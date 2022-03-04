Наслідки бою у Гостомелі. ФОТОрепортаж

Війська РФ зазнали втрат у Гостомелі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутні[ військ ЗС України.

"Наслідки бою у Гостомелі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, опубліковано фото, на яких зображено розбиту російську техніку та тіла російських солдатів.













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