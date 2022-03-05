Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Підрозділи окупантів з "ЛДНР" відступили на Харківщині після того, як в Луганській області росіяни окупували окремі населені пункти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.

"Під Харковом підрозділи Збройних сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР на окуповані території Луганської та Донецької областей після окупації окремих населених пунктів в Луганській області.

Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів.

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Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадниками.

Перемога за нами. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.









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