.2022 16:35 Ответить
От бы и русофашиста, если он не сдох, поймать и народу выдать.
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01.03.2022 16:35 Ответить
Станет ли летчик распятым мальчиком?
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01.03.2022 16:35 Ответить
Ящко йому на голову натягнуть його "трюсікі" !
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01.03.2022 16:38 Ответить
Як знайдемо, то обов"язково стане.
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01.03.2022 16:53 Ответить
Може, на цей раз обмежимося четвертуванням?
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01.03.2022 17:03 Ответить
Ні, сказано на палю, значить на палю!
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01.03.2022 17:12 Ответить
Шваброваньем
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01.03.2022 17:31 Ответить
Надеюсь, да
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01.03.2022 17:37 Ответить
Напевно, пілот вже знайдений самозадушений стропами парашута?
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01.03.2022 16:35 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·7 ч

Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦‍♂️

Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, ***!!!
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01.03.2022 16:35 Ответить
Але трохи більше, ніж кількість росіян, яких з'їдають акули....)))
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01.03.2022 16:37 Ответить
В білому морі))
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01.03.2022 16:41 Ответить
В Москве-реке
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01.03.2022 16:41 Ответить
они всех жмуриков в войне с Украиной, которые выходят за пределы допустимых утрат спишут на коронавирус. та скорее всего уже списывают
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01.03.2022 16:38 Ответить
Почему же только стариков? Боярка - вполне естественная смерть, скрепа, тассказать.
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01.03.2022 16:40 Ответить
Хрестоматійний росіянин.
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01.03.2022 16:54 Ответить
Мишустин: " не пойму, откуда такая паника? У меня в семье, например, никто в Украине не погиб."
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01.03.2022 17:29 Ответить
Летчика кастрировали уже? Яйца ***** отправили?
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01.03.2022 16:36 Ответить
Мали б запропонувати йому альтернативу: або самостійно сам себе каструєш, або ми тебе заб'ємо до смерті.
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01.03.2022 16:42 Ответить
Я помню возмущались что у нас нет фото полностью разрушенных многоэтажных домов как в Сирии или Сербии. Оттого эта война не такая "плохая". Вот вам фото харьковской обладминистрациии.
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01.03.2022 16:36 Ответить
Смерть цапам!
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01.03.2022 16:37 Ответить
А пілота забили на смерть, якщо він вцілів після збиття літака (женевські гарантії не мають прикривати негідника, який свідомо бомбардував мирних мешканців)?
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01.03.2022 16:39 Ответить
Дайте мне хоть подержатся за его горло...
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01.03.2022 16:40 Ответить
Знаем это" подержатся" Вам только дай потом хрен оторвешь
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01.03.2022 19:15 Ответить
Сподіваюсь, що лінчують. Якщо вже не фарш.
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01.03.2022 16:42 Ответить
обязательно сообщить харьковчанам личные данные летчика-мерзавца, кто, откуда, кто его такого родил, где учился, кто с ним женился... даже если он сдох, все это должно быть опубликовано...
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01.03.2022 16:46 Ответить
Повесить летчика на площади Свободы и пусть висит пока война идет
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01.03.2022 16:47 Ответить
Відрізати яйця і праву руку, і відправити на московію.
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01.03.2022 16:49 Ответить
Зробiть будь ласка вiдео з трупом пiлота! Але не матерiться, бо будемо дивитися разом з маленькими дiтьми!
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01.03.2022 16:49 Ответить
- Украинцы, вы будете радоваться смерти бедного летчика, который просто выполнял приказ?
- Смерті - не дуже... А ось тому, що буде з ним перед смертю...
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01.03.2022 16:50 Ответить
Я увесь плачу...
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01.03.2022 17:06 Ответить
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01.03.2022 16:50 Ответить
Очередные фантазии очередного катапского идиота.
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01.03.2022 17:35 Ответить
Пока что ватники своей военной техникой действительно сумели создать нам немало проблем. Пусть и ценой огромных жертв и потерь.
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01.03.2022 17:38 Ответить
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
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01.03.2022 17:50 Ответить
Это 30, ибо изменений по летакам нет?
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01.03.2022 16:53 Ответить
+31 ВЕРТОЛЕТ.. начинают бздеть
дело не в технике, а в пилотах
лучших ******
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01.03.2022 17:06 Ответить
да, летчика быстро не родишь. а железа совкового у них полно
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01.03.2022 17:27 Ответить
Могущих оторвать от земли свои шасся - не богато!
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01.03.2022 17:33 Ответить
Якщо пілот живий, спаліть його живим.
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01.03.2022 16:59 Ответить
Дайте фото, хочу распечатать и поссать на него. СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 🇺🇦
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01.03.2022 17:00 Ответить
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
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01.03.2022 17:49 Ответить
а ну пошла нхр, свнсбка
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01.03.2022 18:42 Ответить
бери любого:
https://s3.documentcloud.org/documents/21280272/orcs.pdf
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01.03.2022 17:55 Ответить
как там в лживом фильме про бравого летуна, который только и умел бомбить безорыжных в сирии
"за пацанов" успел сказать?

русский самолет иди ....
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01.03.2022 17:17 Ответить
На палю його!
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01.03.2022 17:19 Ответить
А де пилот?? Його вже повісили чи втопили??
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01.03.2022 17:19 Ответить
Tak im... Dajte im ješčio poka oni na zemle v belarusi i rosii
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01.03.2022 17:21 Ответить
Горло б перегризда! ****! Скількох людей загубил, а діточок..
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01.03.2022 17:22 Ответить
Они действительно верят, что летают бомбить террористов и нацистов.
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01.03.2022 17:36 Ответить
Пропал сигнал ТВ в сети т2 Харьков, похоже это то о чем предупреждали, будут дезинформировать людей☹️
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01.03.2022 17:22 Ответить
Если они живы примотайте Сволоту системе Град и закуярте обратно домой Рашу парашу...
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01.03.2022 17:24 Ответить
Хочется верить вы пилота скоро поймаете.
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01.03.2022 17:28 Ответить
в Одесской обл. пропал тв сигнал , ВКЛЮЧИЛ радио Украины !!!
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01.03.2022 17:32 Ответить
Попробовал раскидать инфу о происходящем по всяким гейм-стримерам. Голуби мира фиговы. Есть такое предложение-может Федоров попробовать дать запрос на приостановку Стима в рашке?
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01.03.2022 17:32 Ответить
балабол) есть и самолеты и вертолеты на видео и фото, а ты идешь в спам
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01.03.2022 17:50 Ответить
Я думаю, что у пилотов нет времени снимать ролики. Так что пусть пока будет так. Вам колонн с бронетехникой мало? Если вы даже найдет ролики со сбитием техники, вам скажут, что это были наши самолеты. Так что убеждать кацапов бесполезно. Их могут убедить только десятки тысяч мешков трупов. А вот среди военных правда со временем просочится. К тому же их довольно сильно деморализует население, пытающееся прогнать их голыми руками.
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01.03.2022 18:28 Ответить
это е.ный провокатор
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01.03.2022 18:43 Ответить
еще одно чучело) домой, тундропитек
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01.03.2022 19:00 Ответить
А вы себе радиус разлета осколков представляете? Сейчас есть время ходить по полям и лесам фотографировать фрагменты? Да и по полям сейчас точно не походишь - погода не позволяет. Для вас привлечение белорусской армии (это видео точно есть) не является доказательством успешности действий ВСУ?
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01.03.2022 19:01 Ответить
Харків---місто-герой України!
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01.03.2022 17:35 Ответить
Россияне заявят что в Харькове сбили их самолет, мирно бомбивший Харьков.
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01.03.2022 17:50 Ответить
а где эта *********? раССеянских пилотов, бомбящих мирное население - в плен не брать, гасить им купол или стрелять по суке чтоб сдохло. При нахождении вешать позорно на дереве, как преступника вражеской армии с доказательной базой на лицо.
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01.03.2022 18:00 Ответить
В плен - не брать
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01.03.2022 18:30 Ответить
 
 