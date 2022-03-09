Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО

Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".



Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей.



Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.



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