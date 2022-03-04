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Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Опубліковано перший список російських військовослужбовців, які попали у полон після вторгнення до України.
Список опублікував на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 atv1204 atv
показати весь коментар04.03.2022 14:35
+21 Вася Шевченко f77d76ba
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+19 Hanka Panyanka
показати весь коментар04.03.2022 14:34
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Будь ласка, зачекайте...
что их опять увезли на "учения" и они пополнили слабеющую гидру своими отожравшимися рожами?
Только их ни кто НЕ выпустит в Украину
не верьте кацапофашистам!
на мордоре, более 60% кацапов - поддерживают бомбежки мирного населения в Украине..
Наших синів вбивають і калічать , а ми віддаватимемо цих вбивць іхнім матерям ?
Щось не то діється з нашою владою , якщо це правда 😡