Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські військові ліквідували командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.
Про це повідомив представник "Союза десантников России" у Кіровській області Сергій Чіпілєв, передає Цензор.НЕТ.
Українські воїни ліквідували російського окупанта - командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.
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