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Нацгвардієць у Миколаєві влучним кулеметним вогнем знищив російського снайпера. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець Нацгвардії України у Миколаєві знищив російського снайпера.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"На території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - йдеться в повідомленні.

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Нацгвардієць у Миколаєві влучним кулеметним вогнем знищив російського снайпера 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Герой!!!спас не один десяток жизней ЗСУ!РЕЗАТЬ СВИНЕЙ ДОН!!!
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10.03.2022 21:42
+46
да пофиг...главное попал!!!
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10.03.2022 21:45
+38
тушку вже собаки пошматували.....
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10.03.2022 21:44
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так а де тушка?
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10.03.2022 21:41 Відповісти
тушку вже собаки пошматували.....
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10.03.2022 21:44 Відповісти
вот зацени заруба:
https://youtu.be/Gezu6A9zcLU
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10.03.2022 21:52 Відповісти
Тушка за кілометр, написано ж. Навіщо наражатися на вогонь орків десь із засідки?! Завтра окупанти полізуть назад у Крим, тоді можна буде потикати паличкою зажмуреного срайпена.
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10.03.2022 21:55 Відповісти
Герой!!!спас не один десяток жизней ЗСУ!РЕЗАТЬ СВИНЕЙ ДОН!!!
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10.03.2022 21:42 Відповісти
фото дохлого орка подняло бы настроение....
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10.03.2022 21:42 Відповісти
кацап хоч не спозорився...а могли б банкою з помідорами...
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10.03.2022 21:53 Відповісти
ось, дивись й насолоджуйся....
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10.03.2022 22:00 Відповісти
Єєєєєєє......
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10.03.2022 22:26 Відповісти
Это чё за погорелец
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10.03.2022 23:53 Відповісти
типа боевой пилот.....
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11.03.2022 00:02 Відповісти
Вже не бойовий і не пілот...
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11.03.2022 08:50 Відповісти
Well done😜
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11.03.2022 07:15 Відповісти
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Кулемет теж снайперський
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Легко можно сделать снайперским!
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10.03.2022 21:44 Відповісти
Можно зробити з оптичним прицілом, але для снайперської зброї розброс великий.
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11.03.2022 08:52 Відповісти
Бажаємо ще безліч влучних пострілів!
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10.03.2022 21:43 Відповісти
На своїй землі і вітер кулі допомагає
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10.03.2022 21:43 Відповісти
Скоріше за всього випадковість, враховуючи дистанцію.
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10.03.2022 21:43 Відповісти
да пофиг...главное попал!!!
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10.03.2022 21:45 Відповісти
Подорви жопу и покажи как надо!***** экспэрт!
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10.03.2022 21:45 Відповісти
Швидше,-тупість москаля.
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10.03.2022 21:45 Відповісти
це кулемет і досить точний, тому не зовсім і випадковість, а гарні навики стрільби
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10.03.2022 22:03 Відповісти
Точність компенсується щільністю вогню.
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11.03.2022 08:53 Відповісти
умничка...) молодец!!!
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10.03.2022 21:43 Відповісти
Люто +++++++
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10.03.2022 21:46 Відповісти
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10.03.2022 21:44 Відповісти
Браво!
На бис.
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10.03.2022 21:47 Відповісти
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10.03.2022 21:49 Відповісти
Котобандерівець
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11.03.2022 07:16 Відповісти
Якщо він з покемона валить снайперів з 1000м, страшно уявити що буде, коли дати щось більш влучне. Слава ЗСУ!
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10.03.2022 21:50 Відповісти
Лише на 3 й тиждень війни почали ховати лиця наших воїнів.
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10.03.2022 21:51 Відповісти
Если он из пулемета снимает снайперов, то дайте ему снайперскую....

А вдруг он ***** в бункере зашибет?
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10.03.2022 21:58 Відповісти
Також снайпер, от лише дуель була коротка і жорстка - всрався москаль.
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10.03.2022 22:06 Відповісти
Не дуже коротка, пишуть 2 доби наших кошмарив, але успішна )
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11.03.2022 08:55 Відповісти
надіюсь в дупу шнайперу шомпол вставлений ручкой до нього?
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10.03.2022 22:11 Відповісти
Красавчик ))))
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10.03.2022 22:14 Відповісти
СПАСИБО !!!
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10.03.2022 22:53 Відповісти
Звісно, й снайперів у полон не брати!
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10.03.2022 23:04 Відповісти
Оце справа потрібна! Спасибі!
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11.03.2022 01:02 Відповісти
пук скоив снайпер, так, так, так вiдповiв кулемет
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11.03.2022 01:48 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Слава громадянам України! Смерть оркам-zombi-рашистам окупантам!
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11.03.2022 08:25 Відповісти
 
 