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Наслідки бою у Гостомелі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ зазнали втрат у Гостомелі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутні[ військ ЗС України.

"Наслідки бою у Гостомелі", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, опубліковано фото, на яких зображено розбиту російську техніку та тіла російських солдатів.

Наслідки бою у Гостомелі 01
Наслідки бою у Гостомелі 02
Наслідки бою у Гостомелі 03
Наслідки бою у Гостомелі 04
Наслідки бою у Гостомелі 05
Наслідки бою у Гостомелі 06

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Топ коментарі
+94
Умиротворющие кадры.
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04.03.2022 13:16
+50
Оружия трофейного много. ПЗРК "Стрела" вон сколько. Пригодится!
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04.03.2022 13:18
+31
Напевно в найближчі роки Укроборомпром буде проводити лише ремонтні роботи бронетехніки.
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04.03.2022 13:20
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Умиротворющие кадры.
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Напевно в найближчі роки Укроборомпром буде проводити лише ремонтні роботи бронетехніки.
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04.03.2022 13:20 Відповісти
негайно треба робити ремонт цього хламу на Київському бронетанковому і кидати на оборону Києва
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Поток «трехсотых» из Украины не останавливается.
В Гомеле была замечена очередная огромная колонна санитарных «пазиков» которые были забиты ранеными российскими военными,
«В Гомель едут медицинские ПАЗы в сопровождении по ул. Ильича в сторону центра, возможно в Гомельскую областную больницу.
Вероятно везут раненых российских солдат из Украины», - говорится в другом сообщении
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04.03.2022 13:36 Відповісти
надо бы их расстрелять
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04.03.2022 13:49 Відповісти
Пора на базі "Укроборонпрому" розвертать філіал - "Воєншрот"! Звозить трофеї, розбирать, і з маси цілих деталей збирать бойові одиниці Перефарбовувать під "піксель" і приймать на озброєння!
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04.03.2022 23:23 Відповісти
Они наверное все умерли от угризения совести либо керосинчику с антифризом хлебнули малость
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04.03.2022 14:16 Відповісти
мля Грозный 94 го напоминать начинает
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04.03.2022 13:17 Відповісти
Оружия трофейного много. ПЗРК "Стрела" вон сколько. Пригодится!
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04.03.2022 13:18 Відповісти
нет, стрелу перепрошивать свой чужой надо....
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04.03.2022 13:30 Відповісти
делов то: два взмаха отверткой мастера на заводе "Луч"
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Справа 5 хвилин
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04.03.2022 13:35 Відповісти
"Стрелу" любых модификаций "перепрошивать" не нужно. Там нет системы распознавания. Там опто-электронный канал (мод. 2М). там главная проблема наличие хладогента в баллоне. Плюс рабочий аккум. На "Игле" могли поставить. Не знаю.
Слава Уераїні.!
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04.03.2022 14:49 Відповісти
А потім їх ще збирати, щоби не смерділи…
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Укрзалізниця вже виділила 20 вагонів рефрижираторів для зберігання мухосранських чудо -багатирєй.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Вон , пусть пленные пи...уют и собирают.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
денацифікація
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Все геніальне - просто 👏
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Маєте світлу голову! 200% так і треба робити. Конвой і хай **** збирають своє падло.
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04.03.2022 19:13 Відповісти
Відвезти в ліс і вовки будуть товсті, як свині.
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04.03.2022 13:24 Відповісти
Нема вовків на київщині.
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04.03.2022 13:29 Відповісти
Значить треба повісити оголошення в інших лісах: "Пацани! На Київщині шара!"
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Вовки збереглись на Сумщині та Чернігівщені, а там, у них, і так шара. Тож не лінись, доведеться прибирати, а то засмердяться.
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Хоча... в нас лисиць дофіга.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Ага Розкажи це лісникам у Чорнобильській зоні! У мене знайомий по кілька штук кожен сезон відстрілює!
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04.03.2022 23:26 Відповісти
От саме в сезон. Вони мігрують за кабанами з території білорусії. Не розповідай, браконьєру з досвідом, що і де бігає.
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05.03.2022 08:22 Відповісти
От у них і почався "сезон"! (у вовків) Весна Після зими - голодні А по полях і лісах - купи м"яса! Здається у цьому році популяція хижаків в Україні різко виросте - вовчиці і лисиці при достатку їжі народжують і вирощують на третину щенят більше ніж завжди! А своїм "браконьєрством" не хвалися - я теж "не пальцем роблений" Три десятки років мисливського стажу Казахські степи тайга Крим Полісся
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05.03.2022 08:47 Відповісти
В тому то між нами і різниця, мої "мисливські угіддя" - то Київщина, і тут я знаю де, що, коли і чому.
Добре. Я все, на "полювання". Як писав Ернест Хемінгуей "Нема кращого полювання.... До завтра, переконаний.
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05.03.2022 09:09 Відповісти
Не будь такий самовпевнений! Директор Поліського заповідника - Сергій Жила - мій знайомий А він саме вовками займався! Відловом на лігвах Я від нього чував багато про вовків поліської зони І з лісниками Гостомеля знайомий - кому як не їм знать краще?
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05.03.2022 09:32 Відповісти
знімати кіно про кацапських жмурів: для "опознания" - нехай дивляться на своїх ваньок
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04.03.2022 13:35 Відповісти
Благо погода поки що трохи консервує швидке молекулярне розкладення тих щурів.
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04.03.2022 13:24 Відповісти
Бог паркинга на первой фотке. Я хз каким ******* надо быть чтобы так бтр запарковать.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
У него глаза взбурлившим в жопе гавном от страха залило...не видел ничего..
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04.03.2022 13:20 Відповісти
БМП, але все одно...
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04.03.2022 13:21 Відповісти
БМД 4М
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04.03.2022 13:24 Відповісти
А у них что, парктроника нет?
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Клятi амери вiдключили в найбiльш вiдповiдальний момент...
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04.03.2022 13:38 Відповісти
не бтр а новейшее бмд 4 м какой осёл в бой в город погнал броню которую с 400 м и покемон в борт берёт рузе армии это эпик фейл
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04.03.2022 13:25 Відповісти
Подозреваю, что эту бмд очень сложно будет транспортировать, стоит крепче памятника.
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04.03.2022 13:27 Відповісти
Підозрюю, що розрахунок був на швидкість.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
В истерике боя ещё не так запарковать можно. С дивана всегда виднее. Нашим бойцам уважение за стойкость и героизм в боях.
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04.03.2022 13:25 Відповісти
***** виліз на єдиний бетонній блок на узбіччі наче на протитанковий надолб
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04.03.2022 13:40 Відповісти
Може він вирішив трохи політати? На жаль - "тяжелее воздуха"(Задорнов)
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04.03.2022 13:37 Відповісти
То БМД-2
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04.03.2022 23:27 Відповісти
Підземний десант.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Чорти з Пекла:

"-Передайте вашему Х..лу, что не нужно посылать сюда своих солдат для защиты руКСо-гАвАрящего населения"
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05.03.2022 02:12 Відповісти
Так было надо, русские солдаты, чтобы вы сдохли раньше срока, в чужой стране, непонятно для чего.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Там не поверят. Скажут - постановка.
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Свиноматки в паРаше поверят...ни куда уже не денутся..
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04.03.2022 13:21 Відповісти
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04.03.2022 13:25 Відповісти
Вы правы. Ну и пох на них. Главное победа бесповоротная и окончательная!
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Побольше таких побед! Пока направление Крыма не радует((
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04.03.2022 13:20 Відповісти
І ніякого жалю,даже маленького, не має до цих солдатиків.
Чим більше бачу такі "тушки" тим більше "звірію"!!!!
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04.03.2022 13:20 Відповісти
че за олени решили отдохнуть, пните их ногой пускай валят в свою московию
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04.03.2022 13:20 Відповісти
Ці вже нікуди не підуть. Тільки у мішку з під картоплі.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Гарні світлини. Чекаємо нових і побільше.
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Бачу,ти також "звірієш"!.
Ніколи не думав що таке буду писатиАле як я радий таким світлинкам!!!
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04.03.2022 13:27 Відповісти
Це морпіхів відправили на концерт до Кобздона. Слава ВСУ!
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Смерть козломордим!
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Гарно спрацьовано,хатинки навколо цілі,кацапі дохлі.
Дуже профессійно ,молодці ВСУ,пишаюся своєю армією.
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Гівно в трюмах даже не згоріло... трофеїв досталось немало.... і стріли і протитанкові гранатомети....
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04.03.2022 13:24 Відповісти
не то птрк фагот или корнет скоро в кацапов полетит в зад
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04.03.2022 13:26 Відповісти
Шикарно!
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04.03.2022 13:24 Відповісти
З трупаків побудуємо стіну на кордоні з РФ.
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04.03.2022 13:26 Відповісти
а ведь мы не звали их дохнуть тут и смердеть... за бредовые идеи ***** и брехню **************...
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04.03.2022 13:28 Відповісти
Дивлячись на такі світлини даже від ангіни вилікувався - фотки зцілюють, побільше таких.
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04.03.2022 13:29 Відповісти
Они заблудились.
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04.03.2022 13:29 Відповісти
смерть рашистским свинособакам !!!
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04.03.2022 13:30 Відповісти
Колись розслаблявся слухаючи релакс, тепер розглядаючи московських трупаків. Світ зійшов з розуму...
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04.03.2022 13:30 Відповісти
цапорилі покидьки, вас попереджали що БАТЬКО НАШ БАНДЕРА УКРАЇНА МАТИ МИ ЗА УКРАЇНУ БУДЕМ ВОЮВАТИ!
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04.03.2022 13:30 Відповісти
зажмурилися... А РПГ, ПЗРК - гарна здобич.
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04.03.2022 13:31 Відповісти
я вам скажу это рембрант, дп винчи, рафаэль , можно любоваться и любоваться....
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04.03.2022 13:33 Відповісти
и замете не одного пленного))
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Але і 200-х щось малувато. Мабуть розбіглись.
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04.03.2022 13:39 Відповісти
лежат семимиллонные , спят вечным сном
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04.03.2022 13:33 Відповісти
кацапи на учениях
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04.03.2022 13:34 Відповісти
2 фото, георгиевская ленточка. Я помню, да и многие из вас помнят кто ее еще недавно носил.
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Скромненько, но со вкусом
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04.03.2022 13:38 Відповісти
А з "георгівською стрічкою" вони на навчання їхали?
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04.03.2022 13:45 Відповісти
ВСУ полонених тепер не бере...
Полонених бере тероборона і прості люди часом...
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04.03.2022 13:50 Відповісти
Городи нема ким копати?
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04.03.2022 16:13 Відповісти
Тероборона поповнила запаси
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04.03.2022 13:51 Відповісти
побільше таких фото, мають публікуватись тисячі знищених кацапів!!!
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04.03.2022 14:01 Відповісти
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04.03.2022 14:26 Відповісти
***** и на *** они суда приперлись и все лезут и лезут Русне желаю только смерти , а ***** , чтобы помучался , без пали в жопе , не вешать
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04.03.2022 15:03 Відповісти
Краса та й годі. Як то кажуть: "Лайк, підписка".
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04.03.2022 15:26 Відповісти
Чудовий фоторепортаж, особлива насолода бачити дохлих козлопідарів. Слава ЗСУ!
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04.03.2022 16:11 Відповісти
кацапы теперь уже выучили название города Гостомель.
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04.03.2022 17:04 Відповісти
Какие хозяйственные мужики в Гостомеле: и БСЛ-110 уже достали, и "Стрелу" выложили. оприходовать решили: в хозяйстве сгодится.
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05.03.2022 07:48 Відповісти
 
 