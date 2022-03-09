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Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Постраждалих немає, але пошкоджено житлові будинки, газопровід та лінію електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.

Так, голова Донецької ОДА зазначає, що обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи. Постачання газу та електрики наразі припинено.

Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське 01
Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське 02
Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське 03
Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське 04
Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за ремонт.

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