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Львів (2080) Суми (392) евакуація (1925)

Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей.

Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Сум продовжиться і в середу, за вівторок з міста вивезли 5 тис. людей, - ОПУ

Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова 01
Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова 02
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Топ коментарі
+10
А где наши люди?
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09.03.2022 18:36
+5
Ну і добре, хоча незрозуміло чого ці іноземці чекали. У нас індусів з меда ще 25-го як вітром здуло.
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09.03.2022 18:34
+3
Там багато наївних. Бачив інтерв'ю двох шоколадок, що вчаться у нашому Сумському аграрному універі, кажуть: "Мі думалі, шо ето всо бістра закончіцца."
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09.03.2022 18:49
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Ну і добре, хоча незрозуміло чого ці іноземці чекали. У нас індусів з меда ще 25-го як вітром здуло.
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09.03.2022 18:34 Відповісти
Там багато наївних. Бачив інтерв'ю двох шоколадок, що вчаться у нашому Сумському аграрному універі, кажуть: "Мі думалі, шо ето всо бістра закончіцца."
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09.03.2022 18:49 Відповісти
А где наши люди?
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09.03.2022 18:36 Відповісти
не зрозумів???де діти і жінки? це якісь смагляві
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09.03.2022 18:46 Відповісти
а ранее писали, что смаглявые в приоритете
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09.03.2022 18:47 Відповісти
в горах є такі села..шо ні разу негрів не бачили..у нас раз ефіопці /такі аж фіолетові/на ринку одяг продавали..То з селів люди з дітьми приїзжали, як на єкскурсію на них дивитись
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09.03.2022 18:52 Відповісти
Це ж діти ... джунглів , пустель та саван ...
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09.03.2022 18:54 Відповісти
Возле вокзала волонтеры, палатки, полевая кухня, врачи. На платформах и так места мало
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09.03.2022 18:47 Відповісти
На заході України окрім Львова більше немає міст, що туди пруть всіх біженців? Пишуть, що Луцьк майже порожній
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09.03.2022 18:57 Відповісти
За вчора нічого не скажу, а сьогодні ПОВНА ЖОПА. Такої херні з організацією треба пошукати :
- простояв, щоб відправити дитину з 10-00 і... не відправив, бо там, де вказано на гарачій лінії НЕ ВЗЯЛИ НІКОГО.
- взяли лиш своїх наближених , що підбігли на оговорене, ніким невідоме до того місце.
Лисенко - гівнюк
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09.03.2022 18:57 Відповісти
Схоже за фото в першу групу набрали чорношкірих, щоб не було ознак расизму і дискримінації)
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09.03.2022 19:10 Відповісти
 
 