Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське. ФОТО

Постраждалих немає, але пошкоджено житлові будинки, газопровід та лінію електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.

Так, голова Донецької ОДА зазначає, що обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи. Постачання газу та електрики наразі припинено.









Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за ремонт.

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