Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За межами села Біленьке Білгород-Дністровського району, було виявлено вибухонебезпечний предмет . На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та ідентифікували 1 авіаційну бомбу ОФАБ – 250 сучасного виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє обласне відділення ДСНС.
"Сьогодні боєприпас було знищено у спеціально відведеному місці.
Рятувальники застерігають від необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать боєприпас".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
еще всякие вакумные бомбы есть (термобарические или как их там)
кто то ранее писал "они не смогут применять"
могут, уж поверьте
в Україні - 400 шт станом на 2007 р.
і запал не знімати.
коняка ж сказав що рф на Україну не нападала.