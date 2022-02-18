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В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Польши вечером 17 февраля прошла акция "Варшава солидарна с Украиной", в которой приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский, политики многих партий и общественных организаций.

В общей сложности к демонстрации присоединились сотни участников – украинцев, поляков, белорусов и т.д., пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Дворец культуры и науки в Варшаве, возле которого прошло мероприятие, был подсвечен в сине-желтые цвета украинского флага.

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать независимую Украину", – подчеркнул во время своего выступления мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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Он напомнил, что Польша была первой страной мира, признавшей в 1991 году независимость Украины. Мэр Варшавы напомнил, что два дня назад он побывал в Киеве, где в свете агрессивной политики Кремля по отношению к Украине выразил поддержку мэру Киеву Виталию Кличко.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил поляков за поддержку Украины в сложные времена новейшей истории, в частности, во время Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Во время мероприятия выступили украинские активисты: глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирко, лидер Евромайдан-Варшава Наталья Панченко, представитель фонда "Наш Выбор" Иванна Килюшик. Все они отмечали угрозу России для Украины и стран региона, а также благодарили Польшу за перманентную поддержку Украины во все годы независимости и сейчас.

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Перед участниками акции выступили политики польских парламентских фракций и групп "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польской крестьянской партии и Ливицы. Они подчеркивали, что в Польше хорошо знают ментальность руководства России и отмечали, что всегда будут стоять рядом с украинцами.

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В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 02
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 03
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 04
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 05
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 06
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 07
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В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 09
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Украины 10

Автор: 

акция (2425) диаспора (349) Польша (8409) Варшава (183) Дещица Андрей (215) Тшасковский Рафал (13)


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Дякуємо нашим шляхетним польським друзям та союзникам!!!
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18.02.2022 10:34 Ответить
Аахха та це наші там. Поляки ніеоли би не вийшли. Можливо шлюхетні😁
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18.02.2022 10:40 Ответить
Danke schön,Polen !
Dyakuemo !
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18.02.2022 10:40 Ответить
Дякуємо Полякам! Слава Польщі!
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18.02.2022 10:46 Ответить
Очень хорошая новость в нынешние времена. Жаль, мало комментариев.
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18.02.2022 11:24 Ответить
Жалко шо людей мало - больше похоже шо польские политики со своими помощниками пришли. Официозом попахивает, как и наш День Единства Слуг Народа с воровитыми чиновниками...
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18.02.2022 11:58 Ответить
У нас в принципе не делается массовочной показухи. У людей есть чуство собственного достоинства, никто "за гречку" не выходит.
Ну и тем более, неделю спустя началась война, мы себя показали.
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12.04.2022 01:49 Ответить
Слава Україні !
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19.02.2022 12:27 Ответить
 
 