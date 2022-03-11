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В небі над Україною ліквідований російський льотчик підполковник Хасанов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 березня українські воїни збили російського льотчика підполковника Хасанов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Учасник операції в Сирії, заступник командира 31ИАП подполковник Хасанов Алексей Нарзуллаевич 5 березня був приземлений нашими воїнами назавжди. Слава Нації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда увидел все это воочию - я охерел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО

В небі над Україною ліквідований російський льотчик підполковник Хасанов 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
убивця долітався. Слава ЗСУ!
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11.03.2022 02:16
+25
На одного продажного петуха меньше. Слава Украине!
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11.03.2022 02:16
+22
віддаві життя за Фуйла...
чи може за коханку Лаврова??
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11.03.2022 02:15
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віддаві життя за Фуйла...
чи може за коханку Лаврова??
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11.03.2022 02:15 Відповісти
За Кабаеву, шо в Швейцарии четырёх детей ***** прячет
А шо Швейцария - не выгонит кацапов ?
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11.03.2022 02:49 Відповісти
чурбан думав що літак -це осел
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11.03.2022 06:27 Відповісти
Тримають для безпеки Швейцарії. Краще б нам передали. Думаєте, діти від *****, а не прислуги.
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11.03.2022 07:10 Відповісти
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11.03.2022 07:41 Відповісти
Кабаева ширма и миф для старого пассивного педика
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11.03.2022 08:02 Відповісти
На одного продажного петуха меньше. Слава Украине!
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11.03.2022 02:16 Відповісти
убивця долітався. Слава ЗСУ!
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11.03.2022 02:16 Відповісти
чeрка е..аная..... рюююсссский он, ***. п..здець.... земля - стекловатой. и его родным, и близким.....
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11.03.2022 02:17 Відповісти
Жена его спросит - За что сбили то? Ведь сын Нарзуллы нес русский мир в мирно спящие города Украины...
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11.03.2022 02:18 Відповісти
Там у цього вбивці тільки права рука уціліла , все інше вуглик)
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11.03.2022 02:24 Відповісти
Аллах все видит.
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11.03.2022 02:29 Відповісти
Тре було в ту руку сала шмат покласти та закопати...
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11.03.2022 04:30 Відповісти
Мразь. Чтоб ты в Аду горело
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11.03.2022 02:20 Відповісти
5/03 я вже й забув про нього ,навіщо було нагадувати ?
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11.03.2022 02:21 Відповісти
Земля тобі бетом, фашист і вбивця мирних людей.
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11.03.2022 02:22 Відповісти
*бетоном
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11.03.2022 05:23 Відповісти
в рай улетел ..кацапский
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11.03.2022 02:24 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения.
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11.03.2022 02:26 Відповісти
А черв'яки не в настрої , що їм там від окурка
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11.03.2022 02:30 Відповісти
Пусть земля ему бетоном,а трава раствором!!!
За убийство сирийских детей отплатили ВСУ Украины!!!
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11.03.2022 02:28 Відповісти
Земля мудаку стекловатой
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11.03.2022 02:28 Відповісти
Карма прилетіла льотчику. Карма завжди прилітає, її ніхто не відмінить.
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11.03.2022 02:32 Відповісти
А того жирного пузатого не расстреляли? Жаль, что живой, в плену
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11.03.2022 02:37 Відповісти
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11.03.2022 02:44 Відповісти
Їм навіть парашути несправні видають щоб не волали на увесь світ в полоні
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11.03.2022 02:46 Відповісти
цей не встиг, так зашкварило
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11.03.2022 07:45 Відповісти
Навіщо нам дивитися на їх халені пики, показуйте фото вже дохляків, щоб бути впевненим на 100% що воно вже горить у пеклі.
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11.03.2022 02:49 Відповісти
Вы правы. Иллюстрировать материал надо более агрессивными материалами, ЧТОБЫ У КАСАПОВ КРОВЬ В ЖИЛАХ СТЫЛА .
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11.03.2022 03:08 Відповісти
Интересно, у него тоже парашют не раскрылся?
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11.03.2022 03:02 Відповісти
не встиг навіть скористатись, прямо в літаку зашкварило
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11.03.2022 07:46 Відповісти
Ещё лучше!
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11.03.2022 07:54 Відповісти
Алиэкспресс прислал некомплект. Извинялся и обещал прислать остальное в течение 2-х месяцев.
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11.03.2022 08:39 Відповісти
Не пришлёт. Кидалово.
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11.03.2022 08:45 Відповісти
думал как в сирии мирных граждан убивать так же будет
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11.03.2022 03:26 Відповісти
Земля бетоном
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11.03.2022 04:27 Відповісти
здоровья ему.
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11.03.2022 04:52 Відповісти
Дуже потрібна справа. Дякую.
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11.03.2022 05:42 Відповісти
Летчик с исконно роSSийской фамилией Хасанов, нес в Украину "уский мир"... но по дороге расплескал
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11.03.2022 06:13 Відповісти
Там все рыла белокурые арийцы
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11.03.2022 08:04 Відповісти
Слава воїнам України! Героям Слава! Смерть рашистским мразям вбивцям!!!
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11.03.2022 06:20 Відповісти
Настоящий полковник!
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11.03.2022 06:41 Відповісти
Не брать в плен ни одного фашиста, они должны все погибать при "неудачном" катапультировании.
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11.03.2022 07:31 Відповісти
скловатою могила падлюці і його родині.
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11.03.2022 07:57 Відповісти
Гарна новина!
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11.03.2022 08:11 Відповісти
Так або повісити пєтуха 😎
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11.03.2022 08:42 Відповісти
Мразь рашистська! Сподіваюсь, рашкостанці відчують те що люди у Сирії, Україні, Чечні..Раша країна вбивця і вбивць
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11.03.2022 09:20 Відповісти
Начебто у кабіні Ка-52, хто підтвердить?
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11.03.2022 09:33 Відповісти
 
 