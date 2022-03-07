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Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цинічна поведінка засланців окупанта не перестає вражати. Неподалік н.п Луганське Донецької області окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, Василю Сліпаку, всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 30-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького.

"Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами Олегом Ганжою, Хрипун Олегом та Гаврилюк Олександром.

"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам'ятник відновимо і цілісність країни теж. Ворог буду покараний за всі злочинні дії проти українського народу!", - зазначили в бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сквер імені Сліпака офіційно з'явився у Києві

Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське 01
Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське 02
Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське 03
Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Вони навіть від нього мертвого від жаху сцуться.
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07.03.2022 13:51
+68
Ще кращий поставимо.
Горіть у пеклі, москалі!
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07.03.2022 13:50
+53
Підари кацапські.
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07.03.2022 13:50
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Підари кацапські.
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07.03.2022 13:50 Відповісти
Вони навіть від нього мертвого від жаху сцуться.
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07.03.2022 13:51 Відповісти
Ще кращий поставимо.
Горіть у пеклі, москалі!
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07.03.2022 13:50 Відповісти
які сміливі.
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07.03.2022 13:51 Відповісти
не журись Василю, не журися брате...поставимо новий... ми пам"ятаємо..
а дикій орді тільки з памя"тниками та жінками з дітьми і воювати...
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07.03.2022 13:51 Відповісти
Та цілий він! Тільки постамент ушкоджено Відновлять!
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07.03.2022 14:37 Відповісти
може й цілий... але ж скинули.. клєшенками брудними торкалися...
спасплюжити хотілі - а тільки собі карму спортили...
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07.03.2022 14:42 Відповісти
Не переживай! Правильно тут чоловік написав - то не орки (ті-б танком проїхали чи пальнули по ньому з гармати) а місцева "пи*дота" А вони лише здатні на дрібне паскудство Повернеться українська влада - вичистимо всю гниль!
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07.03.2022 14:51 Відповісти
в полон не брати, знищувати на місці, у них немає милосердя навіть до смертних, це є нелюди!
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Орду знищимо, пам"ятник відновимо. Все буде Україна
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Когось ще дивують кацапські нацики? Вони прийшли знищувати нас,тому повинні бути знищені самі.
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07.03.2022 13:53 Відповісти
Це вже не вперше. Батурин весь вирізали. Муравйов, увірвавшись до Києва, скільки тисяч вбив мирних жителів... Вони не знають пощади мирним жителям.
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07.03.2022 17:52 Відповісти
Памятник мы отстроим !
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07.03.2022 13:56 Відповісти
Пленных не брать. Раненых добивать! Ну кроме жареных бурятов, дюже вони смешные!!!
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07.03.2022 13:58 Відповісти
КАЦПАСЬКІ СМЕРДЮЧІ СВИНІ ЗДАТНІ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ БУДИНКАМИ ТА ПАМ'ЯТНИКАМИ...АЛЕ УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ ЇМ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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07.03.2022 13:58 Відповісти
Кацапы. Дикий мелкий народец.
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07.03.2022 13:58 Відповісти
Вони нє мєлкій народец, дікій да, а мелкій і гнілой народєц це білорасєяни...
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07.03.2022 14:06 Відповісти
Они даже мертвых Украинцев боятся.
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07.03.2022 13:59 Відповісти
Убий кацапа що прийшов
На вільну землю України
Пали його і ріж його

Бо він гівно а не людина...
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07.03.2022 14:00 Відповісти
Не треба класти пам'ятники таким особистостям коло дороги як алкашні яка потонула у шансови...
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07.03.2022 14:03 Відповісти
пам'ятник поставили, як я здогадуюсь, на місці загибелі.
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07.03.2022 14:14 Відповісти
Якби там не було Сліпак не заслуговує пам'ятнику коло дороги, як звичайна жертва ДТП...
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07.03.2022 14:57 Відповісти
Треба їх виганяти нахер з України. Дуже багато попустили з 24.02. Аж дуже.
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Це вони вміють добре, воювати з пам'ятниками видатним українцям!
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Не страшно, его дух с нами, я его помню и помнил без памятника, великий человек.
А они пусть усыкаются.
Он тоже там смеется над всей этой ******. И тоже со всеми в такт говорит: русский военный корабль - пошел *****!

Слава Украине!
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Подивіться з ким воюють кацапи - це жінки , пам'ятники нашим Героям і найстрашніше , так це абивство наших дітей !

Бидлота москальська , на вас чекає пекло і котли з кип'ячою смолою 😡
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07.03.2022 14:18 Відповісти
московитсько_фашистські_окупанти = військо гітлера 21 століття, які пішли війною проти України.

московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.

Станом на 10-00 годин, 07.03.2022 року, понад 11 000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.



Україна переможе !!!
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07.03.2022 14:24 Відповісти
следующий памятник сделаем стальной из кацапской бронетехники.
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07.03.2022 14:24 Відповісти
Який "героїчний подвиг" орків!!!
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07.03.2022 14:29 Відповісти
Як місцевий скажу так - то не засланці окупантів - то місцева *******.
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07.03.2022 14:29 Відповісти
ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ТРЕБА СТАВИТИ НА ПЛОЩАХ А НЕ В ЧАГАРНИКАХ
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07.03.2022 14:47 Відповісти
Памятник ему надо ставить на красной площади!
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07.03.2022 15:12 Відповісти
Саме головне, що героя Сліпака не стерти з нашої пам'яті. А це більше, ніж пам'ятна стела.
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Оркі-zombi-окупанти
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07.03.2022 17:09 Відповісти
Фашисти, одним словом...
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07.03.2022 17:19 Відповісти
Нацисти.
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07.03.2022 18:00 Відповісти
ЩЕ 10 ПОСТАВИМО !!! А ЇМ Й ПАЛКИ В ЯМУ НЕ КИНЕМО !!!
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08.03.2022 00:54 Відповісти
еще одно подтверждение, это не солдаты а бандиты и террористы. отношение к ним должно быть соответствующим.
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08.03.2022 08:12 Відповісти
Вся суть этих уродов.Героически воюют с мирными жителями и с памятниками.А как только отгребут так орут не виноватые мы - заблудилиь на учениях.Оккупанты проклятые.
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08.03.2022 10:10 Відповісти
Невже ці с"ки не розуміють, що БУМЕРАНГ ніхто не відміняв... добо""би повернеться до вас СТОРИЦЕЮ
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08.03.2022 17:11 Відповісти
Поставиимо ще кращий. А всі іхні зітремо з лиця землі щоб і сліду не залишилось від чортів.
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09.03.2022 07:26 Відповісти
 
 