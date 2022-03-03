Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. ФОТО

Українські військові ліквідували командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

Про це повідомив представник "Союза десантников России" у Кіровській області Сергій Чіпілєв, передає Цензор.НЕТ.

Українські воїни ліквідували російського окупанта - командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

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