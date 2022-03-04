Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців

Опубліковано перший список російських військовослужбовців, які попали у полон після вторгнення до України.

Список опублікував на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.







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