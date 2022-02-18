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У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Польщі ввечері 17 лютого відбулася акція "Варшава солідарна з Україною", у якій взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський, політики багатьох партій і громадських організацій.

Загалом до демонстрації долилися сотні учасників – українців, поляків, білорусів тощо, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Палац культури та науки у Варшаві, біля якого відбувся захід, було підсвічено у синьо-жовті кольори українського прапора.

"Ми завжди підтримували та підтримуватимемо незалежну Україну", – підкреслив під час свого виступу мер Варшави Рафал Тшасковський.

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Він нагадав, що Польща була першою країною світу, яка у 1991 році визнала незалежність України. Мер Варшави нагадав, що два дні тому він побував у Києві, де у світлі агресивної політики Кремля щодо України висловив підтримку меру Києву Віталію Кличку.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував полякам за підтримку Україну у складні часи новітньої історії, зокрема під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років.

Під час заходу виступили українські активісти: голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка, лідерка Євромайдан-Варшава Наталя Панченко, представниця фундації "Наш Вибір" Іванна Килюшик. Усі вони наголошували на загрозі з боку Росії для України та країн регіону, а також дякували Польщі за перманентну підтримку України в усі роки незалежності та зараз.

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Перед учасниками акції виступили політики польських парламентських фракцій та груп "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польської селянської партії та Лівиці. Вони підкреслювали, що у Польщі добре знають ментальність керівництва Росії та наголошували, що завжди стоятимуть поруч з українцями.

У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 01
У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 02
У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 03
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У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 05
У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 06
У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 07
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У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 09
У центрі Варшави відбулася акція на підтримку України 10

Автор: 

акція (1454) діаспора (209) Польща (8496) Варшава (190) Дещиця Андрій (109) Тшасковський Рафал (13)


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Дякуємо нашим шляхетним польським друзям та союзникам!!!
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18.02.2022 10:34 Відповісти
Аахха та це наші там. Поляки ніеоли би не вийшли. Можливо шлюхетні😁
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Danke schön,Polen !
Dyakuemo !
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Дякуємо Полякам! Слава Польщі!
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18.02.2022 10:46 Відповісти
Очень хорошая новость в нынешние времена. Жаль, мало комментариев.
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18.02.2022 11:24 Відповісти
Жалко шо людей мало - больше похоже шо польские политики со своими помощниками пришли. Официозом попахивает, как и наш День Единства Слуг Народа с воровитыми чиновниками...
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18.02.2022 11:58 Відповісти
У нас в принципе не делается массовочной показухи. У людей есть чуство собственного достоинства, никто "за гречку" не выходит.
Ну и тем более, неделю спустя началась война, мы себя показали.
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12.04.2022 01:49 Відповісти
Слава Україні !
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19.02.2022 12:27 Відповісти
 
 