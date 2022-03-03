УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12944 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
84 652 117
армія РФ (13510) війна (56641) ліквідація (1961) Росія (47279)

Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські військові ліквідували командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

Про це повідомив представник "Союза десантников России" у Кіровській області Сергій Чіпілєв, передає Цензор.НЕТ.

Українські воїни ліквідували російського окупанта - командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки бійців росгвардії з Сибіру разом з командиром загинули в Україні, відправили літак з їхніми трупами, - росЗМІ

Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+77
расплескался мозга как синева
показати весь коментар
03.03.2022 12:27
+71
во кабздону попёрло с" почётными" гостями )))
показати весь коментар
03.03.2022 12:28
+58
"Редкая птица долетит до середины Днепра...." - першозасновник протиповітряної оборони М.В.Гоголь.
показати весь коментар
03.03.2022 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Надеюсь ублюдки, которые топтали казахскую землю в январе стали хорошим удобрением украинской земли. Алга, Украина!
показати весь коментар
03.03.2022 15:04 Відповісти
Странный какой то парашный хенерал, обычно такие сидят в не радиуса досягаемости, километров за сто от теми кем управляет.
показати весь коментар
03.03.2022 15:12 Відповісти
Вирішив проконтролювати хід "спецоперації" особисто як і кадирівський інєрал.
показати весь коментар
03.03.2022 15:45 Відповісти
Интересно где он нагулядл свой чин? В чесне
показати весь коментар
04.03.2022 16:37 Відповісти
Не дожив до трибуналу. Думаю, непогано б змінити законодавство, і весь офіцерський склад агресора вважати військовими злочинцями та після вироку вішати як нацистів у 2-гу світову.
показати весь коментар
03.03.2022 15:45 Відповісти
За що бездарно загинув генерал РФ? За маєтки Путіна? Чи хотів сам стати грабіжником?
показати весь коментар
03.03.2022 16:25 Відповісти
Хотів сам побикувати!!
показати весь коментар
03.03.2022 16:31 Відповісти
За генерала на россии дают мешок чищенной картошки!
показати весь коментар
03.03.2022 16:43 Відповісти
более 9000 россиян уже убиты
показати весь коментар
03.03.2022 16:56 Відповісти
Во бешеный карлик радуется!
показати весь коментар
04.03.2022 16:39 Відповісти
Ой, какая приятная новость!!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 17:31 Відповісти
Судячи з прізвища, був етнічним українцем , а по факту виявився путінським катюгою. Земля йому скловатою...
показати весь коментар
03.03.2022 21:06 Відповісти
не, вы посмотрите! Кацапы уже сколько воюют, а потеряли всего одного полкана (или кем там тот овцейоп из дагстана был?) и генерала. И ни одного рядового. Что это значит? Значит доблестные полководцы лично вели в бой свои войска и погибли от рук проклятых укропов!
показати весь коментар
03.03.2022 23:57 Відповісти
Яка гарна новина!!
показати весь коментар
04.03.2022 07:28 Відповісти
Люди не пострадали. Все хорошо
показати весь коментар
04.03.2022 11:40 Відповісти
ПОИМЁННО, сказал Темнейший!!! И все высеры всех комментаторов зафиксированы!!! Так что, ждите
показати весь коментар
05.03.2022 07:02 Відповісти
Эх, побольше бы таких генералов ухайдохать, было бы намного веселее.
показати весь коментар
06.03.2022 23:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 