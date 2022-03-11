Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів
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Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.
!Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+60 Vladimir Longer
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+57 ятутсовсемрядом
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+47 Максім ХОЙ 07fb0949
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