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бомба (151) Одеська область (2491) ДСНС (4458)

Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За межами села Біленьке Білгород-Дністровського району, було виявлено вибухонебезпечний предмет . На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та ідентифікували 1 авіаційну бомбу ОФАБ – 250 сучасного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє обласне відділення ДСНС.

"Сьогодні боєприпас було знищено у спеціально відведеному місці.

Рятувальники застерігають від необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать боєприпас".

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Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 01
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 02
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 03
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 04

Автор: Роман Свиридович
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сколько у них со времен ссср этого хлама
еще всякие вакумные бомбы есть (термобарические или как их там)
кто то ранее писал "они не смогут применять"
могут, уж поверьте
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10.03.2022 20:44 Відповісти
Термобарические бомбы мусульмане называли "Шайтан-труба"
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10.03.2022 21:27 Відповісти
Не "бомби" а "Шмєлі" так називали Це портативний одноразовй вогнемет
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30.05.2022 20:58 Відповісти
Херсонски цыгане украли зенитку у кацапов
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Дайте ребятам мильярд - они голову хутина в Гаагу принесут
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10.03.2022 20:46 Відповісти
Если есть возможность украсть у свинособак подобную штуку , то цыгане такую добычу сразу же продадут , а украинцы из нее будут стрелять в кацапов ...
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10.03.2022 21:10 Відповісти
С-60 - гарна автоматична гарматка 57 мм, 4 км по висоті та дальності, танк роздягає нараз.
в Україні - 400 шт станом на 2007 р.
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10.03.2022 21:12 Відповісти
а тепер з нею на перемовини.
і запал не знімати.
коняка ж сказав що рф на Україну не нападала.
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Кацапы твари
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10.03.2022 20:46 Відповісти
 
 