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Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська продовжують обстрілювати Маріуполь.

Наслідки обстрілу опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 01
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 02
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 03
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 04
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 05
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 06
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 07
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 08
Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами 09

Також читайте: Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Пленных кацапов в цепи и на уборку территории и расчистку завалов. А не в пиджаки их рядить и по телеку показывать на конференциях.
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10.03.2022 21:16
+10
Сам то як ватний. Маріуполь є і буде містом Героєм України
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10.03.2022 21:21
+9
Победили "фашистов".....
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10.03.2022 21:14
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Победили "фашистов".....
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10.03.2022 21:14 Відповісти
Сволота Зюганов: "В Україні ми рятуємо російську цивілізацію... "

"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?

"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...

Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!

Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..

За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...
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10.03.2022 22:04 Відповісти
Пленных кацапов в цепи и на уборку территории и расчистку завалов. А не в пиджаки их рядить и по телеку показывать на конференциях.
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10.03.2022 21:16 Відповісти
Не, в цепи нельзя, общество защиты животных завопит)
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10.03.2022 21:22 Відповісти
Надо просто цепи назвать "механическим сдерживателем агресивного поведения"! Подобно, как соплежуйная эуропа применяет новояз в последнее всремя. )))
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11.03.2022 11:33 Відповісти
А тим часом колонна фур з Німеччині до Мордору https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM - типу гуманітарка
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10.03.2022 21:18 Відповісти
Зачем Мордору гуманитарка?
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10.03.2022 21:29 Відповісти
А про гумконвої до лугандона не пам'ятаєте?
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10.03.2022 21:32 Відповісти
мариуполь город ватный,а таблетки от "узкого мира" выглядят так...к сожалению ватники только так излечиваются...очень надеюсь,что излечились
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Сам то як ватний. Маріуполь є і буде містом Героєм України
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10.03.2022 21:21 Відповісти
шо ти мені,як піонер,лозугнами клацаеш?місто українське,але місто ватне!будуть вибори і подивимось наскільки вони героічні...хоча опзж вже в минулому,то вони мабудь к зебілам побіжуть
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10.03.2022 21:36 Відповісти
Не перигибай Братка!,тут все Украинцы!что было то было!
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10.03.2022 21:40 Відповісти
та я вже не маленький-все на майбунє намагаюсь дивитися!сам із подібного міста(Кривий Ріг)-поки те що бачу мені подобається-настрій бойовий!але ватой ще тхне...
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10.03.2022 21:45 Відповісти
Вата скоро перегорит
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10.03.2022 21:49 Відповісти
Реально фото Припяти из Сталкера, только там оно три десятка лет само разваливалось, а тут в несколько дней кацапня разнесла.
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10.03.2022 21:25 Відповісти
ужас
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10.03.2022 21:36 Відповісти
Подождите .... Азов, это батальон или Армия? Если это батальон, то в этом каждом разваленном здании сколько бойцов "окопалось", один?
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10.03.2022 21:37 Відповісти
Я подумав який сьогодні день тижня і що ви думаєте, а *** його знає, знаю що 10 березня.
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10.03.2022 21:39 Відповісти
Зі мною так на минулому тижні було. У четвер вважав, що ще середа.
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10.03.2022 21:47 Відповісти
Единственное "хорошее" - после зачистки завалов вместе советской архитектуры можно будет построить здания отвечающие современным требованиями. Без "обвески" кондиционеров снаружи.
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10.03.2022 23:19 Відповісти
Прекратите вешать табличку "Дети" на лобовое стекло. Для кацапов это мишень.
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11.03.2022 20:33 Відповісти
 
 