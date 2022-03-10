59 356 46
Нацгвардієць у Миколаєві влучним кулеметним вогнем знищив російського снайпера. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовець Нацгвардії України у Миколаєві знищив російського снайпера.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"На території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.
Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+47 Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар10.03.2022 21:42
+46 Денис Дмитриенко
показати весь коментар10.03.2022 21:45
+38 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар10.03.2022 21:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/Gezu6A9zcLU
На бис.
А вдруг он ***** в бункере зашибет?