В небі над Україною ліквідований російський льотчик підполковник Хасанов. ФОТО

5 березня українські воїни збили російського льотчика підполковника Хасанов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Учасник операції в Сирії, заступник командира 31ИАП подполковник Хасанов Алексей Нарзуллаевич 5 березня був приземлений нашими воїнами назавжди. Слава Нації".

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