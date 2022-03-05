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Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці спільно із представниками територіальної оборони в місті Лисичанськ на Луганщині затримали чергового коригувальника вогню окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевих правоохоронців. 

"Національною поліцією разом з представниками Територіальної оборони в місті Лисичанськ Луганської області затримано чергового коригувальника. Спільна робота національної поліції та Територіальної оборони вже дає свої плоди. Підтримуємо порядок і ведемо країну до перемоги! Долучайтесь до Тероборони Луганщини. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

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Топ коментарі
+18
Ну этих-то можно сразу после съёмки выводить в распыл.Мыши знали на что шли
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05.03.2022 13:38
+16
Тварюка!
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05.03.2022 13:37
+13
Розстріляти після допиту💥
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05.03.2022 13:38
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як їх земля носить(
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05.03.2022 13:37 Відповісти
Тварюка!
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05.03.2022 13:37 Відповісти
Ну этих-то можно сразу после съёмки выводить в распыл.Мыши знали на что шли
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Розстріляти після допиту💥
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Согодні день смерті Сталіна,хороший день для всієї України!!!!
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05.03.2022 13:40 Відповісти
Честно, просто сразу за законом военного времени...в печенках уже эти конченные
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05.03.2022 13:41 Відповісти
ААААА, Италия арестовала недвижимость Соловьева на острове Комо. Две виллы!!!
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05.03.2022 13:42 Відповісти
Комо это озеро
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05.03.2022 13:43 Відповісти
Мабуть обмовилась людина
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05.03.2022 13:51 Відповісти
отдать родственникам погибиших. пусть сами решают его судьбу
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05.03.2022 13:42 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 13:43 Відповісти
Поставить корректировку и привязать его на этом месте.
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05.03.2022 13:44 Відповісти
В артилерії, при стрільбі з закритої вогневої позиції "стріляючий" є той, хто дає цілавказання на вогневу позицію зі спостережного пункту. На основі його команд на вогневій позиції вводяться у прицільній пристрої відповідні коректури,- приціл, та кутомір. Тому з ними одна розмова,- "куля в лоб, так куля в лоб". Хлопці з ССО, - скільки можна проявлятись гуманність, - пацан сказал,- пацан сдєлал, що не так. До того ж будь-які положення Женевської конвенції тут не конають, затримані не у військовій формі, а значить терористи, та й рашка нам ніби війну і не оголошувала,- якось-такось
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Затримали для чего?
Вот честно, вот для того чтобы что?
Судить? Ну так это 3 года условно...
Обменять на кого-то? Так оно нах никому не нужно...
Для чего вы их задерживаете?
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05.03.2022 13:49 Відповісти
тварюка..таких треба довічникам в камеру як іграшку
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05.03.2022 13:49 Відповісти
По пальцам утюгом.
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Після фотосесії, я сподіваюся, його трохи підрихтували? Щоб у своїй сечі лежав.
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05.03.2022 13:56 Відповісти
До стінки тварюку 😡
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05.03.2022 13:57 Відповісти
дайте забити його прикладом!!!
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Та відірвіть йому зуби і яйца
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05.03.2022 14:17 Відповісти
його чекає тривала денаціфікація
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05.03.2022 14:18 Відповісти
Бажаю усім коригувальникам ворожих обстрілів відчути на собі рукодупість кацапів та власноруч спіймати їх снаряд.
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05.03.2022 14:19 Відповісти
 
 