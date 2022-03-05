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Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України взяли в полон двох російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"День десятий. Під час боїв військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон двох окупантів, яких Путін послав на вірну смерть. Їм пощастило, вони живі. Іншим оркам не пощастило. Їхні нікому не потрібні трупи залишилися на полі бою. Перемога за нами!", - йдеться у повідомленні. 

Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 01
Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 02
Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 03

Також читайте: Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців

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Топ коментарі
+21
Сука.. які ж вони опудала, блять.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
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05.03.2022 13:19
+21
не знаю откуда инфа, но пишут такое:

Александр Коваленко
@zloy_odessit

Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
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05.03.2022 13:20
+18
бомжі якісь
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05.03.2022 13:18
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це якось не правильно
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05.03.2022 13:17 Відповісти
Все вірно - здаватися у полон не страшно, ніхто там не знущається. Мотивують правильно. Не треба повторювати помилку фюрера в 40х коли спочатку вели себе адекватно, а потім почали знущатись і тим самим об'єднали союз в один кулак.
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05.03.2022 13:21 Відповісти
А подумай скільки треба і чого щоб утримувати їх ? І те що - одна справа коли здалися в полон, а друга справа - коли взяли в полон.
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Найманців, пілотів та артилеристи й ракетників що стріляють по цивільних треба після отримання інформації карати за Законом війскового часу. Строковиків слпляків й тих шо склали зброю без бою треба брати й ставитися як того вимагає Закон про поводження з полоненими.
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05.03.2022 13:37 Відповісти
дійсно - орки на фото... с зайвою хромосомою
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05.03.2022 13:23 Відповісти
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Не надо было брать в плен.
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05.03.2022 13:18 Відповісти
обмінний фонд, проте селяни з автоматами і лопатами не знають що це таке.
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05.03.2022 13:22 Відповісти
бомжі якісь
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05.03.2022 13:18 Відповісти
ох и zlo ********.настоящие орки
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05.03.2022 13:19 Відповісти
****.. які ж вони опудала, *****.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
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05.03.2022 13:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500067792913063940
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05.03.2022 13:20 Відповісти
не знаю откуда инфа, но пишут такое:

Александр Коваленко
@zloy_odessit

Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
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05.03.2022 13:20 Відповісти
Хотілось, щоб інформація підтвердилась
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05.03.2022 13:32 Відповісти
а не писали ГДЕ он вешался?
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05.03.2022 13:32 Відповісти
нажаль, это пока все, что мне известно.....
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05.03.2022 13:34 Відповісти
нажаль... ну, зачекаемо, може щось ще з'явиться.
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Последнее фото...шо за Магомаев Муслим, или єто Пушкин после утюжка?
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05.03.2022 13:21 Відповісти
это его последнее еволюционное создание которое пресеклось в Украине
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05.03.2022 13:27 Відповісти
на першій фото-даун
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05.03.2022 13:22 Відповісти
Пощастило.
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05.03.2022 13:23 Відповісти
А морды ну прямо породистые русские
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05.03.2022 13:23 Відповісти
Алкани якась, а не вояки...
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Взяли і не з'їли..
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05.03.2022 13:26 Відповісти
Цезор - эти бомжи не пилоты. Поставьте правильные фото видео- уже есть в нете.
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05.03.2022 13:26 Відповісти
Прочитай уважно новину-з чого ти взяв що то пілоти?
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05.03.2022 13:33 Відповісти
******, реально орки. Було б краще, якби і їм не пощастило. У нас цього сміття вже ***** і більше.
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05.03.2022 13:27 Відповісти
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Ну и элита.....
Где они этих бомжей находят

Один кадр краше другого
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05.03.2022 13:31 Відповісти
У них других нет, они все такие
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05.03.2022 14:20 Відповісти
Того орка на другому фото треба замочити, на морду як рецидивіст натуральний або найманець
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Повтор. Взяти одна справа. Здалися - інша. В першому випадку - розстріляти
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Слушайте, а второй это не тот из двоих которых брали в плен ещё при АТО а потом на Савченко обменяли, забыл фамилию напрочь
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05.03.2022 13:33 Відповісти
Єлітний спецназ рабсіянскіх бомжів !
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05.03.2022 13:44 Відповісти
У армії рф закінчився червоний скотч. Це їм вже всьо, торба!
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05.03.2022 13:46 Відповісти
Ви тількі подивіться на ці "інтелектуальні" мордяки?
Мавпи в одязі.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
 
 