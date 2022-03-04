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Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковано перший список російських військовослужбовців, які попали у полон після вторгнення до України.

Список опублікував на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців 01
Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців 02
Опубліковано перший список полонених російських військовослужбовців 03

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Топ коментарі
+23
если их отпустить, то они снова придут в Украину убивать украинцев..
не верьте кацапофашистам!
на мордоре, более 60% кацапов - поддерживают бомбежки мирного населения в Украине..
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04.03.2022 14:35
+21
прям таки - выдавать?!
что их опять увезли на "учения" и они пополнили слабеющую гидру своими отожравшимися рожами?
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04.03.2022 14:33
+19
не надо их отдавать, они снова пойдут воевать или их пошлют искупать "вину"
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04.03.2022 14:34
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А на наших чого не обмінюють?
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04.03.2022 14:32 Відповісти
Расстрелять нахер. 2 раза.
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04.03.2022 14:32 Відповісти
Фашистів в полон не беруть.
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04.03.2022 14:32 Відповісти
прям таки - выдавать?!
что их опять увезли на "учения" и они пополнили слабеющую гидру своими отожравшимися рожами?
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Спочатку всіх зробить інвалідами... потім в руки матерям
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04.03.2022 14:40 Відповісти
З язика зняв. Віддавати без однієї ноги (забирати як трофей, можна лева прокормити в зоопарку). Зато живий, ми ж гуманна нація
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04.03.2022 15:31 Відповісти
Перечитав весь список Аж сіпнувся - у списку дівоче прізвище дружини Думав - "племінничок" Але дивлюся - ім"я й по-батькові інші
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04.03.2022 15:29 Відповісти
Прежде чем выдать их провезут по улицам, чтобы они сравнили картинку на земле и в их телевизоре.
Только их ни кто НЕ выпустит в Украину
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04.03.2022 15:38 Відповісти
та не віддавати,йома йо,буде як у Рядовому Райані-відпустили німця,а він з дружками повернувся і далі вбивав.Не відпускати,не бути такими добренькими.
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Тільки обмін.
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04.03.2022 14:34 Відповісти
не надо их отдавать, они снова пойдут воевать или их пошлют искупать "вину"
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04.03.2022 14:34 Відповісти
если их отпустить, то они снова придут в Украину убивать украинцев..
не верьте кацапофашистам!
на мордоре, более 60% кацапов - поддерживают бомбежки мирного населения в Украине..
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04.03.2022 14:35 Відповісти
или еще вариант - выдавать.. хер сними выдавать, давая им и мамашкам пару-тройку раша-трупов в нагрузку... най везут в родную говень...с радостной песней... а то нахер нам это собирать-прикапывать?
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04.03.2022 14:36 Відповісти
милосердие это хорошо,и вроде бы все правильно,но надо думать и о своих-у них тоже есть матеря которые плачут иждут.
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04.03.2022 15:15 Відповісти
Систематизируйте и с фотографиями выставляйте списки в Сеть, в том числе и для аудитории на Рашке, а то там уже намылились на 15 лет сажать за "фейки", что особенно смешно слышать от самых лютых фейкомётов
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04.03.2022 14:37 Відповісти
За віком, строковиків майже нема, самі контрактники.
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04.03.2022 14:38 Відповісти
выдавать матерям оккупантов, убивавших наших пацанов??? шо совсем охренели??? либо меняйте на наших пленных ребят, либо в расход эту шваль ... он через неделю после возвращения в московскую орду опять сюда "на учения приедет", тварина свино-собачья
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Нахера их отдавать ? А кто отстраивать разрушенное будет! Завалы разбирать! Нагадили пусть после себя уберут ! Лет 10 каторжных работ по 16-18 часов и наше радушие впридачу! А потом пусть и мамки приезжают!!!
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04.03.2022 14:42 Відповісти
Та ніхто там за полоненими не плаче, як на картинці показано! Всі в Росії навіть зараз вважають що путін робить правильно що бомбить Україну! Очніться, там країна дегенератів!
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04.03.2022 14:46 Відповісти
Их больше нет - матери скажут что такого сына у них не было.
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Херащенко внеси дополнение, что после войны когда оккупанты ***** с нашей территории
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04.03.2022 14:53 Відповісти
Землячок, курянин є сволота
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Вроде как Ю. Бутусов ясно сказал: -Не отдавать! Пусть приезжают,пусть находятся рядом со своими сыновьями,-но пусть побудут под бомбежками,как украинские женщины!
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04.03.2022 15:02 Відповісти
Геніально! Хочеш сина їдь до Чернігова
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05.03.2022 01:44 Відповісти
***** там крисчани є зрадники і їх відпустить?
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04.03.2022 15:05 Відповісти
Щоб забрати сина потрібно щоб приїзджала вся рідня, мінімум 10 людей, й 3-5 років за їжу цілими родинами відновлювали інфраструктуру!!! І тільки після того відпускати!
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04.03.2022 15:18 Відповісти
а міста хто відбудовувати буде?
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04.03.2022 15:21 Відповісти
А наших полонених , які роками сидять на Донбасі і на росії , обміняти не хочуть , ні?
Наших синів вбивають і калічать , а ми віддаватимемо цих вбивць іхнім матерям ?

Щось не то діється з нашою владою , якщо це правда 😡
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04.03.2022 15:26 Відповісти
З нею завжди було щось не те. Але цього разу це вже занадто.
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04.03.2022 16:08 Відповісти
А накуя? Віддавати? Хто відбудовувати буде державу?????
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04.03.2022 15:37 Відповісти
Чого ви "срач" розвели? Я так розумію що "мамам віддавать" будуть саме в обмін на тих наших хлопців хто до них у полон потрапив!
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Не дочекається. Іпотеку потрібно гасити.
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04.03.2022 15:44 Відповісти
Нехай відбудують країну, а потім уже до мами.
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04.03.2022 16:01 Відповісти
Хай копають рови та закопують в них своїх 200-х, а не до мамочок на рашу.
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04.03.2022 16:04 Відповісти
Яка безграмотність називати кацапів українськими іменами та по батькові. Вони правила вивчали ? Іноземні імена, по батькові, прізвища - не перекладаються і не адаптуються
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04.03.2022 16:05 Відповісти
Що за ідіот прийняв таке мудре рішення? Невже Бубочка знову повернувся?
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04.03.2022 16:06 Відповісти
скилькі цапів взагалі у том списку?
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04.03.2022 16:28 Відповісти
 
 