Зранку окупанти скинули на Чернігів три бомби, - оперативне командування "Північ"

Ранок 11 березня для черніговців почався ще затемна - з розривів російських авіабомб. Станом на 8:00 окупанти скинули на місто з неба вже три бомби, при цьому не припиняючи артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"На інших напрямках, які контролює оперативне командування "Північ" ворог б‘ється в агонії. Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права щодо мирного населення російсько-окупаційні війська обстрілюються їхні домівки, забирають їжу та майно, прикриваються людьми при спробах напасти на українських оборонців. Але така поведінка та деякі інші факти говорять про повну деморалізацію та наднизьку дієздатність ворога", - йдеться у повідомленні.

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