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Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь

Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" названий населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – отметил он.

Отмечается, что многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

"В этой связи должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - добавил Креминь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь

Автор: 

переименования (741) украинский язык (1196) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+32
Багато хто задається питанням - "Навіщо?". Але що робили комуняки, коли прийшли в Україну - змінювали назви, щоб найшвидше знищити самоідентичність. Немає українського, а є "советское". І дуже наочний приклад, це Крим. Вони кричать - "Крим рюззкий!!!". Але ж тільки поглянути на старі назви населених пунктів Криму і там Взагалі немає нічого, пов'язаного з московітами.

Тому зміна назв, це приВентивний захист від "Адин народ".
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03.11.2021 17:11 Ответить
+17
Підтримую. Жодної російської присутності не повинно залишитись на теренах України. Ми повинні нарешті визнати, принаймні публічно, що перебування у складі російської імперії, а потім совка це була окупація. Тому все російське це окупаційне маркування, якого треба позбутися.
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03.11.2021 19:29 Ответить
+11
Не переіменувати, а повернути українські назви.
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03.11.2021 17:32 Ответить
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У тех кто "какая разница" жизнь не наладится никогда.
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03.11.2021 23:47 Ответить
Маріупіль- Домаха

Севастопіль- Херсонес, Балаклава- Чембало
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03.11.2021 21:04 Ответить
Вы забыли, что Мариуполь при коммунистах Ждановым назывался.
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03.11.2021 21:37 Ответить
Маразм клоунов крепчает.
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03.11.2021 18:45 Ответить
"

Добре пам'ятаю з дідусевих розповідей, що назва села походить від пана, який був "переводчиком". Хто він? Чому саме на його честь назвали улюблене село мого дитинства? Ось про що розповідав дід босоногому онукові довгими годинами сидячи на лавці біля свого обійстя, а мала дитина із захватом вбирала в себе розповіді про давнину.

Спогади старожилів різняться, відомості ХІХ - ХХ ст. дуже скупі та інколи суперечливі, ранні дослідження про походження назви Переводчикового не зафіксовані документально.

Тому, досліджуючи історію відомих родів, які проживали навколо гоголівської Яновщини, переглядаючи історичну літературу, матеріали, документи, я шукав ранні згадки про село Переводчикове. І мої сподівання увінчалися успіхом.

До найближчого оточення Гоголів-Яновських протягом кількох поколінь належали Данилевські. Лев Данилевський був ровесником діда Миколи Гоголя Опанаса Дем'яновича і його найближчим сусідом. Левко Данилевський мав 22 хати у хуторі Купчинському (Яновщині), а також маєтності у містечку Шишаках, селі Перевозі та Пришибі. У 1766-1767 рр. він служив Миргородським полковим хорунжим, мав звання бунчукового товариша. У 1782 році перебував на посаді Миргородського повітового скарбника. Це була на той час дуже поважна посада.

У книзі "Миргородщина: козацька і гоголівська" краєзнавець Людмила Розсоха згадує родича Лева Данилевського Івана (можливо, це був брат). Іван Данилевський, маючи добру освіту, у 1770 р. служив у Петербурзі перекладачем Державної колегії іноземних справ. Він був першим в українському роді Данилевських, від кого пішла традиція служити в північній столиці тодішньої Російської імперії. Іван успадкував від батьків маєтності у двох сусідніх селах Миргородського полку - Олефірівці і Семереньках.

Родину Івана Данилевського у гоголівському краї прозивали за його службовою посадою "Переводчиками". Можливо, Іван мав маєтності і поблизу Переводчикового, приїжджав до Левка Данилевського на гостину в хутір Купчин, де міг зустрітися зі своєю майбутньою дружиною "Переводчицею". У 1781 р. вона мала у Шишацькій сотні хутір за дві версти від гоголівської Яновщини. Аж до початку ХХ ст. населений пункт зберігав свою назву - Переводчиків хутір (за деякими відомостями, "деревня Переводчиков"). Пізніше, як зустрічаємо у документах, - село Переводчикове, до складу якого ввійшли козацькі хутори, кутки Чмирі, Омелянки, Сліпці та Гончарі.
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03.11.2021 18:46 Ответить
Так звана народна етимологія походження назв найчастіше не відповідає дійсності.
Ви згадали про "село Перевіз" ("Перевоз"). Варто поритися у цьому напрямку.
А чи не пов'язані ці дві назви? Наприклад, як називали селяни вихідців із села Перевіз? Чи не "перевозчиками"? А якщо, наприклад, нове село заснував (або став власником) вихідець із "перевозчиків"? Цілком логічно, що таким чином село могло отримати назву Перевозчикове (Переводчикове).
Адже "перевезти" і "перевести", - це дієслова одного штибу. Подумайте над цим.
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04.11.2021 00:54 Ответить
Кавычки " означают, что текст процитирован.
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04.11.2021 12:59 Ответить
Для того, щоб думати, "кавычки" ("лапки") не потрібні. )))
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04.11.2021 19:19 Ответить
Комаровский недоволен "языковыми нормами" в Украине.
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03.11.2021 19:13 Ответить
Підтримую. Жодної російської присутності не повинно залишитись на теренах України. Ми повинні нарешті визнати, принаймні публічно, що перебування у складі російської імперії, а потім совка це була окупація. Тому все російське це окупаційне маркування, якого треба позбутися.
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03.11.2021 19:29 Ответить
Раджу підписатись на Фб сторінку Декомунізація. Україна. Там щодня викладають новини з різних міст України, які у себе перейменовують назви вулиць потрапивших у списки декомунізації.
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03.11.2021 19:34 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUY-sSJ8X9A9aLrEskrLihD8vyH5mF5jhsaHwYujgnhLfq8pSGJib1mBIQm6uJGtMzuT8U4ekFfDlu841Y9kc87Drl-wWSjzD7hI46tpF2k_tnB1jDFWF3iH0wVYXHz2bk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4542312582473175&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUY-sSJ8X9A9aLrEskrLihD8vyH5mF5jhsaHwYujgnhLfq8pSGJib1mBIQm6uJGtMzuT8U4ekFfDlu841Y9kc87Drl-wWSjzD7hI46tpF2k_tnB1jDFWF3iH0wVYXHz2bk&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·



Слуги народу разом з ОПЗЖ почали нову атаку на українську мову.

Сьогодні на Комітеті з питань освіти протягнули черговий русифікаторський законопроект, який повертає російську в освітній процес.

Мова йде про законопроект #3717, який тепер реінкарнований під номером 5727.
Це сумнозвісний документ, що вже неодноразово намагались просунути «слуги» Зеленського разом з путінської ОПЗЖ.

Його завданням є дозволити іноземним студентам навчатись російською в Україні.
Тобто, замість того щоб громадяни інших держав вивчали українську чи англійську мови, нам знов пропонують подальшу русифікацію.

8 за 12 членів комітету проголосували «за».
Серед них 7 від СН та 1 від ОПЗЖ.

Наступним кроком буде винесення законопроекту для голосування в зал засідань ВР. Ну а далі…а далі українську намагатимуться шматувати на догоду «русскому міру», який так підтримується владою Зеленського.
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03.11.2021 20:44 Ответить
Есть предложение получше, вот старые названия городов Руси и хутора запорожцев, которые дали начало нынешним:

Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Харків- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Нова Каховка- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколи
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
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03.11.2021 21:01 Ответить
Донецк-был Юзовка ( в честь англичанина Джона Юза.который городок основал) на месте села Александровка. потом -Сталино.
Мандрики - откуда?
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04.11.2021 00:08 Ответить
Ну тоді вже Хьюзовка,а не Юзовка(так це місто назвали безграмотні лапотні).Це так само як місто Київ обізвати "кієвом"-Кий і кій це абсолюно різні терміни.І був Джон Хьюз валійцем(Веллс).
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04.11.2021 07:37 Ответить
Арбузинка - не в честь арбуза, конченые вы дегенераты...
Нарекли так через випалену сонцем бузину, що розкинулась на її березі. Від виразу «гар бузини» і з'явилася назва Арбузина, а потім, коли ріка зміліла, вона стала Арбузинкою.
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03.11.2021 21:17 Ответить
Цікаво.
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04.11.2021 00:45 Ответить
Мій батько 1904р.народження помер 1970р.з Гарбузинки(тільки так називав).Ніколи не чув від нього Арбузінка.
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03.11.2021 21:41 Ответить
Действительно, сначала пошло так бодренько, а сейчас почему-то энтузиазм пропал.
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03.11.2021 22:42 Ответить
Так до влади прийшла зєльоная "какаяразніца".
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04.11.2021 07:39 Ответить
без єтого нам зиму не пережить.
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03.11.2021 23:01 Ответить
Переживеш, не переживай. А якщо щось, то в аптеках і в Украіні настойки глоду (боярішник) хватає.
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04.11.2021 08:15 Ответить
біжи краще до холодильника, а не коментарі пиши
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04.11.2021 09:17 Ответить
Я бы не просто вернул украинские названия населенным пунктам, а называл бы их наподобие мочикацапивка, путинохуливка,антимокшанивка,гилякомоскаливка и тд.
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03.11.2021 23:40 Ответить
Кремінь прав і це треба якнайшвидше робити, як запобіжник "русскому миру". АЛЕ - зміна назви в компетенції місцевої влади, а часто-густо то така ВАТА!. Згадайте Смілу, в котрій влада не хоче змінити назву вулиці В. Терешкової.
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03.11.2021 23:56 Ответить
Сміла - трохи перекручена татарська назва. Походить від мусульманського виразу "бісмілла" ("во имя аллаха").

Про етимологію назв міст на Черкащині:

Черкаси - татарська (тюркська) назва. Означає "войовничі люди".
Чигирин - татарська (тюркська) назва. Означає "стежка". У давнину Черкащина була вкрита густими пралісами. Холодний Яр - лише невеличкий залишок того, що було колись. Проїхати кінним загоном можна було тільки вузькою безлісною смугою неподалік Дніпра. Така собі "стежка".
Сміла - татарська (тюркська) назва. Означає "у ім'я аллаха". Трохи перекручений мусульманський вираз "бісмілла".
Бисмилля - это сокращенная форма от «Бисмилляхиррахманиррахим». Наша религия призывает начинать любое дело, касающееся этого или загробного мира, со слова Бисмилля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в одном из своих хадисов сказал: «Любое дело, начатое без слова Бисмилля, имеет недостаток».
Умань - половецька (тюркська) назва. Походить від самоназви половців, - "кумани". Спочатку називалася Кума́нь. Потім "К" перейшло в "Г" зі зміною наголосу. І досі місцеві мають звичку казати "Гумань", а не Умань.
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04.11.2021 01:13 Ответить
Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка Источник: и в чём проблема??вернуть всё в ,,зад" (кацапам)арбузовку дополнить буквой ,,Г" и сменить кацапскую ,,И"и делов то!!
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04.11.2021 01:37 Ответить
Придурки очередной раз хотят бюджет распилить, проклятые ТВАРИ!
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04.11.2021 04:23 Ответить
Тварюки ті,хто протягом 300 років паплюжив українські назви,нав*язуючи підорашизми чухонсько-мордовські.
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04.11.2021 07:42 Ответить
усбогойтесь, с такой экономикой скоро будем переименовывать на китайские названия
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04.11.2021 07:31 Ответить
Це актуально для твого Цапостану.
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04.11.2021 07:43 Ответить
пнх ушлпк
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04.11.2021 14:54 Ответить
"Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець" - дуже цікаво, яке ж це місто так називалось!

Існувало селище Лисхімстрой, яке у 50 році було одразу перейменовано в Северодонецк (рос.). Звідки раптом взялась ця "прекрасна історична назва"?
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06.11.2021 00:05 Ответить
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