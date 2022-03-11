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Зранку окупанти скинули на Чернігів три бомби, - оперативне командування "Північ"

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Зранку окупанти скинули на Чернігів три бомби, - оперативне командування

Ранок 11 березня для черніговців почався ще затемна - з розривів російських авіабомб. Станом на 8:00 окупанти скинули на місто з неба вже три бомби, при цьому не припиняючи артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"На інших напрямках, які контролює оперативне командування "Північ" ворог б‘ється в агонії. Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права щодо мирного населення російсько-окупаційні війська обстрілюються їхні домівки, забирають їжу та майно, прикриваються людьми при спробах напасти на українських оборонців. Але така поведінка та деякі інші факти говорять про повну деморалізацію та наднизьку дієздатність ворога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Щось агонія затягнулася, а судячи з станцій в бульбашів, перейде в претермінальну фазу. Вибачте,але це не агонія для орків,а багато горя для міст України. Не потрібно бравади. 3 бомби це занадто і чому так сталося
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11.03.2022 09:29 Відповісти
 
 