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Новости
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Сквер имени Слипака официально появился в Киеве

Сквер имени Слипака официально появился в Киеве

Киевсовет переименовал ряд столичных улиц и присвоил скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого тока имя погибшего на Донбассе операного певца Василия Слипака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Всего Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия двух площадей, сквера и улицы.

Так, именем поэта, историка и общественного деятеля Николая Костомарова назван проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кловской назвали площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова.

Также Киевсовет сегодня присвоил площади в Соломенском районе, что на пересечении проспекта Отрадный и улицы Героев Севастополя, название Отрадная.

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Улица Московская, что в поселке Жуляны теперь будет носить имя Григория Гуляницкого - военного, общественного деятеля, шляхтича, участника украинско-московской войны, междоусобных войн времен Руины.

Улица Народного Ополчения (Соломенский район) теперь будет называться Святослава Хороброго - правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, единственного сына киевского князя Игоря и княгини Ольги.

Улицу Молодогвардейскую в этом же районе переименовали в улицу Владимира Сикевича (украинский военный, общественный деятель, генерал-хорунжий армии УНР). А улицу Петра Заломова - в улицу Феофила Яновского (украинский врач, доктор медицины, профессор, член Всеукраинской академии наук).

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В Святошинском районе переименованы:

  • улица Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (украинского поэта, литературоведа, автора текста военного марша "Зродились ми великої години");

  • улица Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (ученый-юрист, политик, общественный деятель, автор проекта Конституции - Основных Государственных Законов Украинской Народной Республики в 1921 году);

  • переулок Павленко - в переулок Молчуновский (историческое название);

  • улица Павленко - в улицу Кристины Сушко (княгиня Трубецкая-Долгорукая, военный медик, участница освободительной борьбы 1917-1921 г.г.).

В Шевченковском районе новые названия получили:

  • переулок Невский - теперь это переулок Нивский (историческое название);

  • улица Цулукидзе - переименована в честь украинской писательницы Натали Забилы.

  • В Дарницком районе новое название получила улица Малоземельная - теперь она будет улица Алимпия Галика (киевский живописец и гравер, иеромонах).

Улица Курнатовского, пролегающая в Днепровском и Деснянском районах, отныне будет носить имя Остафия Дашкевича (частью историков упоминается как организатор казацких отрядов, основатель и первый кошевой атаман Войска Запорожского).

Автор: 

Киев (25793) Киевсовет (1378) переименования (741) Слипак Василий (34)


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Топ комментарии
+19
Слава настоящему Герою Украины !Вечная память!❤️
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04.11.2021 16:01 Ответить
+18
Хоть одна новость нормальная и справедливая. Слава Герою!
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04.11.2021 15:59 Ответить
+15
Вічна Слава Герою!
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04.11.2021 16:06 Ответить
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Хоть одна новость нормальная и справедливая. Слава Герою!
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04.11.2021 15:59 Ответить
Слава настоящему Герою Украины !Вечная память!❤️
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04.11.2021 16:01 Ответить
Вічна Слава Герою!
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04.11.2021 16:06 Ответить
Ну, после Скрябина, можно и настоящего героя уважить.
А что за герои севастополя?
За царя, чи за йосю воевали?
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04.11.2021 16:23 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.11.2021 16:35 Ответить
Героям Слава !
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04.11.2021 16:59 Ответить
Улица Московская, что в поселке Жуляны теперь будет носить имя... ©
Отже, вулиця Московська, що розташована у самому центрі Києва (починається від М Арсенальна), поки так і залишається Московською.
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04.11.2021 17:26 Ответить
Святослав не был единственным сыном Ольги. В летописях упоминался его младший брат. Возможно не дожил до совершеннолетия- тогда таких детей даже не брали в учет, тем более не он был наследником
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04.11.2021 18:57 Ответить
Сколько ждать пока с проспектом Героев Сталинграда решат?
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04.11.2021 18:58 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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04.11.2021 20:50 Ответить
 
 