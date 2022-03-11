На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині російські військовослужбовці покидали техніку та втекли від українських прикордонників та військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Своєю ганебною втечею окупант поповнив трофейні запаси ЗСУ.
"Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку ЗУ-23-2 ", - говорять у Держприкордонслужбі.
Топ коментарі
+37 Zemer
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+18 Привет
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а где бояра граф жену пытает
в графине говорит жена
и граф всмотревшись понимает
пьяна
ця зенiтка часiв Другої cвiтової ??? а як вЯлічіє свинособак?
а князь где то рядом лежал?)
https://myrotvorets.center/criminal/graf-safonov-vladimir-ivanovich/
Дата рождения: 12.11.1967
Страна: Украина
Адрес: Луганская обл., Станично-Луганский р-н, пгт. Петровка, ул Гагарина, 4
Боевик НВФ.
Член «казачьих» формирований.
Дата рождения: 12.11.1967
Код ДРФО: 2478716218
Страница в соцсетях: https://ok.ru/vlad.safonov2011
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