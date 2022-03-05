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Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України взяли в полон двох російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"День десятий. Під час боїв військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон двох окупантів, яких Путін послав на вірну смерть. Їм пощастило, вони живі. Іншим оркам не пощастило. Їхні нікому не потрібні трупи залишилися на полі бою. Перемога за нами!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Sytnyk Igor
показати весь коментар05.03.2022 13:19
+21 Йцу Кенг 07b0c614
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+18 владимир культенко
показати весь коментар05.03.2022 13:18
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Александр Коваленко
@zloy_odessit
Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
Где они этих бомжей находят
Один кадр краше другого
Мавпи в одязі.