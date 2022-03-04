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Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

П'ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко привіз шоломи, рації та озброєння для українських воїнів, які охороняють в'їзди по дорозі з Бучі-Гостомеля на Київ. Також українським захисникам передадуть бронежилети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те, що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров’ю і потом нашу українську землю", - наголосив лідер політсили.

За словами Порошенка, війська РФ у Києві зустрінуть потужний збройний опір. Також він заспокоїв жителів столиці.

"Київ сьогодні знаходиться під захистом можливо найкращих хлопців, бійців, офіцерів, сержантського складу, які мають бойовий досвід. Які не будуть хвилюватися, коли треба відкрити вогонь. Чекаємо російських танків для того, щоб їх знищити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку – це лава підсудних в Гаазі", - наголосив п'ятий президент.

Бійці заявили Порошенку, що готові гідно зустріти ворога.

Член політради партії "Європейська Солідарність" Василь Зернецький повідомив:

"На нашому блок пості ці конструкції – я як інженер знаю, як збирати. Захищаємо наші північні рубежі, русня не пройде. Це тільки початок нашої роботи. Перетворюємо Київ на фортецю, щоб жодна падлюка не прийшла".

"Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали ... в одному взводі", – сказав учасник тероборони Артем Лісовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко в інтерв‘ю польському телеканалу: Шансів, що Путін захопить Київ, немає

Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 01
Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 02
Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 03
Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 04
Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 05
Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва 06

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Топ коментарі
+40
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04.03.2022 20:21
+35
До Зеленского питання, чому він за 3 роки не озброїв армію. Згадуєм- Порошенко не президент, презедент Зеленський, то ж претензії- туди.
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04.03.2022 20:24
+32
Он тебе что, "Укроборонпром"?
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04.03.2022 20:22
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Как купить оружие для украинских войск



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BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
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04.03.2022 20:18 Відповісти
https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/264532192516915
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04.03.2022 20:24 Відповісти
???
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Как купить оружие для украинских войск ? - спитав я у Великого Крадівничого

шо за хрєнь ви друкуєте ?
Укробонекспорт знайшов РСЗО (ви знаєте що це таке ?) та присить скинутись громадянам

а де Найом, СєрЛєщ та прочі діячі оборонки
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04.03.2022 20:51 Відповісти
❗️Расследователь Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах.

Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
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04.03.2022 20:19 Відповісти
Дай Боже
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04.03.2022 20:21 Відповісти
І де він таке каже?
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04.03.2022 20:22 Відповісти
У Геращенко вроде первого это сообщение появилосью
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04.03.2022 20:30 Відповісти
подруги муж в 79, они планировали не позже 8 числа
значит будет опережение графика
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04.03.2022 21:18 Відповісти
САШКО_WHITE

Дуже гарно. ПП - молодець і мій президент все одно.👍🏼💪✊
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Не знаю, что будет, но на север от Киева, по трассе от Вышгорода многие сёла уже неделю без света и сидят по погребам. Вообще никакой возможности выехать и связи с ними нет, зарядить телефоны нет возможности. Мои недалеко от Димера.
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Дуже гарно. ПП - молодець і мій президент все одно.
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04.03.2022 20:19 Відповісти
шоломи-це краще, ніж нешоломи.
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Хоть шлемы и б/у но это тоже очень хорошо. И Порох хоть без автомата, а то как клянешь на некоторых, так только селфятся с оружием.
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04.03.2022 20:51 Відповісти
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Лучше бы оружие привез. Вокруг блокпостов да и вообще по пригороду Киева шляется куча мужиков руки в карманах которые не могут найти оружие
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04.03.2022 20:21 Відповісти
Он тебе что, "Укроборонпром"?
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04.03.2022 20:22 Відповісти
Чому три роки не закупались каски і жилети? І лучШе, яким чином? Контрабандою протягнути?
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04.03.2022 20:23 Відповісти
До Зеленского питання, чому він за 3 роки не озброїв армію. Згадуєм- Порошенко не президент, презедент Зеленський, то ж претензії- туди.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Деяким Порох і досі в штани сере... Розмовляв з такими. Горбатих лише могила виправить.
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04.03.2022 20:29 Відповісти
Чем он тебя разочаровал, придурок? Тем, что ништяки защитникам привёз? Дебила кусок...
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04.03.2022 21:13 Відповісти
А Порошенку загранпаспорт отдали и отменили личное обязательство о невыезде? Ему суд Зеленского присудил сидеть на жопе ровно и никуда за границу не выезжать, а то тюрьма. Что Вы от Пороха хотите? Претензии? Предъявляйте в письменном виде Зеленскому
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04.03.2022 21:17 Відповісти
Ти забув, що в нього забрали загранпаспорт, і він невиїзний. Суд над Порохом ніхто не відміняв.
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04.03.2022 21:23 Відповісти
Про паспорт я вже відповів.
Образами сипляться тільки слабкі і ... .
А на твоє питання я відповів чітко - у нього політичної ваги більше, ніж у Зеленського і Кулеби разом взятих.
До речі він при владі - голова фракції.
По твоїм словам виходить, раз сьогодні він не Президент, то все, має функції волонтера виконувати? З його досвідом і можливостями?
Я рахую, що сьогодні кожен має бути там, де він (по його можливостям і вмінням) принесе найбільшу користь Україні.
Скажи прямо - волонтерська діяльність Порошенка - це вершина того, що він може?
Я думаю, що може значно більше.
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04.03.2022 21:36 Відповісти
І ще, я тобі одну розумну річ скажу, тільки ти не ображайся.
Є така старовинна (ще від Моісея) заповідь - "не створи собі кумира".
На цьому постраждали багато народів.
Недавно -німці (Гітлер)
Тепер росіяни (Путін).
От ти ( і ще один) тільки почули від мене критику Порошенка і накинулися, як..... .
Що значить, Порох (за якого я голосував і поважаю) - святий? Помилятись не може? Критикувати його (не гавкати типу барига і т.д, а саме критикувати по справі) табу?
От таке відношення до лідера (він завжди правий! не сміти навіть зморщитись в його бік!)і приводить до вище вказаного.
Задумайся над цим.
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04.03.2022 22:38 Відповісти
Довбойоб, а Порох у нас зараз хто? Президент? Прем'єр? Міністр закордонних справ? Можливо посол? Можливо представник України в ООН? Ти хоч думай, що пишеш, пришелепок. Про заборону на виїзд за кордон люди тобі вже написали... Ось так у зрадойобів завжди: купа претензій, але не за адресою.
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Якщо Порох виїхав би за кордон, то купа сергей осадчих першими б заголосила - Дивиться, Петя втік із Київа і краще б на блокпосту стояв! Пам'ятаєте як вони волали напередодні війни, коли Порох був у Польщі?
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Александр Карин

Деяким Порох і досі в штани сере... Розмовляв з такими. Горбатих лише могила виправить.
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04.03.2022 21:42 Відповісти
С оружием огромная проблема . Десятки тысяч готовы защищать Украину с оружием в руках. Везде одно и то же ждите вы в запасе. А что ждать когда нужно убивать не останавливаться .
Очень похоже на саботаж. Мне вот интересно где все стрелковое оружие которого было как грязи ... Хотелось бы получить ответ с МО . Может пора уже кого то за яйца повесить .... Просто невозможно смотреть как народ с голыми руками под танки бросаеться
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04.03.2022 20:29 Відповісти
у бомжей ватных одолжить на время
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04.03.2022 21:11 Відповісти
Вісім років іде війна , який ресурс автомата , скільки їх за роки війни виведено з ладу ? навіть "грязь" має властивість із часом на сонці висихати ((
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04.03.2022 22:40 Відповісти
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04.03.2022 20:21 Відповісти
А может платить будут за убитых оленей ( кацапов)
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04.03.2022 20:22 Відповісти
ООО!!олень(шойгу)равно как и ,,стерх"(пыня) дорого стоят!!за такие трофеи всю страну (мировое сообщество) как минимум дважды отстроит!!
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04.03.2022 20:44 Відповісти
як рахувати? по головах чи по загальній вазі?
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04.03.2022 20:53 Відповісти
Так він і міняв. На відміну від найвеличнішого будівельника доріг для танків.
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04.03.2022 20:28 Відповісти
якщо є бажання, давайте срач піднімати після перемоги. Зараз недоречно.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
Напишіть це Андрійчуку, який провокує срач.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
я не особисто до вас, у цій гілці просто написав, якщо не так, пробачте
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Хто наживався на війні?
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04.03.2022 21:47 Відповісти
А він і змінював, тільки нарід чекав ковбасу по 2,20. Хто хотів- все бачив. При Порошенко Київ не був в оточенні і ми не сиділи в бомбосховищах. То ж не тринди
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04.03.2022 20:28 Відповісти
Не хочется сраться в это время, но, не выдержал. "При Порошенко такого не было"... А, что "спецоперацию" пуйло начал при Порошенко?
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04.03.2022 20:37 Відповісти
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Знаю. Мне три аккаунта забанили здесь. Но, сейчас (тьху, тьху), нету того срача, что был дней десять назад. И меня из бана выпустили...
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04.03.2022 23:09 Відповісти
он и изменил...но ватный нарит похерил все изменения
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04.03.2022 20:29 Відповісти
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Яке ти тупе якщо таке пишеш
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04.03.2022 20:33 Відповісти
ти думаєшь найвеличніший своїм розумом зараз керує ? охохохо, скільки ще роботи...
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04.03.2022 20:34 Відповісти
можливо, але є ще інше. Не раз чув від знайомих, що Порошенко втік за кордон. Щось їм треба відповісти.
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04.03.2022 20:36 Відповісти
Вопрос к тем,кто пишет.
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04.03.2022 20:38 Відповісти
І не кажи. От, якби то Бєня чи Зєля зробили тоді так, тоді можна. Хоча про то також не напишуть, бо ж Бєня, пілять вдушиться, а не закупить. Правда ж? А тепер по-суті. Писати треба, бо то є ПОЗИТИВНА новина, а їх, тих позитивних новин нам ну дуже зараз потрібно. І ще, ну нахрена ви ідіоти срач починаєте, бо то Порошенко? А? Чому, ніяк то гімно зі своїх штанів не витрясете, яке він вам там накладає? Ну скажіть придурки, хіба то зараз на часі?!
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04.03.2022 20:38 Відповісти
По перше про ідіота засунь це собі в дупу, по друге зараз не час взагалі писати про таке, є президент якій керує, якій не втік, так є багато питань до нього але не зараз. Зараз не можна срач робити, тільки не зараз. Піар теж це срач. Президент навпаки повинен робити піар бо він президент і всі не тільки в України але за ії межами повинні бачити що він президент Зеленский з народом, він у Києві та він працює. Всі інші хто немає відношення до влади не повинні виставляти свою допомогу як піар, я дуже радий що від Порошенко допомога прийшла цім бійцям, навіть впевнений що він може вже багато раздав шоломів це дуже й дуже велика користь. Просто фото та відео можна зберегти у сімейному архіві, нам це не обов'язково знати. Люди зі всього світу перекидають гроші, речі, шоломи, броню, але фото не роблять. Я знаю людину яка вже більше 600 000 € кинула на все це, але він каже що не хоче щоб хтось про це знав просто це його внесок у нашу з вами перемогу.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
От пілять! Пише і фотографує не він, пишуть і фотографують його! Різницю розумієш? То є раз. І про тих 600000 також пишуть! Про треба писати, і то голосно, бо то ДАЄ НАДІЮ, підносить дух і настрій, а без того війни не виграють! Ну а про зеленського краще мовчи. Тут уламок ракети чого вартий. Заміть, не шоломи і зброю теробороні, а уламок НА ЙОГО дачі. Так що закрий пашталаку ліпше. Не треба було зараз про то, але ж ти дурню не вмовкаєш.
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Поки Порошенко був президентом - про те що він робив для армії за власні кошти теж ніхто не знав , і це не 600000 євро були а мільйони ; у той же час дехто називав Україну жінкою легкої поведінки , знімав фільми у кацапії , там з концертами виступав і ****@кав про бізнес на крові (( Нині у нас новий рульовий - чому людина яка тепер не є президентом повинна ховати свою допомогу армії від інших ? Тому що вам так хочеться ? Так я інший приклад наведу - два тижні тому дехто шашлики закликав смажити , а Порошенко колотився де тільки міг що кацапи готують напад (( Нині можна різні версії висувати , але х.з. як би обернулося коли б Порошенко виступив на безпековому форумі куди його нинішні не пустили ....... Порошенко десь нині критикує дії влади - Ні ! Порошенко заважає обороні держави - Ні ! Чи показує Порошенко приклад іншим допомагати військовим і у цій ситуації - Так ! І врешті-решт як на мене особисто , то мені сьогодні пох. чи сидить Зеленський у Києві , чи кудись утік , бо не він планує оборону а головнокомандуючий ЗСУ. А от те що Порошенко у Києві вселяє більшу надію на наш успіх аніж щоденний P.R. декого у зеленій футболочці ((
Ну що - 1:1 і боремося за Україну чи будемо далі розводити срач ? ((
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Залиште свої здогади про походження амуніції здогадами для самого себе , бо я багато можу написати чому саме так а не інакше ; як приклад чому на початку коронавірусної проблеми Порошенко відновлював непридатні ШВЛ а не нові привозив , чому системи відеоконтролю для військовиків не сам купляв а намагався людей долучити з їхніми внесками і т.д. .......... бачите шолом без пакування , в курсі скільки їх із Австрії нелегально до України завезли і тут на цьому гроші роблять ? Думаєте що людина яка за свої кошти відновила систему ППО Києва опуститься до рівня роздавання кимось закуплених касок ? (( Якщо дійсно так - то ви не українець. Це у ваших краях діти на вечері у батьків за себе платять , у нас так не прийнято (( На цьому припиняємо , у нас із вами різні погляди на цей світ ! Всього вам доброго у Австрії , а мені і в Україні чудово після війни буде ((
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04.03.2022 22:30 Відповісти
Завдяки Порошенко та Авакову я у Австрії, зараз більше користі від мене було б в Україні, але нажаль кордон для таких як я закритий знову ж такі завдяки вашому колишньому президенту, якій добровольців сажав по буцигарням. Доречі ніякої амністії для добровольців й Зеленский не зробив, когось там відпустили але нормальні бійці ще у СІЗО, бо просто немає до них справи. Про Петю будь ласка мені більше не пишіть, я не бажаю срач коли на дворі війна.
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04.03.2022 22:37 Відповісти
Не завдяки Порошенку і Авакову, а завдяки, треба розуміти, ЗАКОНУ. Прищемили тобі хвостика, о ти втекло від ЗАКОНУ до Австрії зі всім накраденим, а тепер сичиш звідти. Ну, типу, Фірташа. То не ти там, часом? Він ж також з Заходу і також знає слова шанці чи ґельма (хелма). Але тоді не автомат а штурмґевер мав би бути.
Ще раз, гнидо, закрий мордяку, не треба нам зараз тут срачів. Хоча, скоріше за все, ти є просто кацапська шмара, ну тоді то в тебе робота така.
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05.03.2022 08:32 Відповісти
Ага, краще про три спроби вбивства розповідати і уламок ракети в дворі держдачі)))
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04.03.2022 20:38 Відповісти
Іноді це теж треба
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04.03.2022 21:04 Відповісти
Это гораздо лучше чем хамить нашим защитникам про "нелоха" и срывать гособоронзаказ. А, да, еще это лучше чем слышать раскаты грома на передке сидя в кукурузе под шлемом-грибочком.
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04.03.2022 20:40 Відповісти
Згідний, що зараз тільки дурні можуть виясняти де винен чи ні Порошенко/Зеленський. Йде війна і треба боротися всім разом. На рахунок піару...не думаю. В перші дні війни він вже передавав ТРО Киева кулемети і навіть бронемашину. Та й особисто мені в данній ситуації насрати вкрав він це озброєння, купив чи провіз контрабандою, якщо це допоможе в війні і збереже життя хоть одному воїну.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Чуваче , а хто армію створив , починаючи із 2014 року , не Порошенко ?

А сьогодні дехто піариться на тому , яка в нас потужна армія і мовчить
школота , що це заслуга Порошенка і украінського народу !

Тому , зтули пельку , потворо , бо люди мають добру пам'ять 😠
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Херсонцы не берут подачки от оккупантов.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
А то часом не німецькі шоломы
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04.03.2022 20:43 Відповісти
Я прикинул, уже тыщ 30 должно быть трофейных автоматов. Хочу очень такой, с небольшим бк и парой рожков.
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04.03.2022 20:45 Відповісти
До Бучі - там лежать , через екран не дістанеш ((
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Нажаль далеченько ((( У тероборону не беруть, думаю мож трофейнi зараз не дуже дорогi
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04.03.2022 21:16 Відповісти
Укрзалізниця працює як годинник (( і навіть за білети гроші не беруть (( велкам Буча ,Ірпінь ,Макарів , Бровари , Гостомель , Миколаїв , Харків , Чернігів ,Суми , а до Маріопуля взагалі можна пішки добратися вже із своїм автоматом !
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04.03.2022 21:52 Відповісти
а что есть разница??понятно!! немецкие безмозгие головы точно не защищают!!
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04.03.2022 20:47 Відповісти
не парься!!немцы с ихней бюрократией!!пока передадут(каски) как минимум эта война закончится!!
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04.03.2022 21:05 Відповісти
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Порох красава Україна тримайся ми всі за тебе
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04.03.2022 21:14 Відповісти
 
 