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В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков.
Об этом сообщила изданию "Суспільне" глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, самолет упал в районе рынка "Лоск". Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме и рядом погибли 8 человек, 8 травмированы.
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(Иван Василиевич меняет професию)
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
Мишустин: "Число погибших российских солдат на Украине намного меньше, чем число людей, умирающих в России ежедневно естественной смертью" 🤦♂️
Он сравнивает смерти среди стариков, умирающих естественной смертью, и гибель 20-летних пацанов. Дебил, ***!!!
- Смерті - не дуже... А ось тому, що буде з ним перед смертю...
дело не в технике, а в пилотах
лучших ******
https://s3.documentcloud.org/documents/21280272/orcs.pdf
"за пацанов" успел сказать?
русский самолет иди ....