14483 22
Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці спільно із представниками територіальної оборони в місті Лисичанськ на Луганщині затримали чергового коригувальника вогню окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевих правоохоронців.
"Національною поліцією разом з представниками Територіальної оборони в місті Лисичанськ Луганської області затримано чергового коригувальника. Спільна робота національної поліції та Територіальної оборони вже дає свої плоди. Підтримуємо порядок і ведемо країну до перемоги! Долучайтесь до Тероборони Луганщини. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Borya Telegin
показати весь коментар05.03.2022 13:38
+16 Roman I 19915c5b
показати весь коментар05.03.2022 13:37
+13 Gyro
показати весь коментар05.03.2022 13:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вот честно, вот для того чтобы что?
Судить? Ну так это 3 года условно...
Обменять на кого-то? Так оно нах никому не нужно...
Для чего вы их задерживаете?