Сквер имени Слипака официально появился в Киеве

Киевсовет переименовал ряд столичных улиц и присвоил скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого тока имя погибшего на Донбассе операного певца Василия Слипака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Всего Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия двух площадей, сквера и улицы.

Так, именем поэта, историка и общественного деятеля Николая Костомарова назван проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кловской назвали площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова.

Также Киевсовет сегодня присвоил площади в Соломенском районе, что на пересечении проспекта Отрадный и улицы Героев Севастополя, название Отрадная.

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Улица Московская, что в поселке Жуляны теперь будет носить имя Григория Гуляницкого - военного, общественного деятеля, шляхтича, участника украинско-московской войны, междоусобных войн времен Руины.

Улица Народного Ополчения (Соломенский район) теперь будет называться Святослава Хороброго - правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, единственного сына киевского князя Игоря и княгини Ольги.

Улицу Молодогвардейскую в этом же районе переименовали в улицу Владимира Сикевича (украинский военный, общественный деятель, генерал-хорунжий армии УНР). А улицу Петра Заломова - в улицу Феофила Яновского (украинский врач, доктор медицины, профессор, член Всеукраинской академии наук).

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В Святошинском районе переименованы:

улица Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (украинского поэта, литературоведа, автора текста военного марша "Зродились ми великої години");

улица Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (ученый-юрист, политик, общественный деятель, автор проекта Конституции - Основных Государственных Законов Украинской Народной Республики в 1921 году);

переулок Павленко - в переулок Молчуновский (историческое название);

улица Павленко - в улицу Кристины Сушко (княгиня Трубецкая-Долгорукая, военный медик, участница освободительной борьбы 1917-1921 г.г.).

В Шевченковском районе новые названия получили:

переулок Невский - теперь это переулок Нивский (историческое название);

улица Цулукидзе - переименована в честь украинской писательницы Натали Забилы.

В Дарницком районе новое название получила улица Малоземельная - теперь она будет улица Алимпия Галика (киевский живописец и гравер, иеромонах).

Улица Курнатовского, пролегающая в Днепровском и Деснянском районах, отныне будет носить имя Остафия Дашкевича (частью историков упоминается как организатор казацких отрядов, основатель и первый кошевой атаман Войска Запорожского).