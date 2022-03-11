Зелені коридори в Маріуполі вже не допоможуть, - "Азов"
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Російські військові свідомо знищують Маріуполь. Вони свідомо стріляють по пологових будинках та лікарнях. Зелені коридори не працюють, тому що в них ворогу тільки легше вбивати мирне населення.
Про це заявив у своєму телеграм-каналі керівник Центрального штабу Нацкорпусу, екскомандир "Азову" Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві вже навіть не ховають всі трупи цивільних, які лежать на вулицях. В кращому випадку їх скидають в спільні братські могили", – пояснив, як виглядає гуманітарна катастрофа у Маріуполі, Жорін.
Він нагадав, що у місті відсутні опалення та електропостачання, є суттєві проблеми з харчування та питною водою. 16 добу Маріуполь перебуває у повному оточені ворога. Полк "Азов" героїчно тримає оборону міста. Але за словами Жоріна, для того, щоб врятувати Маріуполь, потрібно згуртуватися усім світом. Від цього кроку залежить майбутнє всієї України.
"Я звертаюсь до журналістів, до політиків, до дипломатів, до представників нашої влади та представників інших країн. Ми сьогодні все маємо вимагати повного припинення вогню по Маріуполю. Весь світ має цього вимагати", – наголосив він.
Нагадаємо, 7 березня англомовну заяву зробив командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що у місті почався голод. Спроби організувати гуманітарний коридор для мирних жителів провалилися через дії ворога. Командир полку "Азов" закликав західні країни згадати, що головною демократичною цінністю є людське життя та вимагав закрити небо.
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Але з ГЕОЇЧНИМ Маріуполем, це той випадок, коли треба кинути усі сили на зняття облоги, навіть за рахунок інших напрямків! Використати усі озброєння, що можливо!
Я не стратег, але заперечте мені!
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!
Ты (да и я тоже) ***** сделал когда рашисты грузию захватывали, или когда Алеппо в Сирии с землей ровняли? Так отож ...
Віримо,що переможете !!!!
Слава Україні !
Подяка ПАТРІОТАМ !
Там сил орков может быть не так много.
Але все буде - Україна!
Прориватися військами - це величезні втрати, які можуть призвести до повної поразки у війні.
Саме на це і розраховує *****.
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо! ALI BAKAEV
Трагедия - возможно, поражение на локальном участке - вероятно, но война есть война, всё время побеждать тут невозможно, бывает всякое. Деблокировать Мариуполь сложно...
Но вот освободить Херсон вполне реально. И это уже поможет Мариуполю.
https://24tv.ua/okupanti-ne-vizmut-mariupol-voni-vsi-polyazhut-bo-yih-tam-malo_n1901847