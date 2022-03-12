У бою за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го розвідбату морської піхоти Антон Гевак. ФОТО

Перед загибеллю Герой підбив з NLAW російський танк.

Про це повідомила журналістка, радник з військових питань і допомоги учасникам АТО у ВР Вікторія Пашковська, передає Цензор.НЕТ.

"У бою за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го розвідбату морської піхоти Антон Гевак. Перед тим підбивши з NLAW танк противника. Антон навчався в Одеській військовій академії. Писав пісні про війну. Любив життя. Побратими згадують Воїна справжнім бойовим офіцером розвідки. Антон казав, що якщо вмирати, то тільки в бою з ворогом. Подяка, пам‘ять, честь. Україна пам‘ятатиме своїх найкращих Синів. Героям слава!" - розповіла вона.

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