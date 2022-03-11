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Маріуполь (2820) втрати (3820)

Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів

Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС. 

!Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зелені коридори в Маріуполі вже не допоможуть, - "Азов"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
Приятная новость перед сном!
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11.03.2022 21:38
+57
слава та повага
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11.03.2022 21:38
+47
це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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11.03.2022 21:41
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Приятная новость перед сном!
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11.03.2022 21:38 Відповісти
слава та повага
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11.03.2022 21:38 Відповісти
Скажений Путін сказав, що російські баби ще понароджують, йому пофіг.
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11.03.2022 21:40 Відповісти
Слава нашим мужнім хлопцям , які б'ються , як леви 👍🏼✊💪
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11.03.2022 21:40 Відповісти
эта та диыизия что в берлине флаг установила
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11.03.2022 21:40 Відповісти
Берлин брали украинцы и беларусы.
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11.03.2022 21:42 Відповісти
натхнення вам, удачі (сили і витримка в вас вже є) і янголів на плечі !
мужні, хоробрі, вірні бережи вас Боженька !!!
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11.03.2022 21:40 Відповісти
це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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11.03.2022 21:41 Відповісти
Азов, 36 морской пехоты . А так очень там тяжело , Гражданские уже от обезвоживания помирать начали
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Тримайтесь. Живі ви не потрібні ворогу. А нам кожен громадянин на вагу золота. Не довго цій падалі нас морити залишилось
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Бережи Вас Господь!
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11.03.2022 21:45 Відповісти
**** ... нет же *** цели .просто нет.. Ломать крушить . убивать грабить .просто Твари. сброд биомусора.. Который пришел на Украину. Победа будет за нами мы победим .
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11.03.2022 21:45 Відповісти
Это та дивизия, которая штурмовала Берлин и Рейхстаг в 1945??? Прикольно, деды сейчас в **** наверно!
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11.03.2022 21:49 Відповісти
"Вечером 30 апреля через пролом в северо-западной стене рейхстага, сделанный сапёрами 171-й дивизии, группа советских бойцов ворвалась в здание. Почти одновременно с центрального входа его штурмовали солдаты 150-й стрелковой дивизии."
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Азовцi, так тримати. Харкiв i вся Украiна за вас . Тiльки вогнем та мечем , тут ахметiвськи гудки не допоможуть.
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11.03.2022 21:50 Відповісти
Слава ЗСУ
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11.03.2022 21:51 Відповісти
можєм павтаріть!
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11.03.2022 21:53 Відповісти
Героям Слава!
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11.03.2022 21:54 Відповісти
Справжні герої ! Титани!
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Командир полку "Азов" друг Редіс на фоні трофейних російських танків
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11.03.2022 22:00 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Марік, тримайся. Слава нації, смерть окупантам
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11.03.2022 22:11 Відповісти
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:22 Відповісти
 
 