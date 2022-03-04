Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
П'ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко привіз шоломи, рації та озброєння для українських воїнів, які охороняють в'їзди по дорозі з Бучі-Гостомеля на Київ. Також українським захисникам передадуть бронежилети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те, що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров’ю і потом нашу українську землю", - наголосив лідер політсили.
За словами Порошенка, війська РФ у Києві зустрінуть потужний збройний опір. Також він заспокоїв жителів столиці.
"Київ сьогодні знаходиться під захистом можливо найкращих хлопців, бійців, офіцерів, сержантського складу, які мають бойовий досвід. Які не будуть хвилюватися, коли треба відкрити вогонь. Чекаємо російських танків для того, щоб їх знищити.
Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку – це лава підсудних в Гаазі", - наголосив п'ятий президент.
Бійці заявили Порошенку, що готові гідно зустріти ворога.
Член політради партії "Європейська Солідарність" Василь Зернецький повідомив:
"На нашому блок пості ці конструкції – я як інженер знаю, як збирати. Захищаємо наші північні рубежі, русня не пройде. Це тільки початок нашої роботи. Перетворюємо Київ на фортецю, щоб жодна падлюка не прийшла".
"Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали ... в одному взводі", – сказав учасник тероборони Артем Лісовець.
Будь ласка, зачекайте...
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шо за хрєнь ви друкуєте ?
Укробонекспорт знайшов РСЗО (ви знаєте що це таке ?) та присить скинутись громадянам
а де Найом, СєрЛєщ та прочі діячі оборонки
Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
значит будет опережение графика
Дуже гарно. ПП - молодець і мій президент все одно.👍🏼💪✊
Образами сипляться тільки слабкі і ... .
А на твоє питання я відповів чітко - у нього політичної ваги більше, ніж у Зеленського і Кулеби разом взятих.
До речі він при владі - голова фракції.
По твоїм словам виходить, раз сьогодні він не Президент, то все, має функції волонтера виконувати? З його досвідом і можливостями?
Я рахую, що сьогодні кожен має бути там, де він (по його можливостям і вмінням) принесе найбільшу користь Україні.
Скажи прямо - волонтерська діяльність Порошенка - це вершина того, що він може?
Я думаю, що може значно більше.
Є така старовинна (ще від Моісея) заповідь - "не створи собі кумира".
На цьому постраждали багато народів.
Недавно -німці (Гітлер)
Тепер росіяни (Путін).
От ти ( і ще один) тільки почули від мене критику Порошенка і накинулися, як..... .
Що значить, Порох (за якого я голосував і поважаю) - святий? Помилятись не може? Критикувати його (не гавкати типу барига і т.д, а саме критикувати по справі) табу?
От таке відношення до лідера (він завжди правий! не сміти навіть зморщитись в його бік!)і приводить до вище вказаного.
Задумайся над цим.
Деяким Порох і досі в штани сере... Розмовляв з такими. Горбатих лише могила виправить.
Очень похоже на саботаж. Мне вот интересно где все стрелковое оружие которого было как грязи ... Хотелось бы получить ответ с МО . Может пора уже кого то за яйца повесить .... Просто невозможно смотреть как народ с голыми руками под танки бросаеться
Ну що - 1:1 і боремося за Україну чи будемо далі розводити срач ? ((
Ще раз, гнидо, закрий мордяку, не треба нам зараз тут срачів. Хоча, скоріше за все, ти є просто кацапська шмара, ну тоді то в тебе робота така.
А сьогодні дехто піариться на тому , яка в нас потужна армія і мовчить
школота , що це заслуга Порошенка і украінського народу !
Тому , зтули пельку , потворо , бо люди мають добру пам'ять 😠