"Putin, іди нах#й!" - у Варшаві активно підтримують Україну. ФОТО

У Варшаві бігборди майорять жовто-блакитними кольорами та промовисто висловлюють, куди краще піти окупанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook білоруської журналістки Наталі Радіної.

"Варшавські дорожні вказівники. Направлення вірне",- пише Наталія Радіна.

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