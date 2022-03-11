В небі над Україною ліквідований російський льотчик підполковник Хасанов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 березня українські воїни збили російського льотчика підполковника Хасанов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Учасник операції в Сирії, заступник командира 31ИАП подполковник Хасанов Алексей Нарзуллаевич 5 березня був приземлений нашими воїнами назавжди. Слава Нації".
Топ коментарі
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чи може за коханку Лаврова??
А шо Швейцария - не выгонит кацапов ?
За убийство сирийских детей отплатили ВСУ Украины!!!