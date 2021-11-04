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Новини
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Сквер імені Сліпака офіційно з'явився у Києві

Сквер імені Сліпака офіційно з'явився у Києві

Київрада перейменувала низку столичних вулиць та привласнила скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого узвозу ім'я загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Київради.

Загалом Київрада перейменувала 12 вулиць та провулків і встановила назви двох площ, скверу та вулиці.

Так, ім'ям поета, історика та громадського діяча Миколи Костомарова названо проїзд від вул. Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські липки".

Кловською назвали площу на перехресті вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова.

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Також Київрада сьогодні привласнила площі у Солом'янському районі, що на перетині проспекту Відрадний та вулиці Героїв Севастополя, назву Відрадна.

Вулиця Московська, що у селищі Жуляни тепер носитиме ім'я Григорія Гуляницького - військового, громадського діяча, шляхтича, учасника українсько-московської війни, міжусобних воєн часів Руїни.

Вулиця Народного Ополчення (Солом'янський район) тепер називатиметься Святослава Хороброго – правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, єдиного сина київського князя Ігоря та княгині Ольги.

Вулицю Молодогвардійську у цьому ж районі перейменували на вулицю Володимира Сікевича (український військовий, громадський діяч, генерал-хорунжий армії УНР). А вулицю Петра Заломова – на вулицю Феофіла Яновського (український лікар, доктор медицини, професор, член Всеукраїнської академії наук).

У Святошинському районі перейменовано:

  •  вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця, автора тексту військового маршу "Зродились ми великої години");
  •  вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця,автора проекту Конституції – Основних Державних Законів Української Народної Республіки у 1921 році);
  •  вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (княгиня Трубецька-Довгорука, військовий медик,  учасниця Визвольних змагань 1917-1921 років);
  •  провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

У Шевченківському районі нові назви отримали:

  •  вулицю Цулукідзе - перейменовано на честь українськлї письменниці Наталі Забіли;
  •  провулок Невський - тепер це провулок Нивський (історична назва).

У Дарницькому районі нову назву отримала вулиця Малоземельна – тепер вона буде вулицею Алімпія Галика (київський живописець та гравер, ієромонах).

Вулиця Курнатовського, що пролягає у Дніпровському та Деснянському районах, відтепер носитиме ім'я Остафія Дашкевича (частиною істориків згадується як організатор козацьких загонів, засновник та перший кошовий отаман Війська Запорізького).

Автор: 

Київ (19794) Київрада (804) перейменування (586) Сліпак Василь (34)


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Топ коментарі
+19
Слава настоящему Герою Украины !Вечная память!❤️
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04.11.2021 16:01 Відповісти
+18
Хоть одна новость нормальная и справедливая. Слава Герою!
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04.11.2021 15:59 Відповісти
+15
Вічна Слава Герою!
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04.11.2021 16:06 Відповісти
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Хоть одна новость нормальная и справедливая. Слава Герою!
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04.11.2021 15:59 Відповісти
Слава настоящему Герою Украины !Вечная память!❤️
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04.11.2021 16:01 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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04.11.2021 16:06 Відповісти
Ну, после Скрябина, можно и настоящего героя уважить.
А что за герои севастополя?
За царя, чи за йосю воевали?
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04.11.2021 16:23 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.11.2021 16:35 Відповісти
Героям Слава !
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04.11.2021 16:59 Відповісти
Улица Московская, что в поселке Жуляны теперь будет носить имя... ©
Отже, вулиця Московська, що розташована у самому центрі Києва (починається від М Арсенальна), поки так і залишається Московською.
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04.11.2021 17:26 Відповісти
Святослав не был единственным сыном Ольги. В летописях упоминался его младший брат. Возможно не дожил до совершеннолетия- тогда таких детей даже не брали в учет, тем более не он был наследником
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04.11.2021 18:57 Відповісти
Сколько ждать пока с проспектом Героев Сталинграда решат?
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04.11.2021 18:58 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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04.11.2021 20:50 Відповісти
 
 