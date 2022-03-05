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Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи окупантів з "ЛДНР" відступили на Харківщині після того, як в Луганській області росіяни окупували окремі населені пункти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.

"Під Харковом підрозділи Збройних сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР на окуповані території Луганської та Донецької областей після окупації окремих населених пунктів в Луганській області.

Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині внаслідок російського нападу вже загинули 188 людей, з яких 122 цивільні, - поліція

Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадниками.

Перемога за нами. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська 01
Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська 02
Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська 03
Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська 04

Також читайте: ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+70
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05.03.2022 11:48
+54
Одна нога здесь -другая там.
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05.03.2022 11:48
+54
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05.03.2022 11:56
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05.03.2022 13:07 Відповісти
ты свиноцабака читай ещё раз...!\ты ******** реалистичный - это аксиома...!\
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05.03.2022 13:21 Відповісти
Пшел вон.
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05.03.2022 12:09 Відповісти
На третьому фото щось подібне на станцію супутникового зв"язку"Крастал АВ". Якщо так то це розробка мінімум 1984року.
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05.03.2022 12:02 Відповісти
No Name7 минут назад


В правительстве заявили, что санкции не окажут не какого воздействия на экономику. Россияне уже сей час могут ощутить ее рост. Вместо процессоров Intel/AMD было принято решение разработать процессоры нового поколения на базе электроника 24, его решили назвать Brevno 1.0
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05.03.2022 12:41 Відповісти
Кацапи настільки тупі, що кажуть, що на сході ЗСУ воюють з народною міліцією ДЛНР
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05.03.2022 12:05 Відповісти
Ноги кацапов больше не будет в Украине.
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05.03.2022 12:08 Відповісти
Чей туфля)?
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05.03.2022 12:09 Відповісти
Цензор занялся проспамливанием товаров произведеных на удмуртии. Это ведь неприкрытая реклама фабрики "мордовский лапоть"
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05.03.2022 12:11 Відповісти
Ох ти ж ***... Пересувний крематорій згорів.
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05.03.2022 12:12 Відповісти
Шо там на півдні? не чутно
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05.03.2022 12:14 Відповісти
Ярослав Савчук
Ну тепер все зрозуміло

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05.03.2022 12:20 Відповісти
хто знає - що то за техніка зліва? Танк, не танк...
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05.03.2022 13:07 Відповісти
Кажуть, що танк.
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05.03.2022 13:12 Відповісти
якийсь саморобний
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05.03.2022 13:18 Відповісти
танк без активної броні виглядає досить дивно. І башта не дуже схожа на танкову.
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05.03.2022 13:20 Відповісти
На форумі багато мужчин, нехай ідентифікують.
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05.03.2022 13:22 Відповісти
Т 72 только голый совсем
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05.03.2022 13:37 Відповісти
Тупі дамбасята - вірили що ***** буде за них. ***** навіть не рахує їх москалями. Ходаковский чи то гіркін десь писали давніше "Всьо адно хахли, немного нетакие но хахли". Нехай ******** зашчишчать республику от мишебратьев
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05.03.2022 12:21 Відповісти
Підірвали москаля край дороги,
Летять руки, летять ноги, летять роги ...
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05.03.2022 12:24 Відповісти
За мародерство, розбій, вбивства... відповідальність смерть. Ми на своїй землі. З нами правда, воля, ПЕРЕМОГА.
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05.03.2022 12:26 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:27 Відповісти
Scorpman Y Лицо ***** уже сохранять поздно , пытается сберечь Жопу . Поэтому и полетел в Вашингтон
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05.03.2022 12:35 Відповісти
Sergey Yatcenuk У нас уже подписало петицию пять человек Это не сложно .
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05.03.2022 12:36 Відповісти
Чей туфля?
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05.03.2022 12:44 Відповісти
Берц напрягает. У кацапов берцы черные укороченные кирзачи с дырками для шнурков
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05.03.2022 13:41 Відповісти
кацапчик какой-то без ножки поковылял... но не далеко
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05.03.2022 13:46 Відповісти
- Чей туфля?
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05.03.2022 21:54 Відповісти
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