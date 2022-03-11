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Війська РФ знищили стадіон та музей українських старожитностей у Чернігові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бомбардування та обстріли з боку військ РФ по цивільній інфраструктурі Чернігова призвели до цілковитої руйнації стадіону ім. Ю.Гагаріна та будинку музею українських старожитностей Василя Тарновського.
Відповідні фото опублікував місцевий портал "Високий вал", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пошкоджено також будівлю місцевої бібліотеки.
Топ коментарі
+23 Ki.m.
показати весь коментар11.03.2022 09:45
+21 Ольга Жмудовська
показати весь коментар11.03.2022 09:43
+12 jklpqrs
показати весь коментар11.03.2022 09:47
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Будь ласка, зачекайте...
Я прошу духів наших предків допомогти нам.
Я згадувала про Вас, журилася, що, може, щось сталося. Рада Вас бачити.
Що Вам сказати ...
Сліз з 2014 у мене вже нема. Запеклося все. Звичайно, навертаються на очі, але так сплакуватися, як тоді, на початку - вже ні.
Мені страшенно болить, що це - черговий геноцид українського народу і українців цинічно і відкрито знищують у 21-му столітті лише за те, що вони хочуть жити у своїй країні.
Як Ви ?
Або лишіть через адміна мені хоча б свою електронку (якщо не проти). Світ і наше життя - такі вразливі. Не потрібно розривати зв'язки.
Я теж не могла працювати перші дні. Не спала взагалі. Начальство поставило мені 5 лікарняних днів, не знали, коли повернуся.
У мене в вухах слова моєї мами.
Мусимо триматися, хоча дуже важко. День починається з переписки, чи всі живі. Раніше 4тої ранку заснути не можу.
Ви теж бережіть себе ! Ми переможемо цю наволоч і здолаємо це вселенське зло.
Чому ще ні один з політиків не заявив:
"КаРФаген має бути зруйнований!"
Але так буде !!!