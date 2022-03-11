На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку. ФОТО

На Луганщині російські військовослужбовці покидали техніку та втекли від українських прикордонників та військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Своєю ганебною втечею окупант поповнив трофейні запаси ЗСУ.









"Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку ЗУ-23-2 ", - говорять у Держприкордонслужбі.

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