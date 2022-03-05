Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО

Правоохоронці спільно із представниками територіальної оборони в місті Лисичанськ на Луганщині затримали чергового коригувальника вогню окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевих правоохоронців.

"Національною поліцією разом з представниками Територіальної оборони в місті Лисичанськ Луганської області затримано чергового коригувальника. Спільна робота національної поліції та Територіальної оборони вже дає свої плоди. Підтримуємо порядок і ведемо країну до перемоги! Долучайтесь до Тероборони Луганщини. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення