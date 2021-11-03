Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" названий населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – отметил он.

Отмечается, что многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

"В этой связи должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - добавил Креминь.

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