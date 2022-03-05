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Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок. Місцева влада попереджає про загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.

Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок 01

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
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05.03.2022 16:06
+23
Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
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05.03.2022 16:07
+23
ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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05.03.2022 16:07
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Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
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05.03.2022 16:06 Відповісти
Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
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05.03.2022 16:07 Відповісти
Ні, треба повністю ізолювати їх від світу. Це буде набагато жорсткіша помста.
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05.03.2022 16:09 Відповісти
І не пускати навіть унітази мити
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05.03.2022 18:18 Відповісти
*********
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05.03.2022 16:07 Відповісти
Во всех самых худших смыслах этого слова.
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05.03.2022 16:10 Відповісти
ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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05.03.2022 16:07 Відповісти
У нас сьогодні просто врожай збитих льотчиків
https://t.me/Tsaplienko/1896
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05.03.2022 16:09 Відповісти
То вже і Маріуполь окупували?
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05.03.2022 16:11 Відповісти
Ну *** ну это обычный одноразовый вейп, это даже не фейк, это достойно срутв
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05.03.2022 16:11 Відповісти
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05.03.2022 16:13 Відповісти
Хм...
Взагалі-то на фото нутрощі одноразових електронніх цігарок.
Вибухівки не бачу.
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05.03.2022 16:16 Відповісти
накати бояры, резкость улучшится
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05.03.2022 16:28 Відповісти
Айкоси потрощені.
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05.03.2022 16:23 Відповісти
Этих тварей присыпем семечками через месяц .
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05.03.2022 16:43 Відповісти
Я кацапів звісно ненавиджу, але хіба це схоже на дитячі іграшки?
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05.03.2022 16:54 Відповісти
 
 