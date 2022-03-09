Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей.
Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Сум продовжиться і в середу, за вівторок з міста вивезли 5 тис. людей, - ОПУ
Топ коментарі
+10 SlavaGeroyam
показати весь коментар09.03.2022 18:36
+5 буков
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+3 Александр Карин
показати весь коментар09.03.2022 18:49
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- простояв, щоб відправити дитину з 10-00 і... не відправив, бо там, де вказано на гарачій лінії НЕ ВЗЯЛИ НІКОГО.
- взяли лиш своїх наближених , що підбігли на оговорене, ніким невідоме до того місце.
Лисенко - гівнюк