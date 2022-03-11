Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові. ФОТО

Бомбардування та обстріли з боку військ РФ по цивільній інфраструктурі Чернігова призвели до цілковитої руйнації стадіону ім. Ю.Гагаріна та будинку музею українських старожитностей Василя Тарновського.

Відповідні фото опублікував місцевий портал "Високий вал", інформує Цензор.НЕТ.













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Як повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пошкоджено також будівлю місцевої бібліотеки.