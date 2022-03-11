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Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бомбардування та обстріли з боку військ РФ по цивільній інфраструктурі Чернігова призвели до цілковитої руйнації стадіону ім. Ю.Гагаріна та будинку музею українських старожитностей Василя Тарновського.

Відповідні фото опублікував місцевий портал "Високий вал", інформує Цензор.НЕТ.

Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 01
Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 02
Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 03
Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 04
Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 05
Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові 06

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Як повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пошкоджено також будівлю місцевої бібліотеки. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Нелюди прокляті.Будьте прокляті і згоріть в пеклі!
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11.03.2022 09:45
+21
дикуни. неандертальці. дебіли
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11.03.2022 09:43
+12
Видимо, время подумать об эвакуации всех музеев из Украины. Это все потом восстановят и вернут на место. Недурно было бы увезти из банков валюту, золото и пр. Они не должны достаться мокшанским людоедам ни при каких обстоятельствах.
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11.03.2022 09:47
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дикуни. неандертальці. дебіли
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11.03.2022 09:43 Відповісти
Нелюди прокляті.Будьте прокляті і згоріть в пеклі!
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11.03.2022 09:45 Відповісти
Орда оскаженіла, дика
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Видимо, время подумать об эвакуации всех музеев из Украины. Это все потом восстановят и вернут на место. Недурно было бы увезти из банков валюту, золото и пр. Они не должны достаться мокшанским людоедам ни при каких обстоятельствах.
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Мокша тішаться навіть м'ясорубкою чи блендером, це ж армія бомжів
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11.03.2022 09:51 Відповісти
Бровары свой археологический музей оружия вывезли к границе Польши. Это мало кому известная но великолепная коллекция.
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11.03.2022 09:56 Відповісти
В Украине сейчас безопасных мест нет, надо дальше. Но, надеюсь, это и без меня понимают.
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11.03.2022 10:01 Відповісти
Наші льви і тигри - вже виїхали на ТМП в ЕС
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11.03.2022 11:34 Відповісти
Ці скоти не мають своєї історії, то нищать чужу.

Я прошу духів наших предків допомогти нам.
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11.03.2022 09:51 Відповісти
Привіт, Ведана. Як ви,розшукую всіх з часів 2014,довго не заходила,але побачила Вас. Уже багато відгукнулось. Слава Україні
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11.03.2022 09:54 Відповісти
Пані Валентина, це Ви ???

Я згадувала про Вас, журилася, що, може, щось сталося. Рада Вас бачити.
Що Вам сказати ...

Сліз з 2014 у мене вже нема. Запеклося все. Звичайно, навертаються на очі, але так сплакуватися, як тоді, на початку - вже ні.

Мені страшенно болить, що це - черговий геноцид українського народу і українців цинічно і відкрито знищують у 21-му столітті лише за те, що вони хочуть жити у своїй країні.

Як Ви ?
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11.03.2022 10:14 Відповісти
Було важко, не говорила 4 днів, директор надав вихідні з оплатою Ніколи не забуду голос брата в тей день. До сьогодні не можу прийняти ,що мою Україну вбивають. Тепер можу і йти з Цензора. Вас почула,а Бутусов у мене на сторінці а фейсі. Бережіть себе. Все буде добре. Україна понад усе
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11.03.2022 10:28 Відповісти
Пані Валентино, не йдіть.
Або лишіть через адміна мені хоча б свою електронку (якщо не проти). Світ і наше життя - такі вразливі. Не потрібно розривати зв'язки.

Я теж не могла працювати перші дні. Не спала взагалі. Начальство поставило мені 5 лікарняних днів, не знали, коли повернуся.

У мене в вухах слова моєї мами.

Мусимо триматися, хоча дуже важко. День починається з переписки, чи всі живі. Раніше 4тої ранку заснути не можу.

Ви теж бережіть себе ! Ми переможемо цю наволоч і здолаємо це вселенське зло.
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11.03.2022 10:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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11.03.2022 10:15 Відповісти
надо вывозить музейные ценности, хотя куда? хрен их потом назад вернешь, вон голландцы сколько уже сопли жуют и играют в подкидного дурачка насчет скифского золота...
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11.03.2022 09:53 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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11.03.2022 09:53 Відповісти
Не маючи своєї історії,вони нищать чужу.
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11.03.2022 09:56 Відповісти
Нажаль фраза "Все відбудуємо" не може бути застосована до пам'яток архітектури... Якщо їх знищено - то все, вони втрачені назавжди. Можна відбудувати звісно точну копію, але це вже не те...
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11.03.2022 09:57 Відповісти
даже гагаріна знищили передасти... назву стадіону при відбудові обов,язково поміняти - декомунізувати, десовковізувати і декацапізувати.
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11.03.2022 10:09 Відповісти
Після війни матимемо достатньо імен наших нових героїв, щоб ними назвати всі вулиці і навіть будинки. Все буде Україна!
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11.03.2022 10:18 Відповісти
непонятно чего добивается. воюй с военными. боятся украинской армии россия. везде по гражданским объектам и гражданам. теперь100-200 лет будут вес мир их называть фашистами.
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11.03.2022 10:13 Відповісти
Ні тисячоліття , як і ми памятаємо античну багатовічну історію "Карфаген має бути зруйнований!" - памятаємо і зараз .
Чому ще ні один з політиків не заявив:
"КаРФаген має бути зруйнований!"

Але так буде !!!
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11.03.2022 11:45 Відповісти
Данілову, задавали питання, чи плануєте евакуацію цінностей, документів, ні, але всі знають що робити. На 15 день війни вже всі музейні фонди повинні були, перевезені в надійні укриття. москалі знищують націю не тільки фізично але й духовно, культурно. Захист культурної спадщини не менш важливий.... Влада візьміть до уваги.
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11.03.2022 10:18 Відповісти
А ****-СВОЄЇ ІСТОРІЇ НЕМАЄ ВИРІШИЛИ ПРИСВОЇТЬ-ТОБТО ЗНИЩИТЬ ФАКТИ!
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11.03.2022 10:23 Відповісти
Навряд чи вони тямлять в історії. Це просто гидотна сарана - зруйнувати, вкрасти на попелищі, пожерти-випити. Ще може селфачок для своєї матрьошки з усть-звіздюйска чи улан-муде. Але кінцевий шлях у них - рівчак, скотомогильник, целофановий пакет, вапно і вогонь
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11.03.2022 10:48 Відповісти
 
 