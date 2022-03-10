УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 608 9
Путін (21440) Варшава (125)

"Putin, іди нах#й!" - у Варшаві активно підтримують Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Варшаві бігборди майорять жовто-блакитними кольорами та промовисто висловлюють, куди краще піти окупанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook білоруської журналістки Наталі Радіної.

"Варшавські дорожні вказівники. Направлення вірне",- пише Наталія Радіна.

Putin, іди нах#й! - у Варшаві активно підтримують Україну 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.03.2022 15:15 Відповісти
Вони наводнять Казахстан, а потім почнуть орати - пуцин, спасі нас.
Не пускайте ту сволоту до себе.
показати весь коментар
10.03.2022 15:19 Відповісти
ПОЛЬСКИМ БРАТТЯМ ВЕЛИКА ПОДЯКА....
показати весь коментар
10.03.2022 15:15 Відповісти
Міжнародних братів не існує в природі, братами можуть бути тільки соплемінники й співвітчизники, в міжнародних віносинах можуть бути друзі, недруги й вороги, поляки наші чудові друзі.
показати весь коментар
10.03.2022 15:20 Відповісти
борошна лінгвістики- це такі лихі парфуми... А час вправляти щелепу, вже 8-сім років як настав.
показати весь коментар
10.03.2022 17:09 Відповісти
.....из нового:
"Японские компании Panasonic (производитель электроники), Tadano Ltd (производитель автокранов), Yamaha Motor (производитель мотоциклов), Komatsu Ltd (производитель строительной техники), Hitachi Construction Machinery Co (производитель гидравлических экскаваторов) приостанавливают поставки продукции и производство в России, сообщает The Japan News."
показати весь коментар
10.03.2022 15:17 Відповісти
Антон Тимошенко


@_Tymoshenko

·
2 год



Цивільним українцям дозволили вбивати окупантів. Після вбивства руського, треба завантажити його фото в Дію, зайти в єПідтримку та отримати 6000 грн, які можна витрачати лише на подорожі, набої та тепловізори.
показати весь коментар
10.03.2022 15:18 Відповісти
Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

IPIO
Meridian Czernowitz
Snowdrop
Vivat
Yakaboo Publishing
Zалізний тато
А-ба-ба-га-ла-ма-га
АДЕФ-Украина
БукРі
Вавилонська бібліотека
Видавництво 21
Видавництво Анетти Антоненко
Видавництво Старого Лева
Видавництво УКУ
Гарік Корогодський
Дилема плюс
Дискурсус
Дім Химер
Журнал "Радуга"
Ірбіс
Каламар
Книголав
Кінцевий бенефіціар
Навчальна книга - Богдан
Наірі
Нора-Друк
Ніка-Центр
Ранок
Саміт-книга
Смолоскип
Фабула
Фоліо

А також авторам:

Олександр Круглєня
Роман Кушнір
Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

📲 Завантажуйте мобільний додаток Yakaboo, читайте електронні та аудіокниги безкоштовно. https://t.me/kpi_library/2042
показати весь коментар
10.03.2022 15:18 Відповісти
 
 