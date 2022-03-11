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Держприкордонслужба (4338) Луганщина (4416) ЗСУ (5712) трофеї (171)

На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині російські військовослужбовці покидали техніку та втекли від українських прикордонників та військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Своєю ганебною втечею окупант поповнив трофейні запаси ЗСУ.

На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку 01
На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку 02
На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку 03
На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку 04

"Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку ЗУ-23-2 ", - говорять у Держприкордонслужбі.

Також читайте: Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+37
Рядовой Граф-Сафонов, а ефрейтор Князь-Сифонов
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11.03.2022 16:25
+33
в них в рядових графья служать.
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11.03.2022 16:24
+18
И сержант Барон-баранов...
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11.03.2022 16:26
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в них в рядових графья служать.
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11.03.2022 16:24 Відповісти
Придворные *****.)
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11.03.2022 16:30 Відповісти
Рядовой Граф-Сафонов, а ефрейтор Князь-Сифонов
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11.03.2022 16:25 Відповісти
И сержант Барон-баранов...
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11.03.2022 16:26 Відповісти
А полковник в них Гандонов.
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11.03.2022 16:37 Відповісти
метрополита не хватает. мухосранскага и всея парашии
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11.03.2022 16:29 Відповісти
А пахан-хуйло.
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11.03.2022 16:34 Відповісти
Напевне лейб-гвардійський полк. Ну-у, там одні Лейби служать.
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11.03.2022 16:26 Відповісти
это стреляет?)))
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11.03.2022 16:27 Відповісти
В умелых руках стреляет и даже неплохо стреляет
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11.03.2022 16:29 Відповісти
Cтреляет . Даже броники способна уделать эта Зу шка. "Жрёт " правда много но зато лупит так что аж кофта завертается. Кстати она и по низколетящим лупит неплохо.
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11.03.2022 16:51 Відповісти
Ещё как!
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11.03.2022 17:03 Відповісти
Непогана тачка для вивозу кізяків на город.))
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11.03.2022 16:29 Відповісти
Переворот сознания, рядовой граф и президент *****.
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11.03.2022 16:33 Відповісти
о графах, с апдейтом

а где бояра граф жену пытает
в графине говорит жена
и граф всмотревшись понимает
пьяна
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11.03.2022 16:36 Відповісти
Замызганный вид руссофашистов и ихней техники показывает истинную суть "русского мира" во вссей красе.
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11.03.2022 16:36 Відповісти
який хлам
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11.03.2022 16:42 Відповісти
Почему то думается что это каренные дебилы из лугандона и даунбасса. С колен не встали и обосрались.
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11.03.2022 16:48 Відповісти

ця зенiтка часiв Другої cвiтової ??? а як вЯлічіє свинособак?
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11.03.2022 16:53 Відповісти
Ні, були ЗПУ-14,5 з чотирма кулеметами до кінця 60-х. В січні 1970 року під час служби в ГСВГ (ГРВН) за півроку до дембеля мене пересадили з тої "зепеушки" на ЗУ-23 на місце навідника. Стрельнув лише раз на полігоні по наземній мішені. Кучність і скорострільність вразили.
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11.03.2022 17:12 Відповісти
😁
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11.03.2022 17:15 Відповісти
Файна штука по вертушках і безпілотниках.
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11.03.2022 19:09 Відповісти
по кацапах зушка зашуміла - *** та лапті залишила! ))
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11.03.2022 17:02 Відповісти
Это же сколько лет этой ЗУшке, если на ней резина от ГАЗ 21?
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11.03.2022 17:08 Відповісти
На ЗУ колеса безкамерні суцільна резина
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11.03.2022 17:11 Відповісти
О-о-о! Снаряди і гранати дуже згодяться. Може це подарунок від рядового? Може прозрів?
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11.03.2022 17:12 Відповісти
граф?
а князь где то рядом лежал?)
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11.03.2022 17:29 Відповісти
Пулемет конечно класный,но так технику засрать,это не армия а срань господня.
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11.03.2022 17:36 Відповісти
Це гармата, 20 мм і більше рахується гарматою.
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11.03.2022 19:10 Відповісти
Гавно ты граф-савонов
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11.03.2022 17:51 Відповісти
Побачили наших воїнів українців і зі страху наложили, правильно-правильно хай бояться.
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11.03.2022 17:54 Відповісти
Вот это говно, которое Граф-Сафонов, на Миротворце:

https://myrotvorets.center/criminal/graf-safonov-vladimir-ivanovich/
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11.03.2022 18:13 Відповісти
А дерев'яні ящики в орків збирає князь Рукосраков... Однозначно! Його почерк!
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11.03.2022 18:13 Відповісти
Ні, Сракоруков
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11.03.2022 18:21 Відповісти
Визнаю - міг і перепутати... Це ж така однорідна сіра маса...
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11.03.2022 18:37 Відповісти
Граф-Сафонов Владимир Иванович / Граф-Сафонов Володимир Іванович / Graf-Safonov Vladimir Ivanovich



Дата рождения: 12.11.1967

Страна: Украина

Адрес: Луганская обл., Станично-Луганский р-н, пгт. Петровка, ул Гагарина, 4


Боевик НВФ.
Член «казачьих» формирований.
Дата рождения: 12.11.1967
Код ДРФО: 2478716218
Страница в соцсетях: https://ok.ru/vlad.safonov2011
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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11.03.2022 22:18 Відповісти
 
 