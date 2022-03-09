Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постраждалих немає, але пошкоджено житлові будинки, газопровід та лінію електропередач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.
Так, голова Донецької ОДА зазначає, що обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи. Постачання газу та електрики наразі припинено.
Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за ремонт.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...