14 617 21
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські війська продовжують обстрілювати Маріуполь.
Наслідки обстрілу опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар10.03.2022 21:16
+10 Валентина Саюн
показати весь коментар10.03.2022 21:21
+9 Red_Sky_On
показати весь коментар10.03.2022 21:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?
"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...
Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!
Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..
За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...